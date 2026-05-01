Программа тура по дням
Чуйский тракт
Сбор группы - кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно- Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.
Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.
Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11:00).
Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России - Чуйский тракт.
Это древнейшая торговая дорога.
Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.
По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.
В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.
Горные перевалы - Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.
Перекусим в кафе по пути.
По приезду - размещение в отеле и отдых.
Ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня.
Включено: ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня. Дополнительно: обед.
Марсианские горы и Гейзерное озеро
Этот день станет настоящим ярким событием в вашем путешествии!
Мы отправимся к удивительным цветным горам, известным как «Марс».
После завтрака нас ждёт захватывающее путешествие по великолепному Чуйскому тракту, где мы будем восхищаться белками Северо-Чуйского хребта.
Это зрелище поистине завораживает!
Следующей остановкой будут Марсианские горы — идеальное место для фотографов, геологов и любителей природной красоты.
Эти удивительные холмы, словно разрисованные яркими красками, находятся в селе Кызыл-Чин, что в переводе с тюркского означает «красное ущелье».
Каждый слой этих гор образовывался за миллионы лет, приобретая характерные оттенки в зависимости от времени.
Ученые утверждают, что красно-коричневые слои сформировались более 300 миллионов лет назад, когда здесь когда-то простиралось тёплое солёное море!
После оледенения на этом месте возникали пресные озера, а почва в долине у ущелья Кызыл-Чин состоит из глины древнего озера.
Именно к этой эпохе относятся и зеленые оттенки, ведь горные породы состоят из глины с примесью песчаника и известняка.
Ваш экскурсовод поделится с вами интересными фактами и легендами, которые делают это место еще более притягательным.
Обед в традиционном аиле включен в стоимость и подарит вам возможность попробовать местные блюда,а также здесь пройдет интересная этноэкскурсия.
На обратном пути нас ждет Гейзеровое озеро — уникальный природный объект, который привлекает фотографов и любителей эзотерики своей неповторимой атмосферой.
В этот день мы проедем примерно 170 километров, но каждое мгновение подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления!
Дополнительно: ужин.
Переезд до Горно-Алтайска
Этот день будет не менее насыщенным и увлекательным!
Мы отправимся по живописному Чуйскому тракту, где сделаем остановки в уникальных местах, которые еще не посетили.
Каждое новое место словно открывает перед нами новые горизонты, и вы почувствуете, как будто впервые отправляетесь в это путешествие.
Прибытие в город Горно-Алтайск ожидается приблизительно в 18:00.
Многие наши гости предпочитают вечерние авиабилеты, и мы успеваем к рейсу.
Если у вас вылет запланирован на утро следующего дня, пожалуйста, сообщите менеджеру, чтобы он организовал дополнительную бронь в отеле города Горно-Алтайска.
Такси можно заказать прямо на ресепшене.
Мы позаботимся о том, чтобы ваш день завершился комфортно и приятно!
Расстояние примерно 360 км.
Остановимся в кафе покушать.
Дополнительно: обед, ужин.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле. Размещение не привязано к определенному отелю, так как предлагаются альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия.
Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- место в двухместном номере – 36 000 руб.;
- одноместное размещение – 45 000 руб.;
- дополнительное место – 28 000 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Расул»
Туристический комплекс предлагает гостям разнообразное размещение на живописной территории: уютную гостиницу, коттеджи с несколькими номерами и комфортные домики из кедра. Кедровые дома расположились в лесной части турбазы — среди природы, вдали от городской суеты.
В гостинице гостям доступны три типа номеров, каждый из которых оснащён ванной комнатой и Wi‑Fi. Среди вариантов размещения выделяется традиционный алтайский домик с конусообразной крышей — четырёхместный номер, где гостей ждут четыре односпальные кровати, шкаф, телевизор, а также мебель для отдыха, стол и стулья. В номере предусмотрены все удобства, включая туалет, раковину и душ.
Инфраструктура комплекса создана для комфортного отдыха: к услугам гостей бесплатная парковка с видеонаблюдением, стабильный Wi‑Fi на всей территории, общая кухня для самостоятельного приготовления блюд, мангальные зоны и уютные беседки для отдыха на свежем воздухе.
Особого внимания заслуживает оздоровительный спа‑комплекс. Здесь гостей встречает волшебный запах кедра и уютная комната отдыха. Программа релаксации включает посещение хаммама, сауны и фитобочки, а завершить процедуры можно купанием в бассейне и чашкой ароматного травяного чая.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: завтраки, ужин (1 день), этнообед (2 день)
- Размещение в номерах со всеми удобствами
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска / Барнаула / Новосибирска / Бийска и обратно
- Питание вне программы
- Проживание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
- удобная обувь;
- головной убор, очки;
- одежда спортивного стиля;
- купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
- личные гигиенические и медицинские средства;
- зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата;
- позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы — МТС, Билайн, Мегафон, но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет);
- документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей).
Что нужно знать про место проживания?
Размещение не привязано к определенному отелю, так как предлагаются альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия.
Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.
Отель «Расул» с. Акташ — это туристический комплекс, который состоит из уютной гостиницы, коттеджей с несколькими номерами и комфортными кедровыми домиками.
К услугам гостей: Wi-Fi, общая кухня, мангальные зоны, беседки и мини-спа.
Двухместный номер. Двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, стандартная мебель.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Что нас ожидает в туре?
- Знакомство с красивейшей дорогой России — Чуйский тракт.
- Горные перевалы и слияние стремительных рек.
- Марианские разноцветные горы.
- Гейзерное озеро.
- Белки Северо-Чуйского хребта.
- Курайская степь. Путь будет длительным, но очень интересный. Доедем практически до Монголии.
- Проживание на туркомплексе в комфортабельных номерах с завтраком.
Что ещё важно знать?
Тур групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
Старт программы тура на курорте Белокуриха в 09:00 и также забираем с аэропорта г. Горно-Алтайск в 11:00. По любым вопросам «как добраться?» Ваш личный менеджер с удовольствием подскажет варианты.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.