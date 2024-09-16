10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июл в 08:00
22 июл в 08:00
81 000₽ за человека
10 дней
Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: На площади Советов в Барнауле до 05:00, в аэропорт...
16 июн в 10:00
17 июл в 10:00
138 000₽ за человека
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
13 июн в 08:00
3 июл в 08:00
69 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия16 сентября 2024Мне очень понравилось, всё прошло хорошо!!!
- ААнастасия9 сентября 2024Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг, поездки на "Урале","шишигах", моторной
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 10 дней»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 138 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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