Это уникальная экскурсия по самым красивым местам Горного Алтая. Мы увидим Манжерокские пороги на реке Катунь и Зубы Дракона.
Пройдем по мостику на невероятный остров Патмос и полюбуемся расположенном на нём храмом Иоанна Богослова. Прогуляемся по Козьей тропе над рекой Катунь.
Вы не только познакомитесь с природой Алтая, его историей, культурой, но и на себе прочувствуете всю энергетическую мощь «мест силы»!
Описание экскурсииМеста силы Горного Алтая Заберу вас из отеля, гостиницы в Горно-Алтайске, аэропорта или по пути следования маршрута. Наша первая остановка будет на берегу реки Катунь в селе Манжерок. Мы увидим Манжерокские пороги на реке, погуляем, подышим чистым горным воздухом. Далее поедем к селу Элекмонар и увидим Зубы Дракона. Это остроконечные скалы, которые возвышаются над поверхностью воды, разрезая стремительное течение реки Катунь. Мы посетим знаменитый остров Патмос в селе Чемал. Это скальный остров на Катуни с расположенным на нем православным храмом Иоанна Богослова. К острову ведет пешеходный мостик. Побываем с вами на Козьей тропе. Она проходит вдоль реки Катунь, здесь открываются завораживающие и невероятно живописные виды. После у нас будет возможность заехать в кафе, перекусить и мы отправимся в обратный путь. За время тура мы преодолеем около 230 км. Важная информация: Наш тур совмещен не только с переездами на машине. Будут прогулки, подъёмы и спуски. Не забудьте одеться потеплее и надеть удобную обувь (не скользкую).
Понедельник — четверг в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манжерокские пороги на реке Катунь
- Зубы Дракона
- Остров Патмос в селе Чемал
- Храм Иоанна Богослова
- Козья тропа над рекой Катунь
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсии, перечисленные в маршруте
- Встреча группы в аэропорту, автовокзале, у гостиницы
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание. В районе обеда мы заедем в одно из проверенных кафе, где вы сами закажете себе то, что нужно именно вам. Средний чек в кафе - 400-450 руб.
- Сувениры
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник — четверг в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Наш тур совмещен не только с переездами на машине. Будут прогулки
- Подъёмы и спуски. Не забудьте одеться потеплее и надеть удобную обувь (не скользкую)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
П
Попова
3 июл 2025
Влюбилась в Горный Алтай! Это место, где не только восхищаешься великолепной природой, а даже чувствуешь себя по-другому! Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Эрудированный, ответственный, дружелюбный, внимательный и заботливый. Без сомнения буду рекомендовать его своим друзьям! При возможности вернусь и сама, уже на другую экскурсию! Спасибо!
З
Зинаида
10 апр 2025
Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!
А
Анастасия
8 мар 2025
Отличная экскурсия, нам все понравилось. Путешествие было очень комфортным, несмотря на длинный маршрут, но это того стоило. Хочется вернуться туда снова, но уже в другое время года. Экскурсовод очень осведомлён об Алтае, на любой вопрос грамотно отвечает и очень интересно. Однозначно рекомендую.
