Описание тура

Что вас ожидает:Семинский перевал — одно из самых живописных мест на Чуйском тракте, расположенное на высоте 1717 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг перевала поражают своей красотой: луга, покрытые яркими альпийскими цветами летом, и величественные горные вершины, усыпанные снегом зимой. Перевал Чике-Таман находится на высоте 1295 метров и славится своими впечатляющими панорамными видами. Местность вокруг Чике-Тамана богата редкими видами растений и животных, что делает его популярным местом не только для фотолюбителей, но и для натуралистов. Далее нас ожидают знаменитые Марс1 и Марс 2 — уникальные места, где земля кажется не землей, а отдаленной планетой. Красно-оранжевые холмы и необычные формы рельефа напоминают марсианские пейзажи, из-за чего эти места и получили своё название. Наше приключение завершится визитом к "Луне" — еще одному удивительному уголку Алтая, где ландшафт напоминает лунную поверхность. Фото отсюда еще долго будут вызывать восторг и вопросы у ваших друзей! Это именно те воспоминания и моменты, которые запоминаются на долгие годы! \