Индивидуальное путешествие по Алтаю: исследуем край на джипе

Заглянуть в Каракольскую долину, увидеть Гейзерное озеро и посетить зубровый питомник
Этот тур — возможность увидеть Горный Алтай во всей его красе: от древних гор и могучих рек до таинственных степей и марсианских пейзажей.

Мы поднимемся на вершину горы Синюха, пройдёмся по
подвесному мосту к острову Патмос и насладимся панорамными видами Чуйского тракта. Нас ждут живописные перевалы, бирюзовые реки, величественные скалы и незабываемая атмосфера свободы.

Каждый день — это новые открытия, невероятные локации и сотни снимков, которыми захочется поделиться.

5
2 отзыва
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:
зимняя тёплая обувь с нескользящей подошвой;
шерстяные носки.
Одежда:
термобелье, теплый свитер, горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка, теплая шапка, зимние перчатки или варежки;
легкие штаны, шорты, несколько футболок;
необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие.
Личное снаряжение:
личная аптечка (индивидуальные лекарства);
солнцезащитные очки;
документы: паспорт, медицинский полис.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей Республики Алтай, горнолыжный курорт «Манжерок»

Наше путешествие начинается! В 9:30 встречаемся, знакомимся, а затем заезжаем на чашку ароматного чая или кофе, чтобы настроиться на предстоящий день.

Первым пунктом маршрута станет Национальный музей Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру этого удивительного региона.

Далее поднимемся на смотровую площадку горы Тугая, откуда откроется панорамный вид на столицу Горного Алтая.

Затем нас ждёт поездка на горнолыжный курорт «Манжерок». Мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Синюха и насладимся захватывающим видом на реку Катунь.

Завершим день вкусным ужином, после чего разместимся на турбазе для отдыха.

Национальный музей Республики Алтай, горнолыжный курорт «Манжерок»Национальный музей Республики Алтай, горнолыжный курорт «Манжерок»
2 день

Зубы Дракона, Патмос, Ороктойский мост

В 10:00 отправляемся в путь. Первая остановка — центр Чуйского тракта, где мы сделаем несколько красивых снимков. Далее, не торопясь, двигаемся к скалам Зубы Дракона — одному из природных чудес Алтая.

После этого нас ждёт обед, чтобы набраться сил для новых открытий.

Следующей точкой маршрута станет остров Патмос в селе Чемал. Мы посетим женский монастырь и насладимся атмосферой этого удивительного места.

Затем поднимемся на смотровую площадку Толгоек, откуда открываются живописные виды.

Дальше мы отправляемся по Чемальскому тракту, делая остановки для фото. Наша цель — Ороктойский мост, с которого мы увидим самое узкое и глубокое место реки Катунь.

Когда начнёт вечереть, поужинаем и вернёмся на базу, чтобы отдохнуть.

Зубы Дракона, Патмос, Ороктойский мостЗубы Дракона, Патмос, Ороктойский мостЗубы Дракона, Патмос, Ороктойский мост
3 день

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбы

Собираем вещи, выселяемся из отеля и выезжаем. Первым делом нас ждёт перевал Семинский. Поднявшись на высоту 1717 метров, мы сделаем передышку, наслаждаясь кедровым латте или другими напитками.

Далее заедем в Каракольскую долину, где увидим памятник суслику. Затем отправимся в село Онгудай, где вкусно пообедаем. Продолжим путь через живописный перевал Чике-Таман (1295 м), совершим небольшую прогулку и полюбуемся горными пейзажами.

Следующая остановка — Катунские террасы, а затем — слияние рек Большой Яломан и Катунь. Двигаясь по Чуйскому тракту, мы приедем в село Иня, чтобы увидеть Ининские столбы — необычное творение природы. Затем заедем на смотровую площадку слияния Чуи и Катуни — это место считается особым среди путешественников.

Продолжая путь, мы доберёмся до села Акташ, сделаем несколько остановок для фото, поужинаем и разместимся в отеле.

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбы
4 день

Гейзерное озеро, Курайская степь и алтайский Марс

Встречаемся в 10:00 и отправляемся исследовать новые уголки Алтая. Сначала заглянем на Гейзерное озеро. Мы полюбуемся его кристально чистой водой и сделаем потрясающие снимки.

Далее наш путь лежит в Курайскую степь, откуда открываются панорамные виды на Северо-Чуйский хребет.

Затем направляемся к алтайскому Марсу. Нас ждёт лёгкий треккинг на вершину одной из гор, откуда мы сможем запечатлеть космические пейзажи этого места. А после — попробуем отыскать табун верблюдов, обитающий в этих степях.

Возвращаемся в Акташ, и если останется время, посетим озеро Киделю.

Завершаем день ужином и заселяемся на базу.

Гейзерное озеро, Курайская степь и алтайский МарсГейзерное озеро, Курайская степь и алтайский МарсГейзерное озеро, Курайская степь и алтайский Марс
5 день

Возвращение в Горно-Алтайск

В 9:30 выезжаем в сторону Горно-Алтайска. По дороге будем делать остановки для фото, а также заедем в Зубровый питомник, где можно будет увидеть этих величественных животных.

По прибытии в город заселяемся в выбранный отель или гостиницу (при необходимости — за дополнительную плату).

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск
6 день

Окончание тура

В зависимости от времени вылета мы организуем трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Канатная дорога «Манжерок»: взрослый билет - 1200 ₽, детский - 800 ₽
  • Тур состоится при участии минимум 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Горно-Алтайске
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я являюсь местным гидом Республики Алтай. Автопутешествия сначала были моим хобби, но постепенно переросли в работу. С радостью покажу вам популярные и малоизвестные, но безумно красивые места Горного Алтая. Поведаю тайны, расскажу истории, познакомлю с природой. Присоединяйтесь!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
8 авг 2025
Удобный и комфортный для путешествий по горной местности автомобиль. Обсуждали локации к посещению и по желанию меняли маршрут, в зависимости от наших пожеланий. Огромный выбор проверенных вариантов питания на разный
кошелек. Везде было очень вкусно. Заезжали в трудноступные и не туристические места «для своих». На популярных локациях всегда были без остальных туристов, потому что Владимир знает когда приезжать. Показал нам самые красивые ракурсы. Мы остались в полном восторге. Путешествие превзошло наши ожидания.

Евгения
Евгения
20 июл 2025
Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.

Очень вежливо, пунктуально и грамотно провез нас по десяткам локаций,
в том числе заранее не оговорённых (подстройка под пожелания).
Заранее бронировал билеты, отели и кафе, мы никогда не стояли в очереди и никого не ждали.

Сэкономил кучу сил, показывая наиболее оптимальные маршруты, при этом готов был обеспечить всем необходимым: дождевики, треккинговые палки, вода, пледы и т. д.
Чувствуется огромный водительский стаж и забота о машине.

Что самое главное - чувствуется искренняя любовь к Алтаю, его природе и обитателям. С удовольствием отрекомендовали Владимира всем друзьям и знакомым.

Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.Время тура - июль 2025 г. Состав - семейная пара. Выражаем благодарность Владимиру за ненавязчивую заботу во всех аспектах нашего тура.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

