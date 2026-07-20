Это маленькое приключение — шаг навстречу новому. Вы научитесь взаимодействовать с лошадью и верхом пройдёте по лесным и горным тропам. А моторафтинг откроет виды Катуни, каких не увидишь с берега. Будет максимум впечатлений и красивых пейзажей — и немного адреналина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На автомобиле, лошадь – друг человека, сплавы и рафтинг

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 23 900 ₽ за группу

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер в обе стороны (40–60мин)

Конная прогулка (80–140 мин)

Вы познакомитесь с лошадью. Верхом пройдёте по тропам через лес и предгорья, полюбуетесь хребтами, долинами и открытыми ландшафтами.

Моторафтинг (60–70 мин)

После недолгого отдыха у воды проследуете на рафте по Катуни. Покорите мощное течение и пороги, увидите скалистые берега, разнообразные рельефы вдоль русла и панорамы гор.

Организационные детали

Едем на Toyota Land Cruiser 200 (до 5 чел.) или Chery Tiggo 7 Pro Max с панорамной крышей и люком (до 4 чел.). В салоне есть вода и влажные салфетки

Сообщите заранее, если будете с детьми

Перед активностями вы пройдёте инструктаж по безопасности. Перед рафтингом также получите спасательные жилеты

В стоимость включён чай из термоса

С вами будет гид из нашей команды