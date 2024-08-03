Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе

В Кош-Агачском районе республики Алтай есть свой собственный Марс — и не один, а целых три. Необычные цветные горы находятся в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.

При взгляде на марсианскую долину
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Алтая создается ощущение, что невидимый скульптор отрезал от горы ее привычный темный покров и тщательно отшлифовал все углы.

В действительности работу по шлифовке выполняли вода с ветром, которые придавали холмам сложный обтекаемый рельеф в течение тысяч веков. Марсианские горы несколько миллионов лет

Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Что вас ожидает:Семинский перевал — одно из самых живописных мест на Чуйском тракте, расположенное на высоте 1717 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг перевала поражают своей красотой: луга, покрытые яркими альпийскими цветами летом, и величественные горные вершины, усыпанные снегом зимой. Перевал Чике-Таман находится на высоте 1295 метров и славится своими впечатляющими панорамными видами. Местность вокруг Чике-Тамана богата редкими видами растений и животных, что делает его популярным местом не только для фотолюбителей, но и для натуралистов. Далее нас ожидают знаменитые Марс1 и Марс 2 — уникальные места, где земля кажется не землей, а отдаленной планетой. Красно-оранжевые холмы и необычные формы рельефа напоминают марсианские пейзажи, из-за чего эти места и получили своё название. Наше приключение завершится визитом к "Луне" — еще одному удивительному уголку Алтая, где ландшафт напоминает лунную поверхность. Фото отсюда еще долго будут вызывать восторг и вопросы у ваших друзей! Это именно те воспоминания и моменты, которые запоминаются на долгие годы! \

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Алтайский Марс
  • Гейзерное озеро
  • Чуйский тракт
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребеит
Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на базе и завтрак
  • Услуги гида
  • Заброска на Марс
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты на экскурсии - 150-250 руб.
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите расписание
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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