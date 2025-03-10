Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Экскурсия предлагает уникальную возможность пообщаться с добродушными хаски, прокатиться на собачьей упряжке и насладиться зимним лесом. Гости смогут посетить незамерзающее озеро Светлое, где обитают прекрасные лебеди. Программа включает мастер-класс по изготовлению конфет «Чок-чок» и сытный алтайский обед. Все это гарантирует массу позитивных эмоций и ярких фотографий
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 633 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
А
Анастасия
10 мар 2025
Очень хорошая экскурсия к лебедям, очень красивое место и можно было покормить их. Ирина и Галина создали комфортные условия для нас, напоили чаем, угостили вкусностями, было замечательно. Галина профессиональный гид, очень объемно и интересно подала информацию, узнали много нового. Всем рекомендую!