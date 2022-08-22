Петроглифы – туры в Горно-Алтайске

Найдено 7 туров в категории «Петроглифы» в Горно-Алтайске, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800 за человека
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000 за человека
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000 за человека
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гузель
    22 августа 2022
    Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
    Очень понравился тур. Вид озёр - восхищает. Не перестаю удивляться красоте Алтая
  • Е
    Елена
    4 августа 2022
    Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
    Первая часть тура - горная, сложилась под ливнем, градом, грозами. Из-за этого на знаменитые озера успели посмотреть только сверху 3
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    минуты, и были засыпаны градом. Еще успели побывать в пещерах, собственно остальное время мы сидели под тентом или в палатках прячась от дождя, в палатке было бы нормально, если бы она не протекала куда не ставь, и хоть кучу лапника настели. К красотам Алтая претензий нет, к погоде тоже. Не свезло. В последний день, когда распогодилось и можно было куда-то сходить - нам сменили программу, т. к. новая группа ожидала наших лошадок. Конюхи Слава и Никита огромные молодцы, Славу вообще можно взять экскурсоводы, он огромный молодец! Вопрос к нашему гиду Юле, уж прости меня, ты прекрасный человек, но готовишь каши просто ужасно, их абсолютно не возможно есть, ни разу она не была доварена (в сравнении с гидами водниками, где ребята кашу варили просто божественно). Опять вопрос обедов. Колбаса копченая, сыр и сухой хлеб, неужели так сложно делать чай в термосе на всех? Если у вас желудок склонен к гастриту, то вас скрутит спустя 3 дня. (Кашу есть не возможно- позавтракали конфеткой, обед сухомятка, а на ужин обжираешься). Как мы ни пытали Юлю рассказать нам что-то про Алтай, то почти ничего не добились и развлекали себя сами. Часть вторая-водная. Водники Миша и Влад. Боже, что за компания! Мы с чистилища спустились в рай:) Мы перестали мёрзнуть и наконец нам всё время сияло солнце, дождь в последний день пролился только ночью. А как они вкусно готовят, от вашей солянки хотелось смахивать слезы счастья. На обед тоже перекусы, но тут у нас бонусом был плавленый сыр, паштет и горячий чай в термосе. На сплаве мы развлекались как могли, вода низкая, пороги проходили четко и слаженно. Это вам не кони, черт возьми! В последний день была прекрасная баня!

  • М
    Мак$им
    1 августа 2022
    Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
    Программа тура хорошая, но нет плана Б по конному переходу. Нам сильно не повезло с погодой. Почти каждый день дождь,
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    гроза, дажы был град. Поэтому до озер не дошли, посмотрели только сверху. До водопада тоже не дошли из-за погоды. В последние пару дней было ясно и мне кажется можно было перестроить маршрут. По сплаву вообще никаких вопросов. Но уровень сложности явно завышен. С детьми самое то.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Петроглифы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
  2. Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
  3. Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
  4. Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
  5. Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Петроглифы" можно забронировать 7 авторских туров от 37 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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