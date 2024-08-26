8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
1 сен в 11:00
8 сен в 11:00
92 700₽ за человека
11 дней
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
20 сен в 09:00
160 000₽ за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Алтаю в мини-группе: озёра, перевалы и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГузель26 августа 2024Этот отдых был просто незабываемым, спасибо всем организаторам и гидам, за 7 дней я увидела самые красивые места Алтая и понимаю, что вернусь сюда снова, что много что еще можно и хочется посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Большое путешествие»
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