Отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в «Топ-5 самых красивых дорог» по мнению National Geographic. В 6:00 выезжаем из Чемала и мчим по дороге, ранее связывающей Европу и Азию.

По пути увидим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал, а также перевал Чике-Таман с несколькими обзорными площадками и головокружительными видами. Заедем на Катунские террасы — огромные ступени, образованные по берегам реки Катунь. Побываем в Яломанском городище и увидим остатки фундамента древнетюркской крепости времён раннего средневековья.

Сделаем остановку у места слияния Чуи и Катуни. Полюбуемся эффектным «поцелуем» двух рек и продолжим маршрут.

Рассмотрим петроглифы, наскальные рисунки древних людей, изображающие сцены охоты, животных или бытовые зарисовки. Заедем в древний культовый комплекс эпохи бронзы — Ининские стелы. Алтайцы верят, что они обладают мощной энергетикой и способны исполнять желания.

Пообедаем в кафе, а после нам встретится ажурный мост Цаплина — первый двухцепной подвесной мост в России. Затем доберёмся до оленного камня Адыр-Кан с наскальными рисунками эпохи бронзы

Гвоздь программы — Гейзерное озеро невероятного лазурного цвета. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.

Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» и поедем назад. В гостиницу вернёмся в 21:00.