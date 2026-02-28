Чуйский тракт, Гейзерово озеро, Марс

Это двухдневный тур для тех, кому за малое количество времени хочется посмотреть больше
Чуйский тракт, Гейзерово озеро, МарсФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Описание тура

Групповые заезды: по понедельникам, средам и субботам

Всего два дня — а впечатлений на всю жизнь! Этот тур – оптимальное решение для тех, кто хочет получить яркие эмоции, но располагает ограниченным временем.

Мы проедем по живописному Чуйскому тракту: вы насладитесь видами знаковых горных перевалов, познакомитесь с археологическим наследием региона через древние петроглифы и увидите впечатляющее место слияния рек Катунь и Чуи. Кульминацией путешествия станут посещения уникальных природных объектов — таинственного Гейзерова озера и фантастических ландшафтов, известных как Алтайский Марс.

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий – вопрос безопасности! Очередность показа локаций может быть изменена. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников. При наличии свободных мест, возможно объединение участников с группой, которая едет на 3 дня (плюс экскурсия по Чемальскому району).

Транспорт: легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex.

С доплатой вы можете оформить пакет КОМФОРТ ПЛЮС, который включает:

транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Haval Jolion, возможны другие внедорожники по согласованию.

проживание в Акташе: турбаза Атмосфера Алтая, купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза “Aldashev Loft”, база Высота, вип-домики отеля Расул, глемпинг Тайгала, отель Речные Земли, другие отели по согласованию и наличию мест.

улучшенное питание

доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт до Гейзерового озера

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Дополнительная информация:

- Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту.
При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону.
Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.
- Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.
- Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
- Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.

Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, Горно-Алтайске, районах Соузга/Манжерок, или далее по Чуйскому тракту. Время встречи может корректироваться и на более раннее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.

Чуйский тракт до Гейзерового озера.

Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!

На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.

Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.

Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).

Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Ужинаем в кафе в п. Акташ (включен).

Позднее прибытие на турбазу/в отель в п. Акташ (Расул, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман, Душа Алтая, Altay Rest, Шам Алтай, Клевер, У Никанорыча или другие турбазы аналогичного уровня – турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора). С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул, других турбазах повышенной комфортности.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)

2 день

Алтайский Марс

Завтрак.

Алтайский Марс. На него сможем попасть только на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки.

Кызыл Чин* (Алтайский марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *

*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.

Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы): Возвращение по Чуйскому тракту в Манжерок / Горно-Алтайск. Внимание: приобретать авиабилеты на дату возвращения из тура нельзя, нужно вылетать на следующий или далее дни.

Примерный километраж по маршруту – 500 км.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в стандартных номерах с удобствами. Стоимость дана на одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовые отели / на турбазы производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера
  • Экскурсии по программе
  • Питание: 1 завтрак, 1 ужин
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
  • Дорога до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу на конкретный заезд, от 2500-3000 руб., подселения нет
  • Обеды по пути следования
  • Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Личные расходы, например, баня
  • Страховка от клеща - рекомендуем оформить заранее, не позднее 5 дней до заезда
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?

ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Размещение

Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д

На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт

Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте

Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

• Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

• Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

