Прилетели утром, а заселение в отель — только после обеда? Это идеальный момент, чтобы окунуться в атмосферу Алтая.
Я встречу вас в аэропорту или в городе, и мы отправимся на берег Катуни к скалам в форме зубов дракона. Организуем колоритную фотосессию в самых ярких локациях. И на память у вас останутся эмоциональные кадры с первым алтайским «здравствуй».
Описание фото-прогулки
Камышлинский водопад — мы прогуляемся по тропе через сосновый лес вдоль реки к двухкаскадному водопаду.
Голубые озёра, или «глаза» Катуни — озёра с невероятным цветом воды, которые можно увидеть с октября по апрель.
Зубы дракона — острые скалы, напоминающие зубы мифического зверя.
Смотровая Толгоек — панорамная точка, откуда мы полюбуемся Катунью и долиной.
Еландинские пороги — видовая площадка, где получаются эффектные фотографии на фоне бурлящей воды.
По пути мы поговорим о многовековой истории региона — прародине всех тюрков. Я поделюсь знаниями о шаманизме, его ритуалах и роли духов, а также о легендах, связанных с горами, реками и лесами. Расскажу, как у нас почитаются силы природы и как эта связь сохраняется через века.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: KIA Optima, Dodge Ram 1500 или Mitsubishi Delica
- Дорога до первой остановки займёт около часа, переезды между локациями — примерно по полчаса. На каждой из локаций мы пробудем от получаса до часа
- Обед не входит в стоимость — ~800 ₽ за чел.
Детали фотосессии:
- Я снимаю на Canon 6d mk2 с объективами sigma 35mm 1,4 art и canon 70–200 2,8, на дрон Mavic 3 pro, Mavic mini 4 pro, Dji Avata 2 (fpv дрон)
- Все удачные фотографии передам вам в тот же вечер с обработкой через облачное хранилище
ежедневно в 08:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самыр — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной алтаец из рода Меркит. Занимаюсь туризмом с 2019 года. Организую ваш отдых без лишней головной боли. Душевная атмосфера и гибкость моих маршрутов позволит вам полностью расслабится и получать максимум
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
