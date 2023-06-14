Вас ждет путешествие к горной вершине с необычным названием — Чёртов палец. Нашим транспортом станут не автобус или автомобиль, а кони.
Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
Теперь вы — мечтательный странник, покоряющий природные просторы! Особенно смелые путешественники смогут подняться на смотровую площадку и увидеть реку Катунь, а также озеро Ая.
Ближайшие даты:
14
июн
июн
21
июн
июн
28
июн
июн
5
июл
июл
12
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июл
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Чёртов палец
- Река Катунь
- Озеро Ая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чёртов палецПриглашаем вас на трехчасовую конную прогулку, которая подойдет даже тем, кто не имеет опыта верховой езды. Наш путь будет проходить по популярному маршруту, ведущему к горе Чёртов палец. Своё название она получила благодаря крутому каменному выступу. На вершине горы находится смотровая площадка. Осмелившиеся подняться на нее откроют для себя величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая. Вас ждут алтайские легенды, чистый горный воздух и невероятные эмоции! Организационные детали• В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Возраст участников: от 6 лет.
- Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км. Необходимо иметь с собой:• длинные штаны (не стесняющие движения, в которых можно сделать мах ногой при посадке на лошадь).
- кроссовки.
- головной убор (в солнечную погоду).
- солнцезащитный крем (в солнечную погоду).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Конная прогулка
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании