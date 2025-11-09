1 день

Встреча. Переезд до с. Усть-Кокса

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска — первые минуты нашего путешествия.

После знакомства с гидом и сытного завтрака в городском кафе мы отправляемся в долгий, но невероятно живописный переезд к месту нашей базы — в село Усть-Кокса. Дорога — это не просто перемещение, это первое знакомство с Алтаем.

Наш ключевой пункт сегодня — Семинский перевал, самая высокая точка Чуйского тракта (1717 м). Это не просто отметка на карте, а сакральное место, считающееся центром мироздания для алтайцев.

Мы поднимемся на смотровую площадку, где вас встретит ветер столетий и панорама бескрайних хребтов. По пути заглянем в придорожное кафе, чтобы попробовать местные блюда.

К вечеру, разместившись в уютном отеле в Усть-Коксе, вы ощутите благодатную усталость путешественника и предвкушение новых открытий.

355 км на автомобиле по асфальту

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160