Экскурсии из аэропорта Горно-Алтайска

Найдено 9 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Горно-Алтайске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
1 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 16 800 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
1 авг в 08:00
9 авг в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
Завтра в 15:00
4 июля в 00:00
7 500 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия
Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 05:30
7 500 за всё до 4 чел.
Удивительный Алтай - индивидуальный тур
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Удивительный Алтай - персонализированный тур для вас
Индивидуальная экскурсия «Удивительный Алтай» в Горно-Алтайске. Путешествие по уникальным местам региона, адаптированное под ваши предпочтения и интересы
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Страна кочевников: индивидуальный тур по Монголии
Индивидуальная
2 часа
Страна кочевников: персонализированный тур по Монголии для вас
Отправьтесь в уникальное путешествие по Монголии с индивидуальным маршрутом. Выбирайте даты, транспорт и достопримечательности по вашему вкусу
Начало: Горно-Алтайск Аэропорт, 1
Расписание: По запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 33 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 июня 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Поездка с Ириной за беседой (даже не поднимается рука написать «экскурсия») оказалась наполненной и наполняющей. Виды и места - красивейшие, погода несмотря на прогноз дождя - солнечная, темы обсуждения - глубокие и жизненные.
    Поездка с Ириной за беседой (даже не поднимается рука написать «экскурсия») оказалась наполненной и наполняющей. ВидыПоездка с Ириной за беседой (даже не поднимается рука написать «экскурсия») оказалась наполненной и наполняющей. ВидыПоездка с Ириной за беседой (даже не поднимается рука написать «экскурсия») оказалась наполненной и наполняющей. Виды
  • Л
    Любовь
    14 июня 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    От все души хочу еще раз поблагодарить Вашу дорогую команду Tripster и организатора Ирину, за интереснейшее и впечатляющее путешествие по сказочно- красивейшим местам Горного Алтая!!!
    От все души хочу еще раз поблагодарить Вашу дорогую команду Tripster и организатора Ирину, за интереснейшее
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
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    пожелания, и, кроме того, мы получили ответы на множество наших вопросов. Ну и уже сейчас задумались о новых вариантах поездки в будущем.

  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске
    Очень доволен встречей в аэропорту, трансфером и рассказом Дмитрия во время поездки 👍 Видно, что Дмитрий очень любит Алтай и с удовольствием делится этой любовью) Машина идеально чистая, красивая, с логотипами, с водой и зарядкой для телефона, всё супер 🙌
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Большое спасибо Ивану за организацию и Роману за проведение удивительной экскурсии, четкая локация, огромный об "ем новой познавательной информации: парк Рериха, остров Патмос, долина духов; история Алтая…. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Спасибо огромное!
  • М
    Михаил
    20 апреля 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Отличная экскурсия, посмотрели Чемальский район, прокатились на лодках, хороший гид и погода)
  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
    Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
  • Н
    Нарыйа
    13 апреля 2024
    Удивительный Алтай - индивидуальный тур
    Экскурсию провела Татьяна. Не смотря на плохую погоду, выехали в горы! Очень понравилось! Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    18 февраля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
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    при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из аэропорта»

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  5. Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 7 500 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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