Экскурсия предлагает уникальную возможность пообщаться с добродушными хаски, прокатиться на собачьей упряжке и насладиться зимним лесом. Гости смогут посетить незамерзающее озеро Светлое, где обитают прекрасные лебеди. Программа включает мастер-класс по изготовлению конфет «Чок-чок» и сытный алтайский обед. Все это гарантирует массу позитивных эмоций и ярких фотографий

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Знакомство и общение с хаски. Наши собаки очень дружелюбны и умны. Вы можете покормить их с рук, погладить, погулять с ними и сделать совместные фото или видео.

Прогулка по зимнему лесу на собачьей упряжке. По пути мы расскажем о северных ездовых собаках, а также об истории и культуре Алтая. Чтобы вы не замёрзли, предложим ароматный травяной чай.

Мастер-класс по изготовлению алтайских конфет «Чок-чок», которые вы заберёте с собой, или мастер-класс по изготовлению браслета-амулета из кожи и поделочных камней (в женском варианте).

Сытный обед: ароматная шурпа, картошечка по-деревенски и витаминный салат, а на десерт — вкусные блинчики и горячий алтайский чай.

Незамерзающее озеро Светлое, куда мы отправимся наблюдать за лебедями. На зимовку сюда прилетают тысячи птиц — и это очень красивое зрелище!

Организационные детали