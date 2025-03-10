А Анастасия

Очень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и Галина создали комфортные условия для нас, напоили чаем, угостили вкусностями, было замечательно.

Галина профессиональный гид, очень объемно и интересно подала информацию, узнали много нового. Всем рекомендую!