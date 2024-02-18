Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Групповой тур в Горно-Алтайске

Зимнее погружение в Алтай

5
3 отзыва
В этом туре вы погрузитесь в быт коренного населения Горного Алтая и приобщитесь к конному туризму.

Вы будете жить в деревянных домиках, совершать увлекательные конные экскурсии, любуясь природой Алтая и познавая его древнюю историю.

А по вечерам Вас ждет знакомство с традициями жителей Алтайских гор, ну и конечно же жаркая банька и посиделки у костра.
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Отработаем технику и тактику конного туризма, изучим повадки и найдем общий язык со своей лошадью
Потаенное горное озеро Ару-Кем
Потаенное горное озеро Ару-Кем
Ощутим тишину и безмятежность на берегу озера и познакомимся со священным обрядом повязывания лент
Национальные мастер-классы
Национальные мастер-классы
Каждый вечер будем погружаться в алтайскую национальную культуру и быт
Жаркая баня
Жаркая баня
Ежедневно будем париться в настоящей сибирской баньке

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому тракту

Приезд в эко-отель «Таежник».

Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прибытием не позднее 10:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 и более часа.

Далее завтрак в кафе "Таежник" и знакомство с гидом.

Выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.

Поездка по знаменитому Чуйскому тракту.

По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику.

Размещение на стоянке.

Ужин, баня, вечер знакомств.

Мастер-класс по национальной настольной игре.

Встреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому трактуВстреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому трактуВстреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому трактуВстреча. Переезд до кордона Ару-Кем знаменитому Чуйскому тракту
2 день

Конная экскурсия на смотровую площадку

Конная тренировочная экскурсия.

Завтрак в доме на кордоне.

Ознакомление с техникой безопасности конного туризма.

Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.

В этот день вас ожидает тренировочный конный выезд, где основное внимание следует уделить своему коню, найти с ним общий язык, присмотреться к его характеру, изучить повадки.

Отработать технику и тактику конного туризма.

Группа совершит небольшой подъем на смотровую площадку, с которой открывается панорама на долину Арыгем.

Отличная возможность для фотосессии.

Спустившись немного, путники перекусывают и возвращаются на стоянку.

По возвращении предстоит традиционная баня, творческий вечер, праздничный ужин и развлечения.

Конная экскурсия на смотровую площадкуКонная экскурсия на смотровую площадкуКонная экскурсия на смотровую площадкуКонная экскурсия на смотровую площадку
3 день

Конный выход к озеру Ару-Кем

Конная экскурсия на озеро Ару-Кем.

Завтрак в доме на кордоне.

В этот день Вас ожидает не сложный конный переход.

Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса и полей.

Группа отправляется к потаенному горному озеру Ару-Кем.

Здесь путников, уставших от суеты мира, ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.

По пути туристы посетят священное место и познакомятся с обрядом повязывания лент.

Обед в виде перекуса на берегу озера.

После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.

Возвращение на стоянку, ужин, баня.

Мастер-класс по национальной спортивной игре.

Конный выход к озеру Ару-КемКонный выход к озеру Ару-КемКонный выход к озеру Ару-КемКонный выход к озеру Ару-Кем
4 день

Конная экскурсия в урочище Соору

Конная экскурсия в урочище Соору.

Завтрак в доме, после которого группа отправляется в путь.

Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.

Главным объектом посещения станет урочище Соору – большая долина в которой расположено более 500 курганов, древние стоянки возраст которых более 5 тысяч лет.

Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений каменных монументов тюркского периода, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов, а также историю их изучения.

Обед в виде перекуса (чай и бутерброды).

Затем отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин и жаркая банька.

Вечером – мастер-класс по алтайской традиционной кухне.

Конная экскурсия в урочище СооруКонная экскурсия в урочище СооруКонная экскурсия в урочище Соору
5 день

Отъезд

Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 09:00.

Переезд до эко-отеля Таежник, где обедом в кафе заканчивается программа тура.

В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска на рейсах с вылетом после обеда, а также уехать до городов Барнаул и Новосибирск.

Переночевать на территории эко-отеля Таежник возможно при наличии мест и предварительной брони за дополнительную плату.

Оставшись на Таежнике можно провести время поднявшись пешком на гору Черепан, либо совершив экскурсию в ГЛК Манжерок, где на гондольном подъемнике можно подняться на обзорную площадку на горе Малая Синюха, откуда открывается вид на долину Катуни. На территории отеля находится кафе в котором можно заказать блюда по меню.

Проживание

Размещение на базовой стоянке конной части в деревянных домиках (4-6 местные, 1-2-местное размещение не предполагается).

Варианты проживания

Кордон

4 ночи

Шестиместные домики с печным отоплением.

КордонКордон

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные перевозки по программе
  • Аренда коней
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Размещение в теплых домиках
  • 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин, обед в виде перекуса в полевых условиях
  • Работа гида
  • Работа повара
  • Работа конюхов
  • Рекреационные сборы
  • Баня каждый день
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до места сбора, кроме группового трансфера из г. Горно-Алтайска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное).
  2. Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар).
  3. Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый).
  4. Штаны утепленные (не стесняющие движений ватные или синтипоновые), подойдут горнолыжные брюки.
  5. Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая)
  6. Обувь верховая теплая и свободная (чуни, эвосапоги, дутыши)
  7. Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.) Снуд/балаклава
  8. Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.)
  9. Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.)
  10. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть).
  11. Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.)
  12. Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.)
  13. Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
  14. Документы (паспорт и полис ОМС).
  15. Фонарик16. Сидение туристическое(хоба)17. кружка(для перекусов)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска.

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска - выбирайте рейсы с прибытием не позднее 10:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 и более часа.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика.

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.

Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.

Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 фев 2024
Все прошло легко и без накладок.
Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.
Е
14 янв 2024
Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
М
9 ноя 2023
Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!
Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!Спасибо принимающей стороне! Всё было на высшем уровне!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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