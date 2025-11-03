Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

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по Чемальскому району и затем на 3-дневной экскурсии по Чуйскому тракту. Олег заранее помог составить классный маршрут путешествия, учел все мои пожелания, согласился поехать в достаточно отдаленные и труднодоступные места, благодаря чему я увидела просто море красоты ❤️ Олег - прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель, великолепный фотограф, а также просто чуткий и внимательный человек. В последний день нашей экскурсии моей собачке стало плохо. Олег всю дорогу интересовался самочувствием собачки, подсказал хорошую ветклинику на Алтае, свозил меня туда и практически час ждал, пока пёсику сделают все исследования и процедуры, после чего уже окончательно отвез нас в отель. Огромная благодарность за такое участие ❤️ Завтра на Алтай летят мои родители - им я тоже забронировала экскурсию с Олегом и уверена, что она пройдет на высоте и родителям очень понравится 🙌🏻