Это путешествие — не просто дорога, а живая летопись, где каждая горная гряда, петля серпантина и речной порог хранят память о караванах кочевников, купцов и исследователей.
Вы проедете по маршруту, который
Описание экскурсии
Что вас ожидает Перевал Семинский Историко-природный символ и самый высокий перевал на Чуйском тракте, связывающий Северный и Южный Алтай. В древности — граница между племенами и природными зонами. Сейчас — место силы с кедровыми рощами и ветрами, «поющими» в камнях. Перевал Чике-Таман Крутой извилистый подъём с панорамными площадками, откуда видно долину реки Катунь. В XIX веке это была узкая тропа для вьючных лошадей; сейчас — инженерное чудо. Катунская смотровая Отвесные скалы над бирюзовой рекой, где вода «вырезала» каньоны за миллионы лет. Это место для фото с «алтайским Малибу» — мелководные перекаты с бирюзовой водой. Слияние рек Чуя и Катунь Две реки встречаются, но не смешиваются сразу: бирюзовая Катунь и мутно-серая Чуя текут рядом, как инь и ян. В шаманской традиции — место соединения мужской (Катунь) и женской (Чуя) энергий. Петроглифы Калбак-Таш Более 5 000 наскальных рисунков (скифы, тюрки, древние охотники): олени, всадники, солярные знаки. Гейзерово озеро Небольшое озеро с пульсирующими гейзерами, поднимающими со дна голубой ил. Вода меняет цвет от бирюзового до молочно-изумрудного в зависимости от погоды Важная информация:
• Что взять с собой:
Удобная одежда и обувь – маршрут включает недолгие прогулки на локациях — Ветровка или дождевик – погода в горах переменчива — Крем от солнца и головной убор – на открытых участках бывает жарко • Для кого подходит экскурсия:.
Удобная одежда и обувь – маршрут включает недолгие прогулки на локациях — Ветровка или дождевик – погода в горах переменчива — Крем от солнца и головной убор – на открытых участках бывает жарко • Для кого подходит экскурсия:.
Любителям природы – величественные пейзажи, перевалы, горные реки и озеро — Ищущим вдохновение – места силы с особой энергетикой — Семьям с детьми – несложные маршруты и захватывающие истории • Важно: маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает пешие прогулки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Авто с гидом-водителем
- Бутылка воды для каждого пассажира
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
