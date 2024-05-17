1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия
Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути
Начало: В аэропорту
«Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento с кожаным салоном, панорамной крышей, климат-контролем и подогревом/вентиляцией всех кресел»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
«Трансфер на минивэне Hyundai — это:»
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«Маршрут со стартом из аэропорта Горно-Алтайска и трансфером в отель в районе Манжерока:»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Estima»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 мая 2024Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
- ККонстантин15 мая 2024Очень доволен встречей в аэропорту, трансфером и рассказом Дмитрия во время поездки 👍 Видно, что Дмитрий очень любит Алтай и с удовольствием делится этой любовью) Машина идеально чистая, красивая, с логотипами, с водой и зарядкой для телефона, всё супер 🙌
- ВВиктор13 апреля 2024Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
- ИИрина18 февраля 2024Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
- ЕЕкатерина29 января 2024Остались очень довольны услугой и нашим сопровождающим, Дмитрием. Все четко, оперативно, встречали с табличкой. Пока ехали - узнали много интересного. Обязательно сохраним контакты и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Трансфер»
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