Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до курорта «Манжерок» или другого горного отеля. Если рейс задержат, мы вас всё равно дождёмся.
Трансфер «Аэропорт — Манжерок»:
комфорт с первой минуты вашего отдыха.
Планируете поездку в Манжерок? Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие началось без суеты. Наш водитель встретит вас в аэропорту Горно-Алтайска и доставит прямо к дверям вашего отеля или базы отдыха. Вас ждет просторный минивэн Hyundai для комфорта даже после долгого перелёта:
- Уютный салон и капитанские кресла — удобно расположиться можно даже в зимней одежде.
- Большие панорамные окна — чтобы с первых минут наслаждаться красотой Алтая.
- Розетка 220 В и USB-порты — заряжайте гаджеты в дороге.
- Премиальная аудиосистема — можно включить музыку или послушать интересные рассказы о крае.
- Автобокс для горнолыжного оборудования — всё поместится аккуратно и безопасно.
- Детские кресла и бустеры — по запросу, для спокойной поездки всей семьи. Наш водитель поможет с багажом и с радостью поделится полезной информацией о маршруте, погоде и местах, где стоит побывать. Помимо трансфера, мы предлагаем разные экскурсии, в том числе на полдня перед заселением в отель: большинство рейсов прилетают в Горно-Алтайск ранним утром, поэтому у вас есть шанс интересно провести время до заселения в отель. Пишите!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида по всему маршруту
- Трансфер из Горно-Алтайска до согласованного места
Что не входит в цену
- Питание (например, завтрак от 400 до 700р)
- Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т.д. - от 1000 ₽ до 25000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск
Завершение: Окончание экскурсии в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
