Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хаски и лебедям
Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Начало: Возле отеля «Игман»
«Вас и ваших детей ждёт радостная встреча с добродушными хаски и катание на собачьей упряжке по зимнему лесу, незамерзающее озеро с прекрасными лебедями, мастер-класс по изготовлению конфет «Чок-чок» и горячий алтайский обед»
Расписание: ежедневно в 10:00
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
9600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Озеро Светлое в заказнике «Лебединый», хаски и этнокомплекс
Начало: Коммунистический проспект, 16
«После вас ждет развлекательное квест-шоу с новогодними ведущими и весёлыми хаски»
1 янв в 09:00
4600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Знакомство с хаски и посещение этнокомплекса в Полеводке
Начало: Коммунистический проспект, 16
«Далее мы посетим Центр ездового собаководства «Звезда Катуни», где можно пообщаться и сделать фотосессию с общительными хаски»
29 ноя в 09:00
6 дек в 09:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 марта 2025Очень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и Галина создали комфортные условия для нас, напоили чаем, угостили вкусностями, было замечательно.
Галина профессиональный гид, очень объемно и интересно подала информацию, узнали много нового. Всем рекомендую!
