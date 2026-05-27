Что вас ожидает Перевал Семинский Историко-природный символ и самый высокий перевал на Чуйском тракте, связывающий Северный и Южный Алтай. В древности — граница между племенами и природными зонами. Сейчас — место силы с кедровыми рощами и ветрами, «поющими» в камнях. Перевал Чике-Таман Крутой извилистый подъём с панорамными площадками, откуда видно долину реки Катунь. В XIX веке это была узкая тропа для вьючных лошадей; сейчас — инженерное чудо. Катунская смотровая Отвесные скалы над бирюзовой рекой, где вода «вырезала» каньоны за миллионы лет. Это место для фото с «алтайским Малибу» — мелководные перекаты с бирюзовой водой. Слияние рек Чуя и Катунь Две реки встречаются, но не смешиваются сразу: бирюзовая Катунь и мутно-серая Чуя текут рядом, как инь и ян. В шаманской традиции — место соединения мужской (Катунь) и женской (Чуя) энергий. Петроглифы Калбак-Таш Более 5 000 наскальных рисунков (скифы, тюрки, древние охотники): олени, всадники, солярные знаки. Гейзерово озеро Небольшое озеро с пульсирующими гейзерами, поднимающими со дна голубой ил. Вода меняет цвет от бирюзового до молочно-изумрудного в зависимости от погоды Важная информация:

• Что взять с собой:

Удобная одежда и обувь – маршрут включает недолгие прогулки на локациях — Ветровка или дождевик – погода в горах переменчива — Крем от солнца и головной убор – на открытых участках бывает жарко • Для кого подходит экскурсия:.

Любителям природы – величественные пейзажи, перевалы, горные реки и озеро — Ищущим вдохновение – места силы с особой энергетикой — Семьям с детьми – несложные маршруты и захватывающие истории • Важно: маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает пешие прогулки.