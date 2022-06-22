Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 10:00 (рекомендуемые рейсы из Москвы S7 и Победа).
Если приезжаете из другого города, то менеджер соориентирует, как присоединиться к группе.
Переезд до Телецкого озера.
Заедем пообедать в кафе и в путь.
В дороге примерно 3 часа, будем ехать с остановками в пейзажных местах.
По приезду размещение в отеле "Артыбаш".
Отель находится на берегу быстрой реки Бии.
Там, где самый её исток, берет своё начало с Телецкого озеро.
Место очень красивое и сильное по энергетике.
Вас ждет горячий вкусный ужин и отдых.
Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями.
Находясь в таком волшебном месте мы постараемся создать всё для ярких эмоций и приятных воспоминаний.
Завтракаем и отправляемся на снегоходах на классные покатушки.
Прителецкая тайга с заснеженными сказочными кедрами и чистейшим воздухом.
А вкуснейший глинтвейн на костре добавит впечатления и согреет после такой активной прогулки.
После обеда посетим интересную этнографическую экскурсию.
Теплый и душевный прием северных алтайцев удивит и порадует вкусным угощением и повествованием о быте , культуре этой народности.
Разожжем костер, попьем настоящий национальный чай с толканом.
Здесь же и мини музей в настоящем аиле в таёжном месте с очень интересными экспонатами.
День закончится ярко!
Завтракаем и покидаем это славное место Алтая.
По пути остановимся в национальном музее г. Горно-Алтайск.
Богатейший фонд которого насчитывает более 66 тысяч единиц, включает предметы материальной, духовной культуры народов, исторически проживающих на территории Республики, а также естественно-природоведческую коллекцию Горного Алтая.
Музей очень интересный!
Обедаем в кафе и, конечно же, заедем в гости в очень уникальное место – Аил, который подарит новые впечатления.
Что же ждет в этом национальном жилище?!
Встреча с красавицей Сынару, которая поведает об Алтае так, словно ручеек прожурчит.
А какое вкусное национальное угощение и удивит небольшой концерт местного артиста, который исполнит настоящее горловое пение.
После такого приятного времяпровождения продолжаем путь на курорт Белокуриха.
Примерно 2 часа и мы на месте.
Размещаемся в выбранном отеле (заранее менеджер предложит варианты).
Отдых.
Завтрак и знакомимся с курортом.
Наш курорт имеет статус Федерального значения.
Прекрасный бальнеологический курорт с развитой инфраструктурой круглый год приглашает гостей в это прекрасное место.
И после знакомства едем знакомиться с удивительным местом – незамерзающее озеро Лебединое совсем недалеко от Белокурихи, где зимуют сотни великолепных лебедей-кликунов.
Прилёт грациозных белоснежных птиц отмечается как яркий праздник.
Каждый год именно сюда едут туристы, это такое место притяжение.
Очень классные впечатления для взрослых и детей.
Таких заказника в России всего два – у нас и на Чукотке.
После этого отправляемся на рождественские гуляния.
Ох, такие классные эмоции!
Настоящая деревня, деревянный дом, печка, катание в санях на лошадях, застолье.
Конечно же, песни и пляски! Понравится точно всем!
В этот день прощаемся с гостями.
Если желаете продлить отдых, то менеджер обязательно подберет вариант.
Только нужно заранее побеспокоиться об этом.
Тур предусматривает проживание в двух отелях: отель "Артыбаш" (2 ночи) и отель в Белокурихе по выбору (2 ночи).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость тура
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Стоимость для семьи (2+1)
|Отель "Артыбаш"+ Отель "НЕО"
|39 800
|49 800
|–
|Отель "Артыбаш"+Отель "Беловодье"
|43 800
|55 000
|122 550
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.
Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!
Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.
Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.