Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Природный калейдоскоп Чемала За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие 🤩 природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история 📖 региона. Вы увидите и посетите:
Голубые озера, которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета.
Деревню Аскат, где трудятся алтайские мастера, художники и травники. В местных лавках вы сможете приобрести понравившиеся работы и экологичные продукты.
Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью.
Остров 🏝️ Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь.
Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни.
Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы.
Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая.
Организационные детали
Длина маршрута от Горно-Алтайска — 130 км
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Тойота
Маршрут экскурсии 🧭 можно обсудить индивидуально по желанию
Голубые озера можно посетить только со второй половины августа до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт водой
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.