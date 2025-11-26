Мы с вами посетим этнокомплекс, в экспозиции которого переплелись традиции славян и Алтая. В уютном чадыре вас ждут старинные предметы быта, национальные костюмы и пантеон богов.
А в центре ездового собаководства вас встретят дружелюбные хаски, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.
Описание экскурсииНа экскурсии мы отправимся в Центр ездового собаководства и посетим этнокомплекс необычного музея-панорамы с оригинальными идеями и глубоким смыслом. В основу экспозиции последнего интереснейшим образом положен синтез разных традиций: славянской и алтайской. В просторном чадыре музея вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Вы сможете прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая, а еще посетите удивительные локации этнокомплекса: пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры. Далее мы посетим Центр ездового собаководства «Звезда Катуни», где можно пообщаться и сделать фотосессию с общительными хаски.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Р. Бия
- Центр ездового собаководства «Звезда Катуни»
- Этнокомплекс с. Полеводка
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Катание на собачьих упряжках - от 1500 руб. /чел (трасса 1 км)
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
