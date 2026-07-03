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Конная экскурсия на гору Чёртов палец

Познакомьтесь с алтайскими легендами на конной экскурсии в Горно-Алтайске
Вас ждет путешествие к горной вершине с необычным названием — Чёртов палец. Нашим транспортом станут не автобус или автомобиль, а кони.

Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
4.6
7 отзывов
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец

Описание экскурсии

Чёртов палец

Приглашаем вас на трехчасовую конную прогулку, которая подойдет даже тем, кто не имеет опыта верховой езды. Наш путь будет проходить по популярному маршруту, ведущему к горе Чёртов палец. Своё название она получила благодаря крутому каменному выступу. На вершине горы находится смотровая площадка. Осмелившиеся подняться на нее откроют для себя величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая. Вас ждут алтайские легенды, чистый горный воздух и невероятные эмоции! Непосредственно сама экскурсия на лошадях 1,5 часа. Группу сопровождают гид и конюх. Важная информация:
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
  • Возраст участников: от 6 лет, есть детские седла • Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км. Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь);
  • кроссовки;
  • головной убор (в солнечную погоду);
  • солнцезащитный крем (в солнечную погоду).

По расписанию

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Чёртов палец
  • Река Катунь
  • Озеро Ая
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
  • Возраст участников: от 6 лет, есть детские седла
  • Способ передвижения: авто - 20 км, кони - 6 км
  • Необходимо иметь с собой: длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь)
  • Кроссовки
  • Головной убор (в солнечную погоду)
  • Солнцезащитный крем (в солнечную погоду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
1
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1
О
Классное мини-путешествие верхом.

Доброжелательный водитель довёз до конного проката; местные ребята провели краткий инструктаж по верховой езде и подобрали всем коней. Кони умные, воспитанные, практически не требуют какого-либо управления со стороны
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всадника (сами выбирают нужную дорогу, держатся в колонне).

На группу 7 человек был 1 сопровождающий — колоритный местный мужик. Сверкал золотыми зубами и разговаривал доброжелательным матом. Всё как надо)) Помогал спешиваться и возвращаться в седло; девушку, которая очень боялась самостоятельно управлять конём, вёл почти за ручку.

Верхом вся группа поднимается к скале «Чёртов палец», где есть ~ 15 минут на прогулку и фото. Затем – обратный путь верхом.

Единственное — я бы не назвала это именно экскурсией. Как таковой познавательной программы или гида, который расскажет о маршруте / местности / хотя бы покажет в сторону Катуни, не было. Если догнать сопровождающего и задать вопрос, то ответ, конечно, получишь; но не хочется отвлекать человека, который пытается сделать так, чтобы господа городские туристы с лошадей не попадали 😅

Как конная прогулка (без претензии на экскурсию) — супер!

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Е
Благодарю за приятную экскурсию все было на 10 баллов
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И
Впервые ездил на лошади. Казалось, что будет сложно, но нет, инструктор всё понятно объяснил. Очень интересный опыт, понравилось!
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А
Отличная экскурсия. Прекрассные, добрые, спокойные лошадки. Умопомрачительные виды со смотровой площадки!!! Всё попало точно в сердце. Спасибо большое очень доброжелательным и отзывчивым гиду Вере и спокойному, но уверенному водителю. Всё было великолепно!!!
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Р
По отзывам ожидала, что нас будет сопровождать взрослый человек, а на деле - два паренька лет 10-12. Как и было указано в отзывах, это не экскурсия, а просто прогулка на
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лошади. Ехать вверх было страшно: дорога в лесу и в гору, подъемы иногда крутые, я впервые на лошади, лошади не доверяю, в сопровождении группы два ребенка. Одним словом, я ожидала спокойную прогулку, а не экстрим в чистом виде. Добрались, к счастью, все живые и здоровые, но с потрепанными нервами))

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И
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