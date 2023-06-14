Конная экскурсия на гору Чёртов палец

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Вас ждет путешествие к горной вершине с необычным названием — Чёртов палец. Нашим транспортом станут не автобус или автомобиль, а кони.

Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Конная экскурсия на гору Чёртов палец
Ближайшие даты:
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
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даты

Что вас ожидает:

  • Гора Чёртов палец
  • Река Катунь
  • Озеро Ая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чёртов палецПриглашаем вас на трехчасовую конную прогулку, которая подойдет даже тем, кто не имеет опыта верховой езды. Наш путь будет проходить по популярному маршруту, ведущему к горе Чёртов палец. Своё название она получила благодаря крутому каменному выступу. На вершине горы находится смотровая площадка. Осмелившиеся подняться на нее откроют для себя величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая. Вас ждут алтайские легенды, чистый горный воздух и невероятные эмоции! Организационные детали• В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
  • Возраст участников: от 6 лет.
  • Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км. Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь).
  • кроссовки.
  • головной убор (в солнечную погоду).
  • солнцезащитный крем (в солнечную погоду).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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