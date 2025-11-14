Мои заказы

Джип-тур на Алтай в долину Чулышмана

Долина Чулышмана – далекая и манящая. Здесь находятся Каменные грибы, растущие на горных склонах размером от 3 до 7 м. Размещение на горных базах, индивидуальный трансфер повышенного комфорта и последняя ночь в одном из лучших отелей Алтая.
Джип-тур на Алтай в долину ЧулышманаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур на Алтай в долину ЧулышманаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур на Алтай в долину ЧулышманаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
апр22
июл31
июл12
авг19
авг9
сен23
сен

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт и заброска в горы

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Перевал Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни, Гейзеровое озеро, Курайская степь.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

17:00 Размещение на базе отдыха в уютных теплых домиках в Акташе.

Свободный вечер.

По желанию можно организовать костер или заказать баню, гид поможет с организацией.

Чуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Долина Чулышмана

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в долину Чулышмана по дороге с прекрасными озерами.

Мы увидим: озера: Мертвое-Живое, Киделю и Уч-Кель, перевал Улаганский.

Спустимся по перевалу Кату-Ярык в долину Чулышмана, посетим водопад Куркуре, прокатимся вдоль реки Чулышман и доберемся до чуда света – Каменных грибов.

Возвращение на базу отдыха.

20:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), отдых.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Алтайский Марс и Чуйские меандры

4:00 Выезд на экскурсию на рассвет на высоте 3200 м.

Далее заброска на смотровую, где хорошо видны изгибы реки Чуя.

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на Марс.

Долина Кызыл-Чин очень напоминает марсианские пейзажи, горы там имеют красно-желтый окрас.

По пути открывается неповторимый вид на Северо-Чуйский хребет с ледниковыми вершинами, смотровая, фотосессия.

19:00 Ужинаем вместе, делимся впечатлениями, отдыхаем.

Алтайский Марс и Чуйские меандрыАлтайский Марс и Чуйские меандрыАлтайский Марс и Чуйские меандрыАлтайский Марс и Чуйские меандры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

История Чуйского тракта

8:00 Завтрак.

Выезд в обратный путь по Чуйскому тракту, по пути поговорим об истории трассы мира, вся эпоха Чуйского тракта от тропы Чингисхана до современного асфальтированного покрытия.

Обзор отрезка старого пути, тематические памятники, исторический мост, а также перевалы, сувенирные рынки.

15:00 Заселение в отеле "Алтика".

Отдых, прогулки у Катуни, ужин в ресторане (не входит в стоимость).

Массаж, отдых в СПА-зоне, СПА процедуры (по желанию оплачивается дополнительно). Сибирский чан (по желанию, оплачивается дополнительно).

История Чуйского трактаИстория Чуйского трактаИстория Чуйского трактаИстория Чуйского тракта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

8:00-11:00 Завтрак.

Трансфер в аэропорт по согласованному плану (или можно продлить отдых еще на сутки или двое, по согласованию, при наличие свободных номеров).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в горном центре (3 ночи, домики с комфортом) и отеле 4* (1 ночь).

Стоимость указана при двухместном размещении. Доплата за одноместное размещение по запросу. Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый колобок» или аналогичная

3 ночи

Размещение на базе отдыха в уютных теплых домиках в Акташе. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза отдыха «Зеленый колобок» или аналогичнаяБаза отдыха «Зеленый колобок» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Алтика» 4* или аналогичная

1 ночь

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.

Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.

Гостиница «Алтика» 4* или аналогичнаяГостиница «Алтика» 4* или аналогичнаяГостиница «Алтика» 4* или аналогичнаяГостиница «Алтика» 4* или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на внедорожнике (лэнд-крузер 100)
  • Проживание и завтраки на высокогорной
  • Базе отдыха в горах (Зеленый колобок или равноценная) 3 ночи
  • Проживание и завтрак в отеле «Алтика» или равноценной (1 ночь)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Переправы
  • Страховка
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день прибытия, средний чек 1000 руб
  • Обеды-ужины, средний чек 2000 руб
  • Баня на базе отдыха и СПА-услуги в отеле Алтика (стоимость под запрос)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
  • удобная обувь (кроссовки);
  • головной убор (по погоде);
  • солнцезащитные очки, крем солнцезащитный spf 50;
  • рюкзак (20-30 литров);
  • персональные медикаменты;
  • средства личной гигиены, полотенце;
  • пищевой контейнер;
  • термос, кружка или термокружка;
  • внешнее зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?
Будем передвигаться по маршруту на комфортном автомобиле класса "Джип". Количество посадочных мест 4. Кондиционер есть.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

