Программа тура по дням
Встреча. Переезд до с. Усть-Кокса
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска — первые минуты нашего путешествия.
После знакомства с гидом и сытного завтрака в городском кафе мы отправляемся в долгий, но невероятно живописный переезд к месту нашей базы — в село Усть-Кокса. Дорога — это не просто перемещение, это первое знакомство с Алтаем.
Наш ключевой пункт сегодня — Семинский перевал, самая высокая точка Чуйского тракта (1717 м). Это не просто отметка на карте, а сакральное место, считающееся центром мироздания для алтайцев.
Мы поднимемся на смотровую площадку, где вас встретит ветер столетий и панорама бескрайних хребтов. По пути заглянем в придорожное кафе, чтобы попробовать местные блюда.
К вечеру, разместившись в уютном отеле в Усть-Коксе, вы ощутите благодатную усталость путешественника и предвкушение новых открытий.
355 км на автомобиле по асфальту
Башталинские озера
Сегодня день настоящего высокогорного приключения. Нас ждет экспедиция на Башталинское озеро, затерявшееся на высоте 2600 метров на Теректинском хребте.
Дорога туда — уже аттракцион: мы пересядем на легендарные УАЗики, которые по горным серпантинам доставят нас к началу тропы.
Сам пеший переход (около 4 км) — это погружение в альпийские луга, где воздух прозрачен и напоен ароматами трав. И вот оно — вознаграждение: зеркальная гладь озера карстового происхождения, бывшего жерла вулкана.
В хорошую погоду именно отсюда открывается самый величественный вид на двуглавую Белуху (4509 м) — священную вершину, магнит для искателей приключений со всего мира.
На берегу нас ждет походный обед-пикник, после которого у вас будет время осознать всю мощь этого места, прежде чем мы вернемся назад.
Верх-Уймон - перекресток эпох и верований
Этот день посвящен духовным истокам этого края. Мы едем в старинное село Верх-Уймон — очаг культуры старообрядцев, хранителей древней веры и традиций.
Наше первое погружение — встреча с местным травником. Он откроет вам вековые секреты алтайской фитотерапии: научит различать саган-дайлю, золотой и маралий корень, расскажет о времени сбора и свойствах растений. Вы не просто услышите лекцию, а вместе соберете свой целебный чайный сбор.
После обеда нас ждет музей старообрядчества, где оживает история «кержаков» — их быт, иконы и нелегкая судьба.
А кульминацией дня станет посещение музея Николая Рериха. В этом доме великий художник и философ останавливался во время своей Центрально-Азиатской экспедиции, именно здесь он искал следы Беловодья. Атмосфера дома и репродукции его картин заставят задуматься о вечном.
Озера Красной горы
Нас ждет путешествие в одну из самых диких и нетронутых локаций района — к каскаду озер Красной горы.
Дороги в привычном понимании здесь нет — только направление, которое нам покорится на внедорожниках (УАЗ или ГАЗ-66). Это место для тех, кто ищет уединения и подлинности.
Первое озеро поражает своей лазурной водой в обрамлении лиственниц.
Самые выносливые и любопытные смогут подняться выше по тропе ко второму и третьему озерам, где открываются виды на нетающие даже в июле снежники и цветущие на их фоне альпийские цветы. Сотовая связь здесь отсутствует, позволяя полностью отключиться от суеты.
Пикник на берегу с видом на горные пики станет идеальным моментом гармонии.
Возвращение в отель подарит чувство, что вы побывали в месте, где время остановилось.
Алтай творческий - энергия камня, ароматов и солнца
Этот день раскроет творческую душу Алтая, притягивающую художников, мастеров и мыслителей.
Мы начнем с музея камня «Самоцветы», где вас ждет частная коллекция минералов и авторские работы из камня — каждая вещь здесь хранит энергию земли.
Далее — интерактивный мастер-класс в мастерской «АромаАлтай», где вы, как настоящий парфюмер, создадите свой уникальный аромат, вобравший в себя запахи горных трав, кедра и свободы.
После обеда нас ждет погружение в эзотерику: музей солнца, посвященный солярным культам древних цивилизаций, где вы станете участником звуковой медитации на уникальном инструменте — биле (поющие тарелки).
Завершит день визит в Пирамиду Энергии — считается, что ее форма аккумулирует космическую энергию, даруя посетителям заряд сил и гармонии.
Тюнгур - древние стражи и свобода в седле
Мы отправляемся в село Тюнгур, ворота к подножию Белухи.
Нас ждет встреча с глубокой историей: в урочище Тургунда стоят пять каменных изваяний — «каменные бабы». Это не абстрактные фигуры, а воины-стражи тюркской эпохи (VI-VIII вв. н. э.), охранявшие покой долины на протяжении веков.
После знакомства с историей нас ждет настоящее наслаждение — конная прогулка на гору Кызыл. Маршрут специально подобран для новичков: спокойные, обученные лошади и неторопливый шаг позволят даже тем, кто впервые в седле, почувствовать себя частью природы.
Со смотровой площадки открывается величественная панорама на долину и хребты. Это момент полного слияния с окружающим миром, после которого мы вернемся в Усть-Коксу.
Дорога домой и прощание с Алтаем
После завтрака и выселения из отеля мы отправляемся в обратный путь в Горно-Алтайск.
Этот день позволит мягко вернуться из мира горной глуши к цивилизации, ещё раз вспомнить ключевые моменты путешествия.
Мы сделаем остановки на самых живописных точках: перевал Громотуха, откуда открывается грандиозная панорама, и смотровая площадка в селе Усть-Кан, известная своими впечатляющими видами на долину.
Обед в кафе по дороге станет последней возможностью попробовать местную кухню.
Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно к 17-18 часам.
В район площади Ленина. Трансфер до аэропорта по окончанию тура не входит.
Тур завершается, но с вами останутся энергия Алтая, чувство выполненного долга перед своей душой и желание вернуться сюда вновь.
Авто 385 км
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту следования, в двухместных номерах с удобствами, одноместное размещение под запрос (при условии наличия мест).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Трехместное (по одной заявке)
|Одноместное (запрос)
|97 000
|95 000
|122 500
Варианты проживания
Турбаза в Усть-Коксинском районе
Проживание на территории туркомплекса в номерах с туалетом и душем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и обеды (иногда в виде перекуса)
- Перевозки согласно программе тура
- Оплата проживания в отелях, в номерах с удобствами
- Оплата забросок на Башталинское озеро, озера Красной горы
- Работа конюха и конная прогулка на гору Кызыл
- Работа гида
- Оплата рекреационных сборов и билетов на посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Ужины
- Страховка от клеща
- Трансферы по окончанию тура до аэропорта
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?
В туре есть несложная конная прогулка, ограничения по весу человека для лошадки 100 кг.