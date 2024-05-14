Конная прогулка вдоль горной реки Семы

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читать дальше опытный проводник проведёт инструктаж и поможет освоить основы верховой езды.



Маршрут длиной 4,5 километра проходит через живописные поляны и берёзовые рощи, открывая вид на Чуйский тракт. В программу включены услуги проводника и аренда лошади. По возвращении можно сделать фото или видео на память.



Прогулка подходит для всех возрастов, включая детей от 3 лет, которые могут ехать вместе со взрослыми

Это предложение идеально подходит для тех, кто только начинает знакомство с верховой ездой. Прогулка проходит по ровной местности вдоль горной реки Семы, что делает её доступной для всех. Перед началом