Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами посетим этнокомплекс, в экспозиции которого переплелись традиции славян и Алтая. В уютном чадыре вас ждут старинные предметы быта, национальные костюмы и пантеон богов.



А в центре ездового собаководства вас встретят дружелюбные хаски, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.

Алтай-Инфо Ваш гид в Горно-Алтайске Групповая экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-18 человек 4000 ₽ за человека

Описание экскурсии На экскурсии мы отправимся в Центр ездового собаководства и посетим этнокомплекс необычного музея-панорамы с оригинальными идеями и глубоким смыслом. В основу экспозиции последнего интереснейшим образом положен синтез разных традиций: славянской и алтайской. В просторном чадыре музея вы погрузитесь в историческое прошлое малых коренных народов Алтая. Здесь представлены образцы старинных орудий труда и быта, применявшихся в хозяйстве алтайских народов. Вы сможете прикоснуться к предметам истории, примерить костюмы народов Алтая, а еще посетите удивительные локации этнокомплекса: пантеон славянских богов, Золотая баба и Зимний сад, символизирующий Нижний, Срединный и Верхний миры. Далее мы посетим Центр ездового собаководства «Звезда Катуни», где можно пообщаться и сделать фотосессию с общительными хаски.

