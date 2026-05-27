Величие, глубина и холодная мощь стихии — этот маршрут раскрывает Алтай совсем иначе, чем горные перевалы или лесные тропы. Вы отправитесь к Телецкому озеру, которое местные называют Алтын Кёль — Золотое озеро. Второе в России по объёму пресной воды. И одно из самых завораживающих мест, что вы когда-либо видели.
Описание экскурсии
Дорога к озеру станет таким же приключением, как и сам водный маршрут. Опытный гид не просто укажет на объекты — он погрузит вас в историю, традиции и культуру Алтая.
В программе поездки:
- Путь вдоль реки Бии — сначала на машине доберёмся до северной оконечности Телецкого озера, в село Артыбаш. Дорога живописная и полна неожиданных видов
- Алтын Кёль (Золотое озеро) — объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Второй по величине бассейн пресной воды в России. Самый глубокий участок уходит на 325 метров вниз
- Трёхчасовая прогулка на катере — главная часть путешествия. Вы не просто смотрите на берега — вы внутри этого мира
- Водопады Эстюба и Корбу — высота падения каждого достигает 12 метров
- Водопад Киште и Остров любви — их вы увидите прямо с воды. Лучший ракурс без лишних усилий
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса, далее пересаживаемся на катер, оборудованный необходимыми средствами безопасности
- Входные билеты по программе входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|11 200 ₽
|Дети до 12 лет
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.
