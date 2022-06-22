Насыщенная программа, наполненная приятными сюрпризами, подарками и настоящим праздничным настроением! Новогоднее путешествие по уникальному Алтаю подарит по-настоящему сказочные впечатления. Алтай – сакральное пейзажное место в котором все желания сбываются!

Этнографические экскурсии, вкусные угощения и повествования о быте и культуре, а также концерт горлового пения

Активная прогулка по прителецкой тайге, а после вкуснейший глинтвейн на костре

Рождество в настоящей деревеньке с песнями и плясками, катание в санях на лошадях, застолье

Программа тура по дням

1 день Заезд гостей и знакомство

Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 10:00 (рекомендуемые рейсы из Москвы S7 и Победа). Если приезжаете из другого города, то менеджер соориентирует, как присоединиться к группе. Переезд до Телецкого озера. Заедем пообедать в кафе и в путь. В дороге примерно 3 часа, будем ехать с остановками в пейзажных местах. По приезду размещение в отеле "Артыбаш". Отель находится на берегу быстрой реки Бии. Там, где самый её исток, берет своё начало с Телецкого озеро. Место очень красивое и сильное по энергетике. Вас ждет горячий вкусный ужин и отдых.

2 день Активный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужином

Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями. Находясь в таком волшебном месте мы постараемся создать всё для ярких эмоций и приятных воспоминаний.



Завтракаем и отправляемся на снегоходах на классные покатушки. Прителецкая тайга с заснеженными сказочными кедрами и чистейшим воздухом. А вкуснейший глинтвейн на костре добавит впечатления и согреет после такой активной прогулки. После обеда посетим интересную этнографическую экскурсию. Теплый и душевный прием северных алтайцев удивит и порадует вкусным угощением и повествованием о быте , культуре этой народности. Разожжем костер, попьем настоящий национальный чай с толканом. Здесь же и мини музей в настоящем аиле в таёжном месте с очень интересными экспонатами. День закончится ярко!

3 день Переезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пением

Завтракаем и покидаем это славное место Алтая. По пути остановимся в национальном музее г. Горно-Алтайск. Богатейший фонд которого насчитывает более 66 тысяч единиц, включает предметы материальной, духовной культуры народов, исторически проживающих на территории Республики, а также естественно-природоведческую коллекцию Горного Алтая. Музей очень интересный! Обедаем в кафе и, конечно же, заедем в гости в очень уникальное место – Аил, который подарит новые впечатления. Что же ждет в этом национальном жилище?! Встреча с красавицей Сынару, которая поведает об Алтае так, словно ручеек прожурчит. А какое вкусное национальное угощение и удивит небольшой концерт местного артиста, который исполнит настоящее горловое пение. После такого приятного времяпровождения продолжаем путь на курорт Белокуриха. Примерно 2 часа и мы на месте. Размещаемся в выбранном отеле (заранее менеджер предложит варианты). Отдых.

4 день Лебединый заказник. Рождественский разгуляй

Завтрак и знакомимся с курортом. Наш курорт имеет статус Федерального значения. Прекрасный бальнеологический курорт с развитой инфраструктурой круглый год приглашает гостей в это прекрасное место. И после знакомства едем знакомиться с удивительным местом – незамерзающее озеро Лебединое совсем недалеко от Белокурихи, где зимуют сотни великолепных лебедей-кликунов. Прилёт грациозных белоснежных птиц отмечается как яркий праздник. Каждый год именно сюда едут туристы, это такое место притяжение. Очень классные впечатления для взрослых и детей. Таких заказника в России всего два – у нас и на Чукотке. После этого отправляемся на рождественские гуляния. Ох, такие классные эмоции! Настоящая деревня, деревянный дом, печка, катание в санях на лошадях, застолье. Конечно же, песни и пляски! Понравится точно всем!

5 день Отъезд