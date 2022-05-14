Уже сегодня вы увидите склоны, покрытые маральником, просторные долины, кедровые леса.
Чуйский тракт откроет для вас фантастические пейзажи.
По дороге у нас будет время остановиться, полюбоваться, сфотографировать цветущий маральник.
Мы проедем порядка 250 км, посмотрим на алтайские горы с перевалов Семинский (1717 м) и Чике-Таман (1460 м).
Сходим в галерею наскальных рисунков под открытым небом — урочище Калбак-Таш.
Во второй половине дня перед вами откроются не тающие белки Северо-Чуйского хребта и хребта Куркуре.
Ночёвка в уютной гостинице села Акташ.
Переезд на приграничную территорию (с Монголией) Сайлюгемского Национального парка.
По пути заезжаем на Алтайский Марс (урочище Кызыл-Чин).
Фантастические ландшафты будоражат своими космическими цветами.
В парке у вас будет большая вероятность заснять краснокнижных Аргали (Снежный Баран).
Ночёвка на кордоне Сайлюгемского парка, в тёплых Аилах (алтайское национальное жилище).
День проведём в заповедных и охраняемых территориях Сайлюгемского парка.
Выезд до Урочища Саржематы и Каланегир (или Баян Чаган), где сможем посмотреть стоянки местных жителей, их кочевой быт.
Возвращаемся на Чуйский тракт.
Ночёвка в гостинице села Кош-Агач.
Возвращение до Акташа.
В этот день мы посмотрим единственное на Алтае Гейзерово озеро, которое неустанно рисует сюрреалистические картины.
Едем до известного на весь Алтай — крутого каньона, усеянного цветами, жутко красивый перевал Кату-Ярык, по долине бежит стремглав Чулышман.
Здесь время застывает, хочется впитать эту сил гор в свою душу.
Ночёвка в тёплом кемпинге (это небольшие домики с печкой).
Переезд по каньону Чулышмана.
Осмотр долины и водопадов (Куркуре), устья реки Чульча.
Выход к великанам — Каменным грибам (7 м высотой).
Переезд до мыса Кырсай.
Экскурсия на катере по всему Телецкому озеру (78 км), водопад Корбу, до с. Артыбаш.
Откуда уже переезжаем в Горно-Алтайск.
Тур предусматривает размещение в тёплых домах и аилах на турбазах по пути следования.
Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение, поэтому Вам нужно взять с собой только личные вещи.
Примерный список:
Удобнее будет если все это упакуете в рюкзак, но если у Вас чемодан, то не страшно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут не требует специальной физической подготовки.
На тур допускаются дети с 7-11 лет, в сопровождении родителей (или доверенных лиц, обязательно наличие нотариальной доверенности).
Дети должны быть готовы длительным переездам.
Трансфер возможен, но за дополнительную стоимость. Сумма будет зависеть от количества человек.
Регулярного трансфера нет, поэтому уточняйте возможность и стоимость трансфера при бронировании тура.
По времени из/до г. Барнаул примерно 3,5 часа, г. Новосибирск 7-8 часов.
Баллоны с репеллентами можно будет купить в первый день по пути, просто напомните об этому гиду.
Сборные туры проводятся на микроавтобусах Соболь.
В индивидуальном формате возможно заказать джипы типа Land Cruiser.
Организатор оставляет за собой право заменить части маршрута на равноценные по весомым причинам, например природно-погодные условия. Это горы, может начать таять снег и подняться вода в реках, поэтому изменения в программе всегда делаются из соображений безопасности.
Деньги вам могут понадобится для следующих целей: