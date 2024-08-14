Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас за один день увидеть цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения. Каракольские озера — это группа из семи живописных альпийских высокогорных водоёмов. Все они находятся на расстоянии 300-800 метров друг от друга и соединены между собою ручьями. И мы пройдем их все, поднимаясь от нижнего озера к верхнему. 4.7 11 отзывов

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Групповая экскурсия 7000 ₽ за человека 4.7 11 отзывов более 12 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Уникальная возможность увидеть за один день цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения, расположенных на высоте 1800-2500 м. над уровнем моря, узнаете мифы и легенды про окрестности озер, насладитесь удивительными пейзажами. Каракольские озера — это группа из семи живописных типично альпийских высокогорных водоёмов, относящихся к Памятникам природы. Благодаря значительному перепаду высот система Каракольских озер охватывает широкий спектр природно-климатических зон. Озера соединены ручьями и находятся друг от друга на расстояниях 300-800 метров. Близ двух верхних озер находится вечный снег, ослепительно белый, непривычно для глаз лежащий летом на ярком солнце. Выигрышные фото смотрятся в купальнике на фоне снежника! Пешая прогулка по системе горных озёр продолжительностью 2-3 часа. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования. С соброй брать сухой паек (кафе, столовой по пути следования нет). Заранее можно заказать горячий обед за 800 руб.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Уникальная возможность увидеть за один день цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения, расположенных на высоте 1800-2500 м над уровнем моря, узнаете мифы и легенды про окрестности озер, насладитесь удивительными пейзажами

Каракольские озера - это группа из семи живописных типично альпийских высокогорных водоёмов, относящихся к Памятникам природы. Благодаря значительному перепаду высот система Каракольских озер охватывает широкий спектр природно-климатических зон. Озера соединены ручьями и находятся друг от друга на расстояниях 300-800 метров

Близ двух верхних озер находится вечный снег, ослепительно белый, непривычно для глаз лежащий летом на ярком солнце

Выигрышные фото смотрятся в купальнике на фоне снежника

Пешая прогулка по системе горных озёр продолжительностью 2-3 часа Что включено Транспорт высокопроходимый

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Входные билеты Что не входит в цену Питание

Страховка от клеща Место начала и завершения? Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования

С соброй брать сухой паек (кафе, столовой по пути следования нет). Заранее можно заказать горячий обед за 800 руб Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.