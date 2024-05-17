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при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!