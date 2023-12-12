За 10 дней с нами вы увидите целую коллекцию природных достопримечательностей, познакомитесь с историей и легендами края.
Проедете по красивейшей автодороге, побываете в заповеднике, искупаетесь в «Золотом» озере и потрогаете вечный лёд. Прочувствуете энергию этой земли и насладитесь видами.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых.
Вам понадобятся: маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
Дорога в село Усть-Сема
Встречаемся и едем в с. Усть-Сема, расположенное между гор и лесов в Чемальском районе рядом с местом слияния рек. Здесь в середине 20 века режиссер Шукшин снимал эпизоды фильма «Живёт такой парень». Здание кафе, которое можно увидеть начале фильма, стоит до сих пор. По пути вы полюбуетесь предгорьями, услышите легенды и узнаете историю этого края. Размещение в гостинице.
Достопримечательности Чемальского тракта
Сегодня будем исследовать Чемальский тракт. Посетим остров Патмос, получивший название в честь одноимённого греческого острова, где когда-то молился святой апостол Иоанн Богослов. Побываем у Чемальской ГЭС и проедем по тракту до Ороктойского моста. Этот висячий мост над самым глубоким и узким участком Катуни изначально был деревянным, но в 1997 году его перестроили. Зажатая скалами река бурлит и пенится, завораживая видом и шумом. Налюбовавшись пейзажами, вернёмся в гостиницу.
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман
Отправляемся вглубь Алтая. Проедем по знаменитому Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира, древнейшему пути из Сибири в Азию. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, посмотрим на достопримечательности вдоль дороги. На протяжении пути нас будут окружать холмы и фактурные скалы, бескрайние поля и леса. Приедем в село Акташ и разместимся в отеле.
В окружении вечных снегов
С утра направимся к ледникам Северо-Чуйского хребта, которых там около 200. Зарядившись адреналином, преодолев бездорожье, окажемся в долине, окружённой белоснежными вершинами и усыпанной эдельвейсами. Нижнюю часть склонов хребта покрывает тайга, выше — альпийские луга, затем — зона тундры, на пиках — вечные снега. Восхитившись масштабом и выразительностью видов, поедем ещё к одному леднику — Большому Актру. Полюбуемся мощью реки, совершим подъём на «бараньи лбы» — скалистые выступы, поверхность которых сглажена и отполирована ледником — и пройдём по его нетающей поверхности. Затем заселимся в домик альплагеря в ущелье Актру.
Алтайский Марс
Сегодня на высокопроходимых машинах сначала спустимся из ущелья Актру в село Курай, затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Когда находишься там, кажется, что попал на другую планету: рельефные горы окрашены в оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового. По древней тропе прогуляемся до заброшенной штольни, где добывали киноварь, побродим по разноцветным каньонам. Если повезёт, найдём окаменевшие ракушки. Вечером разместимся на базе отдыха.
Перевалы, озёра, Пазырыкские курганы
В этот день переезжаем в долину реки Чулышман. По дороге увидим Красные ворота — узкий проход между высокими отвесными скалами красного цвета, Мёртвое озеро и озеро Узун-Кёль. Посетим Улаганский перевал высотой более 2000 метров, Пазырыкские курганы — археологические памятники возрастом более 2000 лет. Древний народ скифского времени использовал это место для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. С обзорной площадки возле перевала Кату-Ярык — живописной зигзагообразной дороги — с головокружительной высоты полюбуемся долиной реки. Затем преодолеем крутой спуск в саму долину.
Алтайский заповедник
После завтрака отправляемся в Алтайский биосферный заповедник, созданный в 1932 году. Это особо охраняемая природная территория с горами, лесами, альпийскими лугами, тундрами, реками и озёрами. Преодолев крутую тропу, с которой открываются невероятные виды, вы окажетесь возле высочайшего водопада Горного Алтая — Учара. Образовался он относительно недавно в результате горного обвала и не похож на классический водопад: мощный поток каскадом несётся по огромным острым камням.
Через Чулышман до Телецкого озера
Сегодня проедем по долине реки Чулышман до южного берега Телецкого озера, которое занимает 9-е место в мире по глубине. Второе его название — Алтын-Кёль, что значит «золотое» — связано с легендой, которую мы вам расскажем. Разместимся на базе отдыха, после чего вы сможете неспешно прогуляться по песчаному берегу и при желании искупаться.
Водная прогулка
Этот день пройдёт на воде: вы пересечёте озеро с юга на север. Посетите водопады Корбу, который, разбиваясь о скалы, образует освежающие брызги, Киште, Эстюба, Каменный залив. Вокруг него лежат нагромождения валунов разных размеров и форм, на некоторых растут деревья, мох, бадан. Вода в заливе зеленоватая, но прозрачная, почти везде видно дно. С этим местом тоже связана легенда, которую вы услышите. После насыщенной программы отдохнёте в отеле.
Отъезд
После завтрака едем в аэропорт г. Горно-Алтайска и Барнаула.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|113 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (9 ночей)
- Завтраки во 2-10 день, ужины в 1-9 день
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Заброска на высокопроходимых машинах в ущелье Актру
- Переправа на лодке через р. Чулышман
- Экскурсия на катере по Телецкому озеру
- Услуги гида
- Страхование от несчастного случая
- Посещение всех достопримечательностей по маршруту
- Общая аптечка
Что не входит в цену
- Проезд до места начала программы и обратно
- Обеды в пунктах общественного питания
Отзывы и рейтинг
Несколько слов по организации поездки!
У нас должно было быть два микроавтобуса на нашу компанию в 11 человек а в