Описание тура
Организационные детали
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
зимняя тёплая обувь с нескользящей подошвой;
шерстяные носки.
Одежда:
термобелье, теплый свитер, горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка, теплая шапка, зимние перчатки или варежки;
легкие штаны, шорты, несколько футболок;
необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие.
Личное снаряжение:
личная аптечка (индивидуальные лекарства);
солнцезащитные очки;
документы: паспорт, медицинский полис.
Программа тура по дням
Национальный музей Республики Алтай, горнолыжный курорт «Манжерок»
Наше путешествие начинается! В 9:30 встречаемся, знакомимся, а затем заезжаем на чашку ароматного чая или кофе, чтобы настроиться на предстоящий день.
Первым пунктом маршрута станет Национальный музей Республики Алтай, где мы погрузимся в историю и культуру этого удивительного региона.
Далее поднимемся на смотровую площадку горы Тугая, откуда откроется панорамный вид на столицу Горного Алтая.
Затем нас ждёт поездка на горнолыжный курорт «Манжерок». Мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Синюха и насладимся захватывающим видом на реку Катунь.
Завершим день вкусным ужином, после чего разместимся на турбазе для отдыха.
Зубы Дракона, Патмос, Ороктойский мост
В 10:00 отправляемся в путь. Первая остановка — центр Чуйского тракта, где мы сделаем несколько красивых снимков. Далее, не торопясь, двигаемся к скалам Зубы Дракона — одному из природных чудес Алтая.
После этого нас ждёт обед, чтобы набраться сил для новых открытий.
Следующей точкой маршрута станет остров Патмос в селе Чемал. Мы посетим женский монастырь и насладимся атмосферой этого удивительного места.
Затем поднимемся на смотровую площадку Толгоек, откуда открываются живописные виды.
Дальше мы отправляемся по Чемальскому тракту, делая остановки для фото. Наша цель — Ороктойский мост, с которого мы увидим самое узкое и глубокое место реки Катунь.
Когда начнёт вечереть, поужинаем и вернёмся на базу, чтобы отдохнуть.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, Каракольская долина, Катунские террасы и Ининские столбы
Собираем вещи, выселяемся из отеля и выезжаем. Первым делом нас ждёт перевал Семинский. Поднявшись на высоту 1717 метров, мы сделаем передышку, наслаждаясь кедровым латте или другими напитками.
Далее заедем в Каракольскую долину, где увидим памятник суслику. Затем отправимся в село Онгудай, где вкусно пообедаем. Продолжим путь через живописный перевал Чике-Таман (1295 м), совершим небольшую прогулку и полюбуемся горными пейзажами.
Следующая остановка — Катунские террасы, а затем — слияние рек Большой Яломан и Катунь. Двигаясь по Чуйскому тракту, мы приедем в село Иня, чтобы увидеть Ининские столбы — необычное творение природы. Затем заедем на смотровую площадку слияния Чуи и Катуни — это место считается особым среди путешественников.
Продолжая путь, мы доберёмся до села Акташ, сделаем несколько остановок для фото, поужинаем и разместимся в отеле.
Гейзерное озеро, Курайская степь и алтайский Марс
Встречаемся в 10:00 и отправляемся исследовать новые уголки Алтая. Сначала заглянем на Гейзерное озеро. Мы полюбуемся его кристально чистой водой и сделаем потрясающие снимки.
Далее наш путь лежит в Курайскую степь, откуда открываются панорамные виды на Северо-Чуйский хребет.
Затем направляемся к алтайскому Марсу. Нас ждёт лёгкий треккинг на вершину одной из гор, откуда мы сможем запечатлеть космические пейзажи этого места. А после — попробуем отыскать табун верблюдов, обитающий в этих степях.
Возвращаемся в Акташ, и если останется время, посетим озеро Киделю.
Завершаем день ужином и заселяемся на базу.
Возвращение в Горно-Алтайск
В 9:30 выезжаем в сторону Горно-Алтайска. По дороге будем делать остановки для фото, а также заедем в Зубровый питомник, где можно будет увидеть этих величественных животных.
По прибытии в город заселяемся в выбранный отель или гостиницу (при необходимости — за дополнительную плату).
Окончание тура
В зависимости от времени вылета мы организуем трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Канатная дорога «Манжерок»: взрослый билет - 1200 ₽, детский - 800 ₽
- Тур состоится при участии минимум 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
