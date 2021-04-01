Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая — от острова Патмос до Еландинских порогов

5
1 отзыв
Олег
Олег – Гид из Горно-Алтайска
Чтобы бесповоротно влюбиться ❤️ в природу Горного Алтая, стоит отправиться в Чемал — место с уникальной концентрацией красот и заповедных уголков региона.

В нашем путешествии вы увидите бирюзовые озера и красивейшие 🤩 участки Катуни.

Рассмотрите скалы, напоминающие зубы дракона, почувствуете энергетику острова Патмос и пройдете по таинственным тропам долины Горных Духов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал

Что вас ожидает

Природный калейдоскоп Чемала
За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие 🤩 природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история 📖 региона. Вы увидите и посетите:

  • Голубые озера, которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета.
  • Деревню Аскат, где трудятся алтайские мастера, художники и травники. В местных лавках вы сможете приобрести понравившиеся работы и экологичные продукты.
  • Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью.
  • Остров 🏝️ Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь.
  • Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни.
  • Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы.
  • Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая.

Организационные детали

  • Длина маршрута от Горно-Алтайска — 130 км
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Тойота
  • Маршрут экскурсии 🧭 можно обсудить индивидуально по желанию
  • Голубые озера можно посетить только со второй половины августа до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт водой
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.
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1 реальный отзыв

1 апр 2021
Олег провёл замечательную ненавязчивую экскурсию. За один день где мы только ни побывали и что только не посмотрели!

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Олег проводит ещё 3 экскурсии

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