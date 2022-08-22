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Авторский тур
12 дней
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Начало: Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг в 18:30
37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГузель22 августа 2022Очень понравился тур. Вид озёр - восхищает. Не перестаю удивляться красоте Алтая
- ЕЕлена4 августа 2022Первая часть тура - горная, сложилась под ливнем, градом, грозами. Из-за этого на знаменитые озера успели посмотреть только сверху 3
- ММак$им1 августа 2022Программа тура хорошая, но нет плана Б по конному переходу. Нам сильно не повезло с погодой. Почти каждый день дождь,
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Петроглифы»
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- Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
- Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
- Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
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