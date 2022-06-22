Новогодняя сказка на Алтае

Насыщенная программа, наполненная приятными сюрпризами, подарками

5
3 отзыва
Насыщенная программа, наполненная приятными сюрпризами, подарками и настоящим праздничным настроением! Новогоднее путешествие по уникальному Алтаю подарит по-настоящему сказочные впечатления. Алтай – сакральное пейзажное место в котором все желания сбываются!
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Новогодняя сказка на Алтае
Ближайшие даты:
04
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественский разгуляй в горах
Рождественский разгуляй в горах
Рождество в настоящей деревеньке с песнями и плясками, катание в санях на лошадях, застолье
Классные покатушки на снегоходах
Классные покатушки на снегоходах
Активная прогулка по прителецкой тайге, а после вкуснейший глинтвейн на костре
Душевный прием северных алтайцев
Душевный прием северных алтайцев
Этнографические экскурсии, вкусные угощения и повествования о быте и культуре, а также концерт горлового пения

Программа тура по дням

1 день
Заезд гостей и знакомство

Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 10:00 (рекомендуемые рейсы из Москвы S7  и Победа).

Если приезжаете из другого города, то менеджер соориентирует, как присоединиться к группе. 

Переезд до Телецкого озера.

Заедем пообедать в кафе и в путь.

В дороге примерно 3 часа, будем ехать  с остановками в пейзажных местах.

По приезду размещение в отеле "Артыбаш".

Отель находится на берегу быстрой реки Бии.

Там, где самый её  исток, берет своё начало с Телецкого озеро.

Место  очень красивое и сильное по энергетике.

Вас ждет горячий вкусный ужин и отдых. 

Заезд гостей и знакомствоЗаезд гостей и знакомствоЗаезд гостей и знакомствоЗаезд гостей и знакомствоЗаезд гостей и знакомство
2 день
Активный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужином

Наполнять зимние каникулы будем  впечатлениями.

Находясь в таком волшебном месте мы постараемся создать всё для ярких эмоций и приятных воспоминаний.

Завтракаем и отправляемся на снегоходах на классные покатушки.

Прителецкая тайга с заснеженными сказочными  кедрами и чистейшим воздухом.

А вкуснейший глинтвейн на костре добавит впечатления и согреет после такой активной прогулки. 

После обеда посетим интересную этнографическую экскурсию.

Теплый и душевный прием северных алтайцев удивит и порадует вкусным угощением и повествованием о быте , культуре этой народности. 

Разожжем костер, попьем настоящий национальный чай с толканом.

Здесь же и мини музей в настоящем аиле в таёжном месте с очень интересными экспонатами. 

День закончится ярко!

Активный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужиномАктивный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужиномАктивный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужиномАктивный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужиномАктивный отдых на снегоходах. Этнографическая экскурсия с ужином
3 день
Переезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пением

Завтракаем и покидаем это славное место Алтая.

По пути остановимся в национальном музее г. Горно-Алтайск.

Богатейший фонд которого насчитывает более 66 тысяч единиц, включает предметы материальной, духовной культуры народов, исторически проживающих на территории Республики, а также естественно-природоведческую коллекцию Горного Алтая.

Музей очень интересный!

Обедаем в кафе и, конечно же, заедем в гости в очень уникальное место – Аил, который подарит новые впечатления.

Что же ждет в этом национальном жилище?! 

Встреча с красавицей Сынару, которая поведает об Алтае так, словно ручеек прожурчит.

А какое вкусное национальное угощение и  удивит небольшой концерт местного артиста, который исполнит настоящее горловое пение.

После такого приятного времяпровождения продолжаем путь на курорт Белокуриха.

Примерно 2 часа и мы на месте.

Размещаемся в выбранном отеле (заранее менеджер предложит варианты).

Отдых.

Переезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пениемПереезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пениемПереезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пениемПереезд на курорт Белокуриха. Посещение национального музея. Этноэкскурсия с горловым пением
4 день
Лебединый заказник. Рождественский разгуляй

Завтрак  и знакомимся с курортом.

Наш курорт имеет статус Федерального значения.

Прекрасный бальнеологический курорт с развитой инфраструктурой круглый год приглашает гостей в это прекрасное место.

И после знакомства едем знакомиться с  удивительным местом – незамерзающее озеро Лебединое совсем недалеко от Белокурихи, где зимуют сотни великолепных лебедей-кликунов.

Прилёт грациозных белоснежных птиц отмечается как яркий праздник.

Каждый год именно сюда едут туристы, это такое место притяжение.

Очень классные впечатления для взрослых и детей.

Таких заказника в России всего два – у нас и на Чукотке.

После этого отправляемся на рождественские гуляния.

Ох, такие  классные эмоции! 

Настоящая деревня, деревянный дом, печка, катание в санях на лошадях, застолье.

Конечно же, песни и пляски! Понравится точно всем!

Лебединый заказник. Рождественский разгуляйЛебединый заказник. Рождественский разгуляйЛебединый заказник. Рождественский разгуляйЛебединый заказник. Рождественский разгуляй
5 день
Отъезд

В этот день прощаемся с гостями.

Если желаете продлить отдых, то менеджер обязательно подберет вариант.

Только нужно заранее побеспокоиться об этом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух отелях: отель "Артыбаш" (2 ночи) и отель в Белокурихе по выбору (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Стоимость тура Место в двухместном номере Одноместное размещение Стоимость для семьи (2+1)
Отель "Артыбаш"+ Отель "НЕО"     39 800     49 800   –
Отель "Артыбаш"+Отель "Беловодье"     43 800     55 000 122 550

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтраки и ужины
  • Проживание, указанное в программе
  • Баня в первый день
  • Исполнение горлового пения
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер Горно-Алтайск – аэропорт
  • Курортный сбор
  • Питание и развлечения вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько стоит услуга трансфера?

Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.

Есть развлечения вне программы?

Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.

Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!

Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.

Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.

Как добраться?

Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.
Н
15 июня 2022
Тур Влюбись в Алтай просто супер. Отличная организация.

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