Конная прогулка вдоль горной реки Семы

Это предложение идеально подходит для тех, кто только начинает знакомство с верховой ездой. Прогулка проходит по ровной местности вдоль горной реки Семы, что делает её доступной для всех. Перед началом
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Идеально для новичков
- 🌲 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 📸 Возможность сделать фото
- 🗺️ Маршрут вдоль Чуйского тракта
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Берёзовая роща
- Цветущие поляны
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перед прогулкой опытный проводник проведёт инструктаж по технике безопасности и познакомит с основами верховой езды
- После подгонки снаряжения вы отправитесь с ним по маршруту
- Длительность программы — 1 час 30 минут. Из них 30 минут — знакомство с лошадьми и 1 час — прогулка верхом. Протяжённость маршрута — 4,5 километра.
- По возвращении инструктор поможет спешиться с лошади
- По желанию вы сможете сфотографироваться вместе с лошадью или снять небольшое видео
Организационные детали
- В стоимость программы включены конная прогулка и услуги проводника
- До места нужно добраться самостоятельно. На своём транспорте — по картам Яндекс или 2ГИС. Общественный транспорт сюда не ходит.
- Можем организовать трансфер за дополнительную плату. Подробности обсудим в переписке.
- Прогулка подходит для желающих любого возраста. Дети 3–8 лет сидят верхом вместе со взрослыми.
Можем организовать конные прогулки для детей с 12 лет и взрослых без опыта верховой езды:
- Длительностью 3 часа с подъёмом на вершину горы. Стоимость — 3750 руб. /чел.
- Длительностью 5 часов по цветущим полям и небольшим горным перевалам. Стоимость — 5000 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе села Черга Шебалинского района Республики Алтай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Кони, горы и Алтай для вас! Наша конно-туристическая стоянка предлагает конные прогулки для новичков и опытных наездников. Все лошади выросли и воспитывались на нашей стоянке. Они отлично обучены и содержатсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anton
14 мая 2024
Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
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