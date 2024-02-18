1 день

Встреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому тракту

Приезд в эко-отель «Таежник».

Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прибытием не позднее 10:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 и более часа.

Далее завтрак в кафе "Таежник" и знакомство с гидом.

Выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.

Поездка по знаменитому Чуйскому тракту.

По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику.

Размещение на стоянке.

Ужин, баня, вечер знакомств.

Мастер-класс по национальной настольной игре.