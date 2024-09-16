На 10 дней – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На 10 дней» в Горно-Алтайске, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
На машине
1 отзыв
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июл в 08:00
22 июл в 08:00
81 000 за человека
Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
1 отзыв
10 дней
Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: На площади Советов в Барнауле до 05:00, в аэропорт...
16 июн в 10:00
17 июл в 10:00
138 000 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
На машине
На катере
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
13 июн в 08:00
3 июл в 08:00
69 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    16 сентября 2024
    Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
    Мне очень понравилось, всё прошло хорошо!!!
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2024
    Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
    Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг, поездки на "Урале","шишигах", моторной
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    лодке, делают тур разнообразным и экстремальным. Водители-проводники завозили нас в красивые места, которые не были заявлены в маршруте (помимо основной программы). Базы отдыха вполне приличные, где-то с условиями в номере, где-то без, но от Алтая не стоит ждать хорошего сервиса, регион только развивается. Единственный минус - это организация питания и закупки продуктов (готовили сами участники группы). Если бы этот вопрос решался в первый день и с чёткими границами, думаю, многих конфликтов пришлось бы избежать. В остальном всё было отлично. Однозначно рекомендую этот тур на Алтай!

    Плюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. РафтингПлюсы. Тур хорошо продуман с точки зрения посещения локаций от менее красивых к более захватывающим. Рафтинг

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
  2. Насыщенное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю
  3. Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
  6. Телецкое озеро
  7. Чемал
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Каракольские озёра
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 138 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на 10 дней, 2 ⭐ отзыва, цены от 69500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль