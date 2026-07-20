Это маленькое приключение — шаг навстречу новому. Вы научитесь взаимодействовать с лошадью и верхом пройдёте по лесным и горным тропам. А моторафтинг откроет виды Катуни, каких не увидишь с берега. Будет максимум впечатлений и красивых пейзажей — и немного адреналина.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трансфер в обе стороны (40–60мин)
Конная прогулка (80–140 мин)
Вы познакомитесь с лошадью. Верхом пройдёте по тропам через лес и предгорья, полюбуетесь хребтами, долинами и открытыми ландшафтами.
Моторафтинг (60–70 мин)
После недолгого отдыха у воды проследуете на рафте по Катуни. Покорите мощное течение и пороги, увидите скалистые берега, разнообразные рельефы вдоль русла и панорамы гор.
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser 200 (до 5 чел.) или Chery Tiggo 7 Pro Max с панорамной крышей и люком (до 4 чел.). В салоне есть вода и влажные салфетки
- Сообщите заранее, если будете с детьми
- Перед активностями вы пройдёте инструктаж по безопасности. Перед рафтингом также получите спасательные жилеты
- В стоимость включён чай из термоса
- С вами будет гид из нашей команды
- питание
- моторафтинг
- прогулка на конях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 123 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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