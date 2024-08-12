Вас ждут исполняющие желания Ининские стелы, ажурный мост Цаплина, живописные ледниковые озёра и водопад Бельтертуюк.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную одежду и обувь. Головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца. Средства от насекомых. Чтобы не обременять себя тяжелой сумкой, рекомендуем ограничиться ручной кладью.
Проживание. Будем жить в гостинице в Чемале, 2- или 3-местное размещение с удобствами на этаже.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Тур не требует особой физической подготовки и подойдёт как для взрослых, так и для детей.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Алтай
Встречаемся на ж. -д. вокзале Барнаула в 18:30 и отправимся в село Чемал, по пути заберём прибывших в Горно-Алтайск.
По приезде заселимся в гостиницу.
К ледниковым озёрам
Начинаем исследовать красоты Алтая. Утром разместимся в высокопроходимом грузовике ГАЗ-66, который прозвали «шишига», и поедем к ледниковым озёрам. Мы заберёмся на высоту около 2 километров над уровнем моря!
Спустя 4 часа доберёмся до турбазы, пообедаем и пойдём гулять по зелёным долинам, любуясь вершинами, отражающимися в глади ледниковых озёр. Посетим видовые точки, с которых открываются лучшие ракурсы для фотографий голубых, бирюзовых и ярко-синих водоёмов. Самые смелые смогут искупаться в ледяной воде!
Вечером вернёмся в Чемал.
Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро
Отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в «Топ-5 самых красивых дорог» по мнению National Geographic. В 6:00 выезжаем из Чемала и мчим по дороге, ранее связывающей Европу и Азию.
По пути увидим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал, а также перевал Чике-Таман с несколькими обзорными площадками и головокружительными видами. Заедем на Катунские террасы — огромные ступени, образованные по берегам реки Катунь. Побываем в Яломанском городище и увидим остатки фундамента древнетюркской крепости времён раннего средневековья.
Сделаем остановку у места слияния Чуи и Катуни. Полюбуемся эффектным «поцелуем» двух рек и продолжим маршрут.
Рассмотрим петроглифы, наскальные рисунки древних людей, изображающие сцены охоты, животных или бытовые зарисовки. Заедем в древний культовый комплекс эпохи бронзы — Ининские стелы. Алтайцы верят, что они обладают мощной энергетикой и способны исполнять желания.
Пообедаем в кафе, а после нам встретится ажурный мост Цаплина — первый двухцепной подвесной мост в России. Затем доберёмся до оленного камня Адыр-Кан с наскальными рисунками эпохи бронзы
Гвоздь программы — Гейзерное озеро невероятного лазурного цвета. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.
Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» и поедем назад. В гостиницу вернёмся в 21:00.
Ороктойский мост и петроглифы в Куюском гроте
После завтрака отправимся к живописному Ороктойскому мосту через реку Катунь в самом глубоком её месте. Вы увидите ярко-голубой водоём и обрамляющие его бело-серые обрывистые скалы.
Далее направимся к Куюсскому гроту, чтобы изучить древние петроглифы. В гроте сохранились рисунки разных эпох, по которым можно проследить постепенное развитие воображения и техники. Полюбуемся водопадом Бельтертуюк, обрушивающимся вниз с высоты 29 метров. После этого поедем назад.
По возвращении в Чемал — свободное время. Рекомендуем прогуляться в окрестностях села, пройтись по «Козьей тропе» к слиянию Чемала и Катуни или осмотреть Чемальскую ГЭС.
Сплав по Катуни
Вас ждёт увлекательный сплав по Катуни! Стартуем в 10:00. Сплавляться будем на самых спокойных участках с минимальным количеством препятствий на воде. Развлечение подойдёт для семей с детьми и людей без физической подготовки. Активность займёт 2 часа вместе с дорогой до места старта — чуть выше села Чемал.
Вы получите каски и жилеты, а желающие смогут взять гидрокостюм в аренду за доплату. Уже к обеду вернёмся.
Вечером встретим закат и за ужином поделимся впечатлениями от путешествия друг с другом.
Отъезд
В 9:00 отправимся на ж. -д. вокзал или в аэропорт. До Горно-Алтайска дорога займёт примерно 2 часа, а до Барнаула — 5 часов.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Сплав по Катуни
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Питание
- Аренда гидрокостюма (при необходимости)