Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам, средам и субботам
Всего два дня — а впечатлений на всю жизнь! Этот тур – оптимальное решение для тех, кто хочет получить яркие эмоции, но располагает ограниченным временем.
Мы проедем по живописному Чуйскому тракту: вы насладитесь видами знаковых горных перевалов, познакомитесь с археологическим наследием региона через древние петроглифы и увидите впечатляющее место слияния рек Катунь и Чуи. Кульминацией путешествия станут посещения уникальных природных объектов — таинственного Гейзерова озера и фантастических ландшафтов, известных как Алтайский Марс.
Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий – вопрос безопасности! Очередность показа локаций может быть изменена. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников. При наличии свободных мест, возможно объединение участников с группой, которая едет на 3 дня (плюс экскурсия по Чемальскому району).
Транспорт: легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex.
С доплатой вы можете оформить пакет КОМФОРТ ПЛЮС, который включает:
• транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Haval Jolion, возможны другие внедорожники по согласованию.
• проживание в Акташе: турбаза Атмосфера Алтая, купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза “Aldashev Loft”, база Высота, вип-домики отеля Расул, глемпинг Тайгала, отель Речные Земли, другие отели по согласованию и наличию мест.
• улучшенное питание
• доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке.
Программа тура по дням
Чуйский тракт до Гейзерового озера
Дополнительная информация:
- Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту.
При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону.
Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.
- Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.
- Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
- Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.
Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, Горно-Алтайске, районах Соузга/Манжерок, или далее по Чуйскому тракту. Время встречи может корректироваться и на более раннее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Ужинаем в кафе в п. Акташ (включен).
Позднее прибытие на турбазу/в отель в п. Акташ (Расул, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман, Душа Алтая, Altay Rest, Шам Алтай, Клевер, У Никанорыча или другие турбазы аналогичного уровня – турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора). С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул, других турбазах повышенной комфортности.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.
Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)
Алтайский Марс
Завтрак.
Алтайский Марс. На него сможем попасть только на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки.
Кызыл Чин* (Алтайский марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы): Возвращение по Чуйскому тракту в Манжерок / Горно-Алтайск. Внимание: приобретать авиабилеты на дату возвращения из тура нельзя, нужно вылетать на следующий или далее дни.
Примерный километраж по маршруту – 500 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в стандартных номерах с удобствами. Стоимость дана на одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовые отели / на турбазы производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера
- Экскурсии по программе
- Питание: 1 завтрак, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение - стоимость по запросу на конкретный заезд, от 2500-3000 руб., подселения нет
- Обеды по пути следования
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Личные расходы, например, баня
- Страховка от клеща - рекомендуем оформить заранее, не позднее 5 дней до заезда
- С доплатой вы можете оформить пакет КОМФОРТ ПЛЮС, который включает: 1 транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Haval Jolion, возможны другие внедорожники по согласованию. 2 проживание в Акташе: турбаза Атмосфера Алтая, купольный отель Панорама, купольный отель Green Kolobok, база отдыха Ак-Туу, усадьба Алтай Вояж, турбаза «Aldashev Loft», база Высота, вип-домики отеля Расул, глемпинг Тайгала, отель Речные Земли, другие отели по согласованию и наличию мест. 3 улучшенное питание 4 доплата от 15 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.