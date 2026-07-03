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всадника (сами выбирают нужную дорогу, держатся в колонне).



На группу 7 человек был 1 сопровождающий — колоритный местный мужик. Сверкал золотыми зубами и разговаривал доброжелательным матом. Всё как надо)) Помогал спешиваться и возвращаться в седло; девушку, которая очень боялась самостоятельно управлять конём, вёл почти за ручку.



Верхом вся группа поднимается к скале «Чёртов палец», где есть ~ 15 минут на прогулку и фото. Затем – обратный путь верхом.



Единственное — я бы не назвала это именно экскурсией. Как таковой познавательной программы или гида, который расскажет о маршруте / местности / хотя бы покажет в сторону Катуни, не было. Если догнать сопровождающего и задать вопрос, то ответ, конечно, получишь; но не хочется отвлекать человека, который пытается сделать так, чтобы господа городские туристы с лошадей не попадали 😅



Как конная прогулка (без претензии на экскурсию) — супер!