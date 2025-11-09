Мои заказы

Дорогами Беловодья. Путешествие на Алтай

Когда-нибудь мечтали найти место, где время замедляет ход, а воздух наполнен тайнами? Добро пожаловать в Усть-Коксинский район — сердце Алтая, где легенды становятся реальностью. Сюда веками стремились искатели приключений, учёные
и духовные паломники.

Их манила одна цель — найти загадочное Беловодье, ту самую «страну справедливости и благодати», что, по преданиям, скрыта где-то в центре Азии. Это не просто тур. Это путешествие за впечатлениями, смыслами и внутренними открытиями.

Ближайшие даты:
23
июн4
авг24
авг

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд до с. Усть-Кокса

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска — первые минуты нашего путешествия.

После знакомства с гидом и сытного завтрака в городском кафе мы отправляемся в долгий, но невероятно живописный переезд к месту нашей базы — в село Усть-Кокса. Дорога — это не просто перемещение, это первое знакомство с Алтаем.

Наш ключевой пункт сегодня — Семинский перевал, самая высокая точка Чуйского тракта (1717 м). Это не просто отметка на карте, а сакральное место, считающееся центром мироздания для алтайцев.

Мы поднимемся на смотровую площадку, где вас встретит ветер столетий и панорама бескрайних хребтов. По пути заглянем в придорожное кафе, чтобы попробовать местные блюда.

К вечеру, разместившись в уютном отеле в Усть-Коксе, вы ощутите благодатную усталость путешественника и предвкушение новых открытий.

355 км на автомобиле по асфальту

Встреча. Переезд до с. Усть-Кокса
2 день

Башталинские озера

Сегодня день настоящего высокогорного приключения. Нас ждет экспедиция на Башталинское озеро, затерявшееся на высоте 2600 метров на Теректинском хребте.

Дорога туда — уже аттракцион: мы пересядем на легендарные УАЗики, которые по горным серпантинам доставят нас к началу тропы.

Сам пеший переход (около 4 км) — это погружение в альпийские луга, где воздух прозрачен и напоен ароматами трав. И вот оно — вознаграждение: зеркальная гладь озера карстового происхождения, бывшего жерла вулкана.

В хорошую погоду именно отсюда открывается самый величественный вид на двуглавую Белуху (4509 м) — священную вершину, магнит для искателей приключений со всего мира.

На берегу нас ждет походный обед-пикник, после которого у вас будет время осознать всю мощь этого места, прежде чем мы вернемся назад.

Башталинские озера
3 день

Верх-Уймон - перекресток эпох и верований

Этот день посвящен духовным истокам этого края. Мы едем в старинное село Верх-Уймон — очаг культуры старообрядцев, хранителей древней веры и традиций.

Наше первое погружение — встреча с местным травником. Он откроет вам вековые секреты алтайской фитотерапии: научит различать саган-дайлю, золотой и маралий корень, расскажет о времени сбора и свойствах растений. Вы не просто услышите лекцию, а вместе соберете свой целебный чайный сбор.

После обеда нас ждет музей старообрядчества, где оживает история «кержаков» — их быт, иконы и нелегкая судьба.

А кульминацией дня станет посещение музея Николая Рериха. В этом доме великий художник и философ останавливался во время своей Центрально-Азиатской экспедиции, именно здесь он искал следы Беловодья. Атмосфера дома и репродукции его картин заставят задуматься о вечном.

Верх-Уймон - перекресток эпох и верований
4 день

Озера Красной горы

Нас ждет путешествие в одну из самых диких и нетронутых локаций района — к каскаду озер Красной горы.

Дороги в привычном понимании здесь нет — только направление, которое нам покорится на внедорожниках (УАЗ или ГАЗ-66). Это место для тех, кто ищет уединения и подлинности.

Первое озеро поражает своей лазурной водой в обрамлении лиственниц.

Самые выносливые и любопытные смогут подняться выше по тропе ко второму и третьему озерам, где открываются виды на нетающие даже в июле снежники и цветущие на их фоне альпийские цветы. Сотовая связь здесь отсутствует, позволяя полностью отключиться от суеты.

Пикник на берегу с видом на горные пики станет идеальным моментом гармонии.

Возвращение в отель подарит чувство, что вы побывали в месте, где время остановилось.

Озера Красной горы
5 день

Алтай творческий - энергия камня, ароматов и солнца

Этот день раскроет творческую душу Алтая, притягивающую художников, мастеров и мыслителей.

Мы начнем с музея камня «Самоцветы», где вас ждет частная коллекция минералов и авторские работы из камня — каждая вещь здесь хранит энергию земли.

Далее — интерактивный мастер-класс в мастерской «АромаАлтай», где вы, как настоящий парфюмер, создадите свой уникальный аромат, вобравший в себя запахи горных трав, кедра и свободы.

После обеда нас ждет погружение в эзотерику: музей солнца, посвященный солярным культам древних цивилизаций, где вы станете участником звуковой медитации на уникальном инструменте — биле (поющие тарелки).

Завершит день визит в Пирамиду Энергии — считается, что ее форма аккумулирует космическую энергию, даруя посетителям заряд сил и гармонии.

Алтай творческий - энергия камня, ароматов и солнца
6 день

Тюнгур - древние стражи и свобода в седле

Мы отправляемся в село Тюнгур, ворота к подножию Белухи.

Нас ждет встреча с глубокой историей: в урочище Тургунда стоят пять каменных изваяний — «каменные бабы». Это не абстрактные фигуры, а воины-стражи тюркской эпохи (VI-VIII вв. н. э.), охранявшие покой долины на протяжении веков.

После знакомства с историей нас ждет настоящее наслаждение — конная прогулка на гору Кызыл. Маршрут специально подобран для новичков: спокойные, обученные лошади и неторопливый шаг позволят даже тем, кто впервые в седле, почувствовать себя частью природы.

Со смотровой площадки открывается величественная панорама на долину и хребты. Это момент полного слияния с окружающим миром, после которого мы вернемся в Усть-Коксу.

Тюнгур - древние стражи и свобода в седле
7 день

Дорога домой и прощание с Алтаем

После завтрака и выселения из отеля мы отправляемся в обратный путь в Горно-Алтайск.

Этот день позволит мягко вернуться из мира горной глуши к цивилизации, ещё раз вспомнить ключевые моменты путешествия.

Мы сделаем остановки на самых живописных точках: перевал Громотуха, откуда открывается грандиозная панорама, и смотровая площадка в селе Усть-Кан, известная своими впечатляющими видами на долину.

Обед в кафе по дороге станет последней возможностью попробовать местную кухню.

Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно к 17-18 часам.

В район площади Ленина. Трансфер до аэропорта по окончанию тура не входит.

Тур завершается, но с вами останутся энергия Алтая, чувство выполненного долга перед своей душой и желание вернуться сюда вновь.

Авто 385 км

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту следования, в двухместных номерах с удобствами, одноместное размещение под запрос (при условии наличия мест).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеТрехместное (по одной заявке)Одноместное (запрос)
97 00095 000122 500

Варианты проживания

Турбаза в Усть-Коксинском районе

6 ночей

Проживание на территории туркомплекса в номерах с туалетом и душем.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и обеды (иногда в виде перекуса)
  • Перевозки согласно программе тура
  • Оплата проживания в отелях, в номерах с удобствами
  • Оплата забросок на Башталинское озеро, озера Красной горы
  • Работа конюха и конная прогулка на гору Кызыл
  • Работа гида
  • Оплата рекреационных сборов и билетов на посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Ужины
  • Страховка от клеща
  • Трансферы по окончанию тура до аэропорта
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?

В туре есть несложная конная прогулка, ограничения по весу человека для лошадки 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

