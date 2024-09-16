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лодке, делают тур разнообразным и экстремальным. Водители-проводники завозили нас в красивые места, которые не были заявлены в маршруте (помимо основной программы). Базы отдыха вполне приличные, где-то с условиями в номере, где-то без, но от Алтая не стоит ждать хорошего сервиса, регион только развивается. Единственный минус - это организация питания и закупки продуктов (готовили сами участники группы). Если бы этот вопрос решался в первый день и с чёткими границами, думаю, многих конфликтов пришлось бы избежать. В остальном всё было отлично. Однозначно рекомендую этот тур на Алтай!