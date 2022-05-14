Майские на Алтае. Автотур

Весна на Алтае - чудесное время

4.7
3 отзыва
Весна на Алтае – чудесное время.

Просыпается природа, цветёт маральник, воздух наполняется свежестью и чувством эйфории, и отсиживаться в майские праздники дома – это преступление. Приглашаем вас в незабываемое приключение по алтайским просторам.

За 5 дней на джипах вы посетите самые заветные и живописные районы Горного Алтая – Улаганский, Кош-Агачинский Телецкое озеро. Каждый поворот Чуйского тракта приведёт вас в сказочный мир из детства.
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Майские на Алтае. Автотур
Ближайшие даты:
30
апр
07
мая

Что вас ожидает 🤩

Галерея наскальных рисунков
Галерея наскальных рисунков
Сходим в галерею наскальных рисунков под открытым небом – урочище Калбак-Таш
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Фантастические ландшафты будоражат своими космическими цветами
Уникальное Гейзерово озеро
Уникальное Гейзерово озеро
Посмотрим единственное на Алтае Гейзерово озеро, которое неустанно рисует сюрреалистические картины
Жемчужина Алтая
Жемчужина Алтая
Нас ждет экскурсия на катере по всему Телецкому озеру
Каменные грибы
Каменные грибы
Выйдем к каменным великанам Алтая

Программа тура по дням

1 день
г. Горно-Алтайск – с. Акташ

Уже сегодня вы увидите склоны, покрытые маральником, просторные долины, кедровые леса.

Чуйский тракт откроет для вас фантастические пейзажи.

По дороге у нас будет время остановиться, полюбоваться, сфотографировать цветущий маральник.

Мы проедем порядка 250 км, посмотрим на алтайские горы с перевалов Семинский (1717 м) и Чике-Таман (1460 м). 

Сходим в галерею наскальных рисунков под открытым небом — урочище Калбак-Таш.

Во второй половине дня перед вами откроются не тающие белки Северо-Чуйского хребта и хребта Куркуре.

Ночёвка в уютной гостинице села Акташ.

г. Горно-Алтайск – с. Акташг. Горно-Алтайск – с. Акташг. Горно-Алтайск – с. Акташг. Горно-Алтайск – с. Акташ
2 день
с. Акташ – визит-центр «Чаганбургазы»

Переезд на приграничную территорию (с Монголией) Сайлюгемского Национального парка.

По пути заезжаем на Алтайский Марс (урочище Кызыл-Чин).

Фантастические ландшафты будоражат своими космическими цветами.

В парке у вас будет большая вероятность заснять краснокнижных Аргали (Снежный Баран).

Ночёвка на кордоне Сайлюгемского парка, в тёплых Аилах (алтайское национальное жилище).

с. Акташ – визит-центр «Чаганбургазы»с. Акташ – визит-центр «Чаганбургазы»с. Акташ – визит-центр «Чаганбургазы»
3 день
Чаганбургазы – Баянчаган – Саржематы – с. Кош-Агач

День проведём в заповедных и охраняемых территориях Сайлюгемского  парка.

Выезд до Урочища Саржематы и Каланегир (или Баян Чаган), где сможем посмотреть стоянки местных жителей, их кочевой быт.

Возвращаемся на Чуйский тракт.

Ночёвка в гостинице села Кош-Агач.

Чаганбургазы – Баянчаган – Саржематы – с. Кош-АгачЧаганбургазы – Баянчаган – Саржематы – с. Кош-АгачЧаганбургазы – Баянчаган – Саржематы – с. Кош-АгачЧаганбургазы – Баянчаган – Саржематы – с. Кош-Агач
4 день
с. Кош-Агач – с. Акташ – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышман

Возвращение до Акташа.

В этот день мы посмотрим единственное на Алтае Гейзерово озеро, которое неустанно рисует сюрреалистические картины.

Едем до известного на весь Алтай — крутого каньона, усеянного цветами, жутко красивый перевал Кату-Ярык, по долине бежит стремглав Чулышман.

Здесь время застывает, хочется впитать эту сил гор в свою душу.

Ночёвка в тёплом кемпинге (это небольшие домики с печкой).

с. Кош-Агач – с. Акташ – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышманс. Кош-Агач – с. Акташ – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышманс. Кош-Агач – с. Акташ – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышманс. Кош-Агач – с. Акташ – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышман
5 день
Долина реки Чулышман – оз. Телецкое – с. Артыбаш – г. Горно-Алтайск

Переезд по каньону Чулышмана.

Осмотр долины и водопадов (Куркуре), устья реки Чульча.

Выход к великанам — Каменным грибам (7 м высотой).

Переезд до мыса Кырсай. 

Экскурсия на катере по всему Телецкому озеру (78 км), водопад Корбу, до с. Артыбаш.

Откуда уже переезжаем в Горно-Алтайск.

Долина реки Чулышман – оз. Телецкое – с. Артыбаш – г. Горно-АлтайскДолина реки Чулышман – оз. Телецкое – с. Артыбаш – г. Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает размещение в тёплых домах и аилах на турбазах по пути следования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в тёплых домах и аилах
  • Трёхразовое питание
  • Услуги гида, водителя
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит
  • Ава- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание в кафе
  • Дополнительные экскурсии, не предусмотренные программой
  • Алкоголь и сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение, поэтому Вам нужно взять с собой только личные вещи.

Примерный список:

  • куртка на синтепоне или пуховик, еще лучше если это будет непродуваемый лыжный костюм;
  • шапка;
  • пуловер (теплая флисовая кофта);
  • спортивный костюм;
  • плащ-дождевик;
  • 3-4 пары носков (пару шерстяных или утепленных);
  • обувь (это могут быть кроссовки на толстой твердой подошве или треккинговые ботинки и более легкую обувь для лагеря);
  • футболка (2-4 шт.);
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат;
  • видеокамера;
  • фонарик;
  • хоба (маленький каримат на резинке, в простонародии подпопник).

Удобнее будет если все это упакуете в рюкзак, но если у Вас чемодан, то не страшно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут не требует специальной физической подготовки.

На тур допускаются дети с 7-11 лет, в сопровождении родителей (или доверенных лиц, обязательно наличие нотариальной доверенности).

Дети должны быть готовы длительным переездам.

Возможен ли трансфер из/до г. Барнаул, Новосибирск?

Трансфер возможен, но за дополнительную стоимость. Сумма будет зависеть от количества человек.

Регулярного трансфера нет, поэтому уточняйте возможность и стоимость трансфера при бронировании тура.

По времени из/до г. Барнаул примерно 3,5 часа, г. Новосибирск 7-8 часов.

Как защититься от клеща?

Баллоны с репеллентами можно будет купить в первый день по пути, просто напомните об этому гиду.

На чем будем передвигаться?

Сборные туры проводятся на микроавтобусах Соболь.

В индивидуальном формате возможно заказать джипы типа Land Cruiser.

Может ли измениться программа?

Организатор оставляет за собой право заменить части маршрута на равноценные по весомым причинам, например природно-погодные условия. Это горы, может начать таять снег и подняться вода в реках, поэтому изменения в программе всегда делаются из соображений безопасности.

Нужны ли с собой деньги?

Деньги вам могут понадобится для следующих целей:

  • питание в кафе;
  • оплата бани;
  • дополнительные экскурсии;
  • сувениры;
  • знаменитый алтайский мёд;
  • национальная еда местного населения;
  • кедровые орехи;
  • бальзамы, чаи из алтайских трав и т. д.;
  • можно знатно закупиться тёплыми носочками из Монголии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
14 мая 2022
В мае были на Алтае. Выбрали джиптур "цветение маральника". Нам очень повезло с гидом Андреем. В этой поездке было все как мы любим. Утро начиналось с завтрака, заботливо приготовленного нашим Андреем, потом поездка по местным красивостям, пеший поход в горы или на водопады. Каждый день был перекус в красивом месте, чтобы голод не мешал нам любоваться окрестностями. Нашей группе повезло с погодой и мы смогли увидеть цветение во всей красе. Очень рекомендую этот тур всем активным любителям природы.
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.

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