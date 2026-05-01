Экспедиция на Алтайский Марс. Весна

Откройте для себя волшебство цветущего Алтая за три дня! В рамках насыщенной программы вы сможете насладиться природными красотами, увидите незабываемые пейзажи, которые оставят неизгладимые впечатления, совершите увлекательное путешествие по живописным долинам и горным тропам, где каждый поворот открывает новые панорамы, а также сможете увидеть искристые горные реки, величественные вершины и загадочные леса, полные дикой природы.
Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Сбор группы - кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно- Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11:00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России - Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы - Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути.

По приезду - размещение в отеле и отдых.

Ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня.

Включено: ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня. Дополнительно: обед.

2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день станет настоящим ярким событием в вашем путешествии!

Мы отправимся к удивительным цветным горам, известным как «Марс».

После завтрака нас ждёт захватывающее путешествие по великолепному Чуйскому тракту, где мы будем восхищаться белками Северо-Чуйского хребта.

Это зрелище поистине завораживает!

Следующей остановкой будут Марсианские горы — идеальное место для фотографов, геологов и любителей природной красоты.

Эти удивительные холмы, словно разрисованные яркими красками, находятся в селе Кызыл-Чин, что в переводе с тюркского означает «красное ущелье».

Каждый слой этих гор образовывался за миллионы лет, приобретая характерные оттенки в зависимости от времени.

Ученые утверждают, что красно-коричневые слои сформировались более 300 миллионов лет назад, когда здесь когда-то простиралось тёплое солёное море!

После оледенения на этом месте возникали пресные озера, а почва в долине у ущелья Кызыл-Чин состоит из глины древнего озера.

Именно к этой эпохе относятся и зеленые оттенки, ведь горные породы состоят из глины с примесью песчаника и известняка.

Ваш экскурсовод поделится с вами интересными фактами и легендами, которые делают это место еще более притягательным.

Обед в традиционном аиле включен в стоимость и подарит вам возможность попробовать местные блюда,а также здесь пройдет интересная этноэкскурсия.

На обратном пути нас ждет Гейзеровое озеро — уникальный природный объект, который привлекает фотографов и любителей эзотерики своей неповторимой атмосферой.

В этот день мы проедем примерно 170 километров, но каждое мгновение подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления!

Дополнительно: ужин.

3 день

Переезд до Горно-Алтайска

Этот день будет не менее насыщенным и увлекательным!

Мы отправимся по живописному Чуйскому тракту, где сделаем остановки в уникальных местах, которые еще не посетили.

Каждое новое место словно открывает перед нами новые горизонты, и вы почувствуете, как будто впервые отправляетесь в это путешествие.

Прибытие в город Горно-Алтайск ожидается приблизительно в 18:00.

Многие наши гости предпочитают вечерние авиабилеты, и мы успеваем к рейсу.

Если у вас вылет запланирован на утро следующего дня, пожалуйста, сообщите менеджеру, чтобы он организовал дополнительную бронь в отеле города Горно-Алтайска.

Такси можно заказать прямо на ресепшене.

Мы позаботимся о том, чтобы ваш день завершился комфортно и приятно!

Расстояние примерно 360 км.

Остановимся в кафе покушать.

Дополнительно: обед, ужин.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле. Размещение не привязано к определенному отелю, так как предлагаются альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • место в двухместном номере – 36 000 руб.;
  • одноместное размещение – 45 000 руб.;
  • дополнительное место – 28 000 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Расул»

2 ночи

Туристический комплекс предлагает гостям разнообразное размещение на живописной территории: уютную гостиницу, коттеджи с несколькими номерами и комфортные домики из кедра. Кедровые дома расположились в лесной части турбазы — среди природы, вдали от городской суеты.

В гостинице гостям доступны три типа номеров, каждый из которых оснащён ванной комнатой и Wi‑Fi. Среди вариантов размещения выделяется традиционный алтайский домик с конусообразной крышей — четырёхместный номер, где гостей ждут четыре односпальные кровати, шкаф, телевизор, а также мебель для отдыха, стол и стулья. В номере предусмотрены все удобства, включая туалет, раковину и душ.

Инфраструктура комплекса создана для комфортного отдыха: к услугам гостей бесплатная парковка с видеонаблюдением, стабильный Wi‑Fi на всей территории, общая кухня для самостоятельного приготовления блюд, мангальные зоны и уютные беседки для отдыха на свежем воздухе.

Особого внимания заслуживает оздоровительный спа‑комплекс. Здесь гостей встречает волшебный запах кедра и уютная комната отдыха. Программа релаксации включает посещение хаммама, сауны и фитобочки, а завершить процедуры можно купанием в бассейне и чашкой ароматного травяного чая.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе: завтраки, ужин (1 день), этнообед (2 день)
  • Размещение в номерах со всеми удобствами
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Трансфер по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска / Барнаула / Новосибирска / Бийска и обратно
  • Питание вне программы
  • Проживание вне программы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь;
  • головной убор, очки;
  • одежда спортивного стиля;
  • купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата;
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы — МТС, Билайн, Мегафон, но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет);
  • документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей).
Что нужно знать про место проживания?

Отель «Расул» с. Акташ — это туристический комплекс, который состоит из уютной гостиницы, коттеджей с несколькими номерами и комфортными кедровыми домиками.

К услугам гостей: Wi-Fi, общая кухня, мангальные зоны, беседки и мини-спа.

Двухместный номер. Двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, стандартная мебель.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.

Что нас ожидает в туре?
  1. Знакомство с красивейшей дорогой России — Чуйский тракт.
  2. Горные перевалы и слияние стремительных рек.
  3. Марианские разноцветные горы.
  4. Гейзерное озеро.
  5. Белки Северо-Чуйского хребта.
  6. Курайская степь. Путь будет длительным, но очень интересный. Доедем практически до Монголии.
  7. Проживание на туркомплексе в комфортабельных номерах с завтраком.
Что ещё важно знать?

Тур групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.

Старт программы тура на курорте Белокуриха в 09:00 и также забираем с аэропорта г. Горно-Алтайск в 11:00. По любым вопросам «как добраться?» Ваш личный менеджер с удовольствием подскажет варианты.

За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

