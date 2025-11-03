Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

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Неизведанный Чемал

Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце.

Чемал, жемчужина Горного Алтая, приглашает вас на индивидуальную экскурсию, где вы увидите Голубые озера, почувствуете величие Зубов Дракона, исследуете таинственный
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остров Патмос, откроете для себя Долину Горных Духов и водопад Че-Чкыш. Каждый уголок этого маршрута хранит в себе часть души Алтая, его историю и культуру.

Позвольте себе окунуться в этот необычный мир, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятно красивое

5
59 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Горного Алтая
  • 🏞️ Живописные виды и панорамы
  • 🚶‍♂️ Возможность пройти по таинственным тропам
  • 🕌 Посещение православного храма на острове Патмос
  • 📸 Отличные возможности для фотосъемки
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал
Неизведанный Чемал

Что можно увидеть

  • Голубые озера
  • Зубы Дракона
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Долина Горных Духов
  • Водопад Че-Чкыш
  • Еландинские пороги
  • Ороктойский мост

Описание экскурсии

Природный калейдоскоп Чемала

За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона. Вы увидите и посетите:

  • Голубые озера (доступны с сентября по апрель), которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета.
  • Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью.
  • Остров Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь.
  • Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни.
  • Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы.
  • Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая.

Организационные детали

  • Длина маршрута от Горно-Алтайска — 130 км
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
  • Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально по желанию
  • Голубые озера можно посетить только с сентября до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт. В зависимости от сезона, добрать до озёр можно так:
    — пока не встал лёд или уже растаял — на моторной лодке: 800 руб. /чел. в обе стороны
    — когда лёд ненадёжный — на арендованном автомобиле УАЗ: 3000 руб. за группу
    — когда лёд крепкий — пешком: бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 940 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
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он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
2
3
2
1
К
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод, все понятно, доступно, приятно поддержать беседу и послушать! Рекомендуем!
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
Были на экскурсии 02.11.2025 Погода крайне удачная, все размеренно и спокойно, прекрасные виды. Олег отличный экскурсовод,
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Дарья
Наше путешествие по Алтаю началось с Олегом. Экскурсия получилась очень насыщенная, интересная, структурная. Провез нас по невероятно красивым местам, завез на обед в местное кафе, показал особые местечки, чтобы избежать большого количества людей. С удовольствием в следующий раз посетим с Олегом новые места. Благодарим за такой наполненный чудесный день!
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Д
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег очень интересно рассказывает, никуда не спешит и не торопит, если что то надо подскажет покажет расскажет… Все сделано чтобы экскурсия была комфортной и интересной. Спасибо большое вам.
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
Экскурсия просто чумовая, оооочень все понравилось, красота не описать словами, это надо видеть своими глазами… Олег
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Ирина
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай в августе 2023 г. вместе со своей собачкой. С Олегом я была на экскурсии
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по Чемальскому району и затем на 3-дневной экскурсии по Чуйскому тракту. Олег заранее помог составить классный маршрут путешествия, учел все мои пожелания, согласился поехать в достаточно отдаленные и труднодоступные места, благодаря чему я увидела просто море красоты ❤️ Олег - прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель, великолепный фотограф, а также просто чуткий и внимательный человек. В последний день нашей экскурсии моей собачке стало плохо. Олег всю дорогу интересовался самочувствием собачки, подсказал хорошую ветклинику на Алтае, свозил меня туда и практически час ждал, пока пёсику сделают все исследования и процедуры, после чего уже окончательно отвез нас в отель. Огромная благодарность за такое участие ❤️ Завтра на Алтай летят мои родители - им я тоже забронировала экскурсию с Олегом и уверена, что она пройдет на высоте и родителям очень понравится 🙌🏻

Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
Мое путешествие по Алтаю прошло прекрасно во многом именно благодаря Олегу. Я ездила в Горный Алтай
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Александра
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы, напоминающие зубы Дракона, прошлись по подвесному мосту через Катунь до острова Патмос.
Очень понравилась неспешная
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прогулка по "козьей тропке". Виды впечатляющие, особенно со смотровой площадки, когда смотришь вниз с обрыва на слияние рек Чемал и Катунь.
Урочище Чечкыш также обязательно к посещению, ведь сверху нам открылась прекрасная панорама - такого нигде не увидеть - это визитная карточка Горного Алтая.
С Еландинских порогов никто из нас не хотел уходить. Мы втроём с дочкой 14 лет сидели и наблюдали, как голубые волны Катуни разбиваются о скалы и стремительно проносятся мимо нас. Перед нами сплавлялись на рафтах настоящие экстремалы, они буквально сражались с мощными водоворотами реки. Это было захватывающе!
И в конце экскурсии нас ждал Ороктойский мост. Здесь удивительное место, где глубина Катуни достигает 70 метров и река проносится среди черных скал вулканического происхождения. Пейзажи в районе Ороктойского моста сильно отличаются от Чемальских - поросшие лесом склоны сменяются более пустынными каменистыми горами.
Данную экскурсию советую всем, приезжающим в Горный Алтай! Спасибо, Олег!

Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,+1
Это очень интересная экскурсия с Олегом. За 1 день проехали около 300 км. Увидели острые скалы,
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Анастасия
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей жизни Алтая, обсудили быт, местные традиции. Очень приятно, что экскурсия проходила в близком нам
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спокойном темпе, при этом многое успели посмотреть, многое сфотографировать. Особенно запомнилось пересечение нескольких мостов и возможность прикоснуться к матушке - Катуни Большое спасибо Олегу за прекрасно и понятно поданную информацию и за учтивую внимательность к нашему времени и потребностям!

Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей+2
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
Посетили замечательную экскурсию, выстроенную гидом с учётом наших собственных пожеланий, узнали много интересных фактов и особенностей
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