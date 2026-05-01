1 день

Чуйский тракт

Сбор группы - кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно- Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11:00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России - Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы - Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути.

По приезду - размещение в отеле и отдых.

Ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня.

Включено: ужин в кафе рядом с отелем - местная кухня. Дополнительно: обед.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160