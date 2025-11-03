Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце.
Чемал, жемчужина Горного Алтая, приглашает вас на индивидуальную экскурсию, где вы увидите Голубые озера, почувствуете величие Зубов Дракона, исследуете таинственный
Чемал, жемчужина Горного Алтая, приглашает вас на индивидуальную экскурсию, где вы увидите Голубые озера, почувствуете величие Зубов Дракона, исследуете таинственный
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Горного Алтая
- 🏞️ Живописные виды и панорамы
- 🚶♂️ Возможность пройти по таинственным тропам
- 🕌 Посещение православного храма на острове Патмос
- 📸 Отличные возможности для фотосъемки
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Голубые озера
- Зубы Дракона
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Долина Горных Духов
- Водопад Че-Чкыш
- Еландинские пороги
- Ороктойский мост
Описание экскурсии
Природный калейдоскоп Чемала
За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона. Вы увидите и посетите:
- Голубые озера (доступны с сентября по апрель), которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета.
- Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью.
- Остров Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь.
- Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни.
- Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы.
- Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая.
Организационные детали
- Длина маршрута от Горно-Алтайска — 130 км
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
- Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально по желанию
- Голубые озера можно посетить только с сентября до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт. В зависимости от сезона, добрать до озёр можно так:
— пока не встал лёд или уже растаял — на моторной лодке: 800 руб. /чел. в обе стороны
— когда лёд ненадёжный — на арендованном автомобиле УАЗ: 3000 руб. за группу
— когда лёд крепкий — пешком: бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 940 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод, все понятно, доступно, приятно поддержать беседу и послушать! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Наше путешествие по Алтаю началось с Олегом. Экскурсия получилась очень насыщенная, интересная, структурная. Провез нас по невероятно красивым местам, завез на обед в местное кафе, показал особые местечки, чтобы избежать большого количества людей. С удовольствием в следующий раз посетим с Олегом новые места. Благодарим за такой наполненный чудесный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег очень интересно рассказывает, никуда не спешит и не торопит, если что то надо подскажет покажет расскажет… Все сделано чтобы экскурсия была комфортной и интересной. Спасибо большое вам.
Вам был полезен этот отзыв?
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай в августе 2023 г. вместе со своей собачкой. С Олегом я была на экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы, напоминающие зубы Дракона, прошлись по подвесному мосту через Катунь до острова Патмос.
Очень понравилась неспешная
Очень понравилась неспешная
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей жизни Алтая, обсудили быт, местные традиции. Очень приятно, что экскурсия проходила в близком нам
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Неизведанный Чемал»
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Начало: В селе Манжерок
19 авг в 10:00
25 сен в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 25 000 ₽ за группу