В гости к хаски и лебедям - из Горно-Алтайска

Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Экскурсия предлагает уникальную возможность пообщаться с добродушными хаски, прокатиться на собачьей упряжке и насладиться зимним лесом. Гости смогут посетить незамерзающее озеро Светлое, где обитают прекрасные лебеди. Программа включает мастер-класс по изготовлению конфет «Чок-чок» и сытный алтайский обед. Все это гарантирует массу позитивных эмоций и ярких фотографий
5 причин купить эту экскурсию

  • 🐕‍🦺 Общение с хаски
  • 🛷 Прогулка на упряжке
  • 🍬 Мастер-класс по конфетам
  • 🍲 Вкусный обед
  • 🦢 Наблюдение за лебедями
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Озеро Светлое

Описание экскурсии

Знакомство и общение с хаски. Наши собаки очень дружелюбны и умны. Вы можете покормить их с рук, погладить, погулять с ними и сделать совместные фото или видео.

Прогулка по зимнему лесу на собачьей упряжке. По пути мы расскажем о северных ездовых собаках, а также об истории и культуре Алтая. Чтобы вы не замёрзли, предложим ароматный травяной чай.

Мастер-класс по изготовлению алтайских конфет «Чок-чок», которые вы заберёте с собой, или мастер-класс по изготовлению браслета-амулета из кожи и поделочных камней (в женском варианте).

Сытный обед: ароматная шурпа, картошечка по-деревенски и витаминный салат, а на десерт — вкусные блинчики и горячий алтайский чай.

Незамерзающее озеро Светлое, куда мы отправимся наблюдать за лебедями. На зимовку сюда прилетают тысячи птиц — и это очень красивое зрелище!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях: JETOUR X90 — до 4 человек: Woxic — до 7 человек, Next — свыше 7 человек.
  • Дополнительные расходы — только на личные нужды и сувениры
  • Экскурсия доступна с детьми любого возраста, но рекомендуемый — 7+
  • В одной собачьей упряжке — 1 человек. Ребёнок до 3 лет едет в упряжке со взрослым на руках (ребёнок бесплатно)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 633 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
10 мар 2025
Очень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и Галина создали комфортные условия для нас, напоили чаем, угостили вкусностями, было замечательно.
Галина профессиональный гид, очень объемно и интересно подала информацию, узнали много нового. Всем рекомендую!
Очень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и ГалинаОчень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и Галина

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

