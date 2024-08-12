Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи

Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Отправляемся в путешествие по Алтаю! Проедем по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту, изучим наскальные рисунки эпохи бронзы, полюбуемся слиянием Чуи и Катуни и посетим перевал Чике-Таман.

Вас ждут исполняющие желания Ининские стелы, ажурный мост Цаплина, живописные ледниковые озёра и водопад Бельтертуюк.
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную одежду и обувь. Головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца. Средства от насекомых. Чтобы не обременять себя тяжелой сумкой, рекомендуем ограничиться ручной кладью.

Проживание. Будем жить в гостинице в Чемале, 2- или 3-местное размещение с удобствами на этаже.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Тур не требует особой физической подготовки и подойдёт как для взрослых, так и для детей.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Алтай

Встречаемся на ж. -д. вокзале Барнаула в 18:30 и отправимся в село Чемал, по пути заберём прибывших в Горно-Алтайск.

По приезде заселимся в гостиницу.

Добро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на Алтай
2 день

К ледниковым озёрам

Начинаем исследовать красоты Алтая. Утром разместимся в высокопроходимом грузовике ГАЗ-66, который прозвали «шишига», и поедем к ледниковым озёрам. Мы заберёмся на высоту около 2 километров над уровнем моря!

Спустя 4 часа доберёмся до турбазы, пообедаем и пойдём гулять по зелёным долинам, любуясь вершинами, отражающимися в глади ледниковых озёр. Посетим видовые точки, с которых открываются лучшие ракурсы для фотографий голубых, бирюзовых и ярко-синих водоёмов. Самые смелые смогут искупаться в ледяной воде!

Вечером вернёмся в Чемал.

К ледниковым озёрамК ледниковым озёрамК ледниковым озёрамК ледниковым озёрам
3 день

Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро

Отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, входящему в «Топ-5 самых красивых дорог» по мнению National Geographic. В 6:00 выезжаем из Чемала и мчим по дороге, ранее связывающей Европу и Азию.

По пути увидим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал, а также перевал Чике-Таман с несколькими обзорными площадками и головокружительными видами. Заедем на Катунские террасы — огромные ступени, образованные по берегам реки Катунь. Побываем в Яломанском городище и увидим остатки фундамента древнетюркской крепости времён раннего средневековья.

Сделаем остановку у места слияния Чуи и Катуни. Полюбуемся эффектным «поцелуем» двух рек и продолжим маршрут.

Рассмотрим петроглифы, наскальные рисунки древних людей, изображающие сцены охоты, животных или бытовые зарисовки. Заедем в древний культовый комплекс эпохи бронзы — Ининские стелы. Алтайцы верят, что они обладают мощной энергетикой и способны исполнять желания.

Пообедаем в кафе, а после нам встретится ажурный мост Цаплина — первый двухцепной подвесной мост в России. Затем доберёмся до оленного камня Адыр-Кан с наскальными рисунками эпохи бронзы

Гвоздь программы — Гейзерное озеро невероятного лазурного цвета. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.

Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога» и поедем назад. В гостиницу вернёмся в 21:00.

Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро
4 день

Ороктойский мост и петроглифы в Куюском гроте

После завтрака отправимся к живописному Ороктойскому мосту через реку Катунь в самом глубоком её месте. Вы увидите ярко-голубой водоём и обрамляющие его бело-серые обрывистые скалы.

Далее направимся к Куюсскому гроту, чтобы изучить древние петроглифы. В гроте сохранились рисунки разных эпох, по которым можно проследить постепенное развитие воображения и техники. Полюбуемся водопадом Бельтертуюк, обрушивающимся вниз с высоты 29 метров. После этого поедем назад.

По возвращении в Чемал — свободное время. Рекомендуем прогуляться в окрестностях села, пройтись по «Козьей тропе» к слиянию Чемала и Катуни или осмотреть Чемальскую ГЭС.

Ороктойский мост и петроглифы в Куюском гротеОроктойский мост и петроглифы в Куюском гротеОроктойский мост и петроглифы в Куюском гротеОроктойский мост и петроглифы в Куюском гроте
5 день

Сплав по Катуни

Вас ждёт увлекательный сплав по Катуни! Стартуем в 10:00. Сплавляться будем на самых спокойных участках с минимальным количеством препятствий на воде. Развлечение подойдёт для семей с детьми и людей без физической подготовки. Активность займёт 2 часа вместе с дорогой до места старта — чуть выше села Чемал.

Вы получите каски и жилеты, а желающие смогут взять гидрокостюм в аренду за доплату. Уже к обеду вернёмся.

Вечером встретим закат и за ужином поделимся впечатлениями от путешествия друг с другом.

Сплав по КатуниСплав по КатуниСплав по КатуниСплав по Катуни
6 день

Отъезд

В 9:00 отправимся на ж. -д. вокзал или в аэропорт. До Горно-Алтайска дорога займёт примерно 2 часа, а до Барнаула — 5 часов.

До новых встреч!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Сплав по Катуни
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Питание
  • Аренда гидрокостюма (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайска, 18:30
Завершение: Ж. - д. вокзал Барнаула в 14:00 или аэропорт Горно-Алтайска в 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места6-дневные турыГейзерное озероПрирода и пейзажиПетроглифыЧемал

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