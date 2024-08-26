Большое путешествие – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Горно-Алтайске, цены от 84 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
На машине
На катере
1 отзыв
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
1 сен в 11:00
8 сен в 11:00
92 700 за человека
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
На машине
11 дней
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
20 сен в 09:00
160 000 за человека
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
На автобусе
На микроавтобусе
8 дней
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гузель
    26 августа 2024
    Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
    Этот отдых был просто незабываемым, спасибо всем организаторам и гидам, за 7 дней я увидела самые красивые места Алтая и понимаю, что вернусь сюда снова, что много что еще можно и хочется посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
  2. Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
  3. Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Марсианские горы
  10. Петроглифы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 84 000 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Большое путешествие», 1 ⭐ отзыв, цены от 84000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам