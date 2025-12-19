Прилетели утром, а заселение в отель — только после обеда? Это идеальный момент, чтобы окунуться в атмосферу Алтая. Я встречу вас в аэропорту или в городе, и мы отправимся на берег Катуни к скалам в форме зубов дракона. Организуем колоритную фотосессию в самых ярких локациях. И на память у вас останутся эмоциональные кадры с первым алтайским «здравствуй».

Описание фото-прогулки

Камышлинский водопад — мы прогуляемся по тропе через сосновый лес вдоль реки к двухкаскадному водопаду.

Голубые озёра, или «глаза» Катуни — озёра с невероятным цветом воды, которые можно увидеть с октября по апрель.

Зубы дракона — острые скалы, напоминающие зубы мифического зверя.

Смотровая Толгоек — панорамная точка, откуда мы полюбуемся Катунью и долиной.

Еландинские пороги — видовая площадка, где получаются эффектные фотографии на фоне бурлящей воды.

По пути мы поговорим о многовековой истории региона — прародине всех тюрков. Я поделюсь знаниями о шаманизме, его ритуалах и роли духов, а также о легендах, связанных с горами, реками и лесами. Расскажу, как у нас почитаются силы природы и как эта связь сохраняется через века.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: KIA Optima, Dodge Ram 1500 или Mitsubishi Delica

Дорога до первой остановки займёт около часа, переезды между локациями — примерно по полчаса. На каждой из локаций мы пробудем от получаса до часа

Обед не входит в стоимость — ~800 ₽ за чел.

Детали фотосессии: