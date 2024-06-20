1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
1 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
1 авг в 08:00
9 авг в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
Завтра в 15:00
4 июля в 00:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия
Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 05:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительный Алтай - персонализированный тур для вас
Индивидуальная экскурсия «Удивительный Алтай» в Горно-Алтайске. Путешествие по уникальным местам региона, адаптированное под ваши предпочтения и интересы
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страна кочевников: персонализированный тур по Монголии для вас
Отправьтесь в уникальное путешествие по Монголии с индивидуальным маршрутом. Выбирайте даты, транспорт и достопримечательности по вашему вкусу
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: По запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 июня 2024Поездка с Ириной за беседой (даже не поднимается рука написать «экскурсия») оказалась наполненной и наполняющей. Виды и места - красивейшие, погода несмотря на прогноз дождя - солнечная, темы обсуждения - глубокие и жизненные.
- ЛЛюбовь14 июня 2024От все души хочу еще раз поблагодарить Вашу дорогую команду Tripster и организатора Ирину, за интереснейшее и впечатляющее путешествие по сказочно- красивейшим местам Горного Алтая!!!
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ЕЕлена17 мая 2024Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
- ККонстантин15 мая 2024Очень доволен встречей в аэропорту, трансфером и рассказом Дмитрия во время поездки 👍 Видно, что Дмитрий очень любит Алтай и с удовольствием делится этой любовью) Машина идеально чистая, красивая, с логотипами, с водой и зарядкой для телефона, всё супер 🙌
- ССветлана1 мая 2024Большое спасибо Ивану за организацию и Роману за проведение удивительной экскурсии, четкая локация, огромный об "ем новой познавательной информации: парк Рериха, остров Патмос, долина духов; история Алтая…. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Спасибо огромное!
- ММихаил20 апреля 2024Отличная экскурсия, посмотрели Чемальский район, прокатились на лодках, хороший гид и погода)
- ВВиктор13 апреля 2024Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
- ННарыйа13 апреля 2024Экскурсию провела Татьяна. Не смотря на плохую погоду, выехали в горы! Очень понравилось! Спасибо большое!
- ИИрина18 февраля 2024Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
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