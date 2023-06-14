Возраст участников: от 6 лет.

Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км. Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь).

кроссовки.

головной убор (в солнечную погоду).

солнцезащитный крем (в солнечную погоду).

Чёртов палецПриглашаем вас на трехчасовую конную прогулку, которая подойдет даже тем, кто не имеет опыта верховой езды. Наш путь будет проходить по популярному маршруту, ведущему к горе Чёртов палец. Своё название она получила благодаря крутому каменному выступу. На вершине горы находится смотровая площадка. Осмелившиеся подняться на нее откроют для себя величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая. Вас ждут алтайские легенды, чистый горный воздух и невероятные эмоции! Организационные детали• В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.