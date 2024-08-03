В Кош-Агачском районе республики Алтай есть свой собственный Марс — и не один, а целых три. Необычные цветные горы находятся в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.
При взгляде на марсианскую долину
При взгляде на марсианскую долину
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Что вас ожидает:Семинский перевал — одно из самых живописных мест на Чуйском тракте, расположенное на высоте 1717 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг перевала поражают своей красотой: луга, покрытые яркими альпийскими цветами летом, и величественные горные вершины, усыпанные снегом зимой. Перевал Чике-Таман находится на высоте 1295 метров и славится своими впечатляющими панорамными видами. Местность вокруг Чике-Тамана богата редкими видами растений и животных, что делает его популярным местом не только для фотолюбителей, но и для натуралистов. Далее нас ожидают знаменитые Марс1 и Марс 2 — уникальные места, где земля кажется не землей, а отдаленной планетой. Красно-оранжевые холмы и необычные формы рельефа напоминают марсианские пейзажи, из-за чего эти места и получили своё название. Наше приключение завершится визитом к "Луне" — еще одному удивительному уголку Алтая, где ландшафт напоминает лунную поверхность. Фото отсюда еще долго будут вызывать восторг и вопросы у ваших друзей! Это именно те воспоминания и моменты, которые запоминаются на долгие годы! \
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алтайский Марс
- Гейзерное озеро
- Чуйский тракт
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Слияние Чуи и Катуни
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребеит
Что включено
- Трансфер
- Проживание на базе и завтрак
- Услуги гида
- Заброска на Марс
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты на экскурсии - 150-250 руб.
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите расписание
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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