1 день

Чуйский тракт до Гейзерового озера

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Дополнительная информация:

- Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту.

При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону.

Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.

- Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.

- Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.

- Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.

Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, Горно-Алтайске, районах Соузга/Манжерок, или далее по Чуйскому тракту. Время встречи может корректироваться и на более раннее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.

Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!

На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.

Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.

Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).

Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Ужинаем в кафе в п. Акташ (включен).

Позднее прибытие на турбазу/в отель в п. Акташ (Расул, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман, Душа Алтая, Altay Rest, Шам Алтай, Клевер, У Никанорыча или другие турбазы аналогичного уровня – турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора). С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул, других турбазах повышенной комфортности.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

С доплатой вы можете оформить пакет КОМФОРТ ПЛЮС, который включает:

• транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Haval Jolion, возможны другие внедорожники по согласованию.

• проживание в Акташе: турбаза Атмосфера Алтая, купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза “Aldashev Loft”, база Высота, вип-домики отеля Расул, глемпинг Тайгала, отель Речные Земли, другие отели по согласованию и наличию мест.

• улучшенное питание

• доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)

