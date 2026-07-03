Вас ждет путешествие к горной вершине с необычным названием — Чёртов палец. Нашим транспортом станут не автобус или автомобиль, а кони.
Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
Описание экскурсии
Чёртов палецПриглашаем вас на трехчасовую конную прогулку, которая подойдет даже тем, кто не имеет опыта верховой езды. Наш путь будет проходить по популярному маршруту, ведущему к горе Чёртов палец. Своё название она получила благодаря крутому каменному выступу. На вершине горы находится смотровая площадка. Осмелившиеся подняться на нее откроют для себя величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая. Вас ждут алтайские легенды, чистый горный воздух и невероятные эмоции! Непосредственно сама экскурсия на лошадях 1,5 часа. Группу сопровождают гид и конюх. Важная информация:
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Возраст участников: от 6 лет, есть детские седла • Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км. Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь);
- кроссовки;
- головной убор (в солнечную погоду);
- солнцезащитный крем (в солнечную погоду).
По расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Чёртов палец
- Река Катунь
- Озеро Ая
Что включено
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Конная прогулка
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
- Возраст участников: от 6 лет, есть детские седла
- Способ передвижения: авто - 20 км, кони - 6 км
- Необходимо иметь с собой: длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь)
- Кроссовки
- Головной убор (в солнечную погоду)
- Солнцезащитный крем (в солнечную погоду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Классное мини-путешествие верхом.
Доброжелательный водитель довёз до конного проката; местные ребята провели краткий инструктаж по верховой езде и подобрали всем коней. Кони умные, воспитанные, практически не требуют какого-либо управления со стороны
Доброжелательный водитель довёз до конного проката; местные ребята провели краткий инструктаж по верховой езде и подобрали всем коней. Кони умные, воспитанные, практически не требуют какого-либо управления со стороны
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Е
Благодарю за приятную экскурсию все было на 10 баллов
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И
Впервые ездил на лошади. Казалось, что будет сложно, но нет, инструктор всё понятно объяснил. Очень интересный опыт, понравилось!
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А
Отличная экскурсия. Прекрассные, добрые, спокойные лошадки. Умопомрачительные виды со смотровой площадки!!! Всё попало точно в сердце. Спасибо большое очень доброжелательным и отзывчивым гиду Вере и спокойному, но уверенному водителю. Всё было великолепно!!!
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Р
По отзывам ожидала, что нас будет сопровождать взрослый человек, а на деле - два паренька лет 10-12. Как и было указано в отзывах, это не экскурсия, а просто прогулка на
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И
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