Это уникальная экскурсия по самым красивым местам Горного Алтая. Мы увидим Манжерокские пороги на реке Катунь и Зубы Дракона.



Пройдем по мостику на невероятный остров Патмос и полюбуемся расположенном на нём храмом Иоанна Богослова. Прогуляемся по Козьей тропе над рекой Катунь.



Вы не только познакомитесь с природой Алтая, его историей, культурой, но и на себе прочувствуете всю энергетическую мощь «мест силы»!

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

3 отзыва

Описание экскурсии Места силы Горного Алтая Заберу вас из отеля, гостиницы в Горно-Алтайске, аэропорта или по пути следования маршрута. Наша первая остановка будет на берегу реки Катунь в селе Манжерок. Мы увидим Манжерокские пороги на реке, погуляем, подышим чистым горным воздухом. Далее поедем к селу Элекмонар и увидим Зубы Дракона. Это остроконечные скалы, которые возвышаются над поверхностью воды, разрезая стремительное течение реки Катунь. Мы посетим знаменитый остров Патмос в селе Чемал. Это скальный остров на Катуни с расположенным на нем православным храмом Иоанна Богослова. К острову ведет пешеходный мостик. Побываем с вами на Козьей тропе. Она проходит вдоль реки Катунь, здесь открываются завораживающие и невероятно живописные виды. После у нас будет возможность заехать в кафе, перекусить и мы отправимся в обратный путь. За время тура мы преодолеем около 230 км. Важная информация: Наш тур совмещен не только с переездами на машине. Будут прогулки, подъёмы и спуски. Не забудьте одеться потеплее и надеть удобную обувь (не скользкую).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Манжерокские пороги на реке Катунь

Зубы Дракона

Остров Патмос в селе Чемал

Храм Иоанна Богослова

Козья тропа над рекой Катунь Что включено Трансфер на комфортабельном микроавтобусе

Экскурсии, перечисленные в маршруте

Встреча группы в аэропорту, автовокзале, у гостиницы

Услуги гида-экскурсовода Что не входит в цену Питание. В районе обеда мы заедем в одно из проверенных кафе, где вы сами закажете себе то, что нужно именно вам. Средний чек в кафе - 400-450 руб.

