4 день

История Чуйского тракта

8:00 Завтрак.

Выезд в обратный путь по Чуйскому тракту, по пути поговорим об истории трассы мира, вся эпоха Чуйского тракта от тропы Чингисхана до современного асфальтированного покрытия.

Обзор отрезка старого пути, тематические памятники, исторический мост, а также перевалы, сувенирные рынки.

15:00 Заселение в отеле "Алтика".

Отдых, прогулки у Катуни, ужин в ресторане (не входит в стоимость).

Массаж, отдых в СПА-зоне, СПА процедуры (по желанию оплачивается дополнительно). Сибирский чан (по желанию, оплачивается дополнительно).

