Наше путешествие начинается! В 9:30 встречаемся, знакомимся, а затем заезжаем на чашку ароматного чая или кофе, чтобы настроиться на предстоящий день.

Первым пунктом маршрута станет Национальный музей Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру этого удивительного региона.

Далее поднимемся на смотровую площадку горы Тугая, откуда откроется панорамный вид на столицу Горного Алтая.

Затем нас ждёт поездка на горнолыжный курорт «Манжерок». Мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Синюха и насладимся захватывающим видом на реку Катунь.

Завершим день вкусным ужином, после чего разместимся на турбазе для отдыха.