К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Нестандартный 5-тидневный маршрут к ледникам Горного Алтая. Интересное сочетание автомобильных забросок и радиальных выходов налегке, без палаток.

Тур начинается с насыщенной экскурсионной программы по Чуйскому тракту, а затем Вы совершите радиальные выходы к ледникам Актру, Куектанарским озерам и Софийскому леднику.

Вы преодолеете броды и бездорожье на авто повышенной проходимости, пройдете по хвойной тайге и альпийским лугам, чтобы насладиться самыми необыкновенными панорамами Алтайских ледников. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Ближайшие даты:
14
авг
23
авг

Что вас ожидает:

Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся и снимем усталость от походов в русской бане
Офф-роуд по Алтаю
Офф-роуд по Алтаю
Испытаем яркие эмоции и всплеск адреналина, преодолевая броды и бездорожье
Пикник у подножия ледника
Пикник у подножия ледника
Совершим увлекательный треккинг к леднику Большой Актру и устроим вкусный пикник

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.

Знакомство с гидом.

Большая экскурсионная программа по главной дороге Республике Алтай – Чуйскому тракту.

Знакомство с историей строительства дороги, остановки и прогулки на перевалах Семинский и Чике-Таман, осмотр достопримечательностей.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».

Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Куектанарские озера

Пеший поход, около 4-5 км на "озеро Горных эльфов".

Куектанарские озера – целая система озер в западной части Курайского хребта, в живописной долине Куектанар, озера "перетекают" друг в друга, образуя ручьи, протоки и даже водопады.

Здесь формируется речка Куектанар, которая пересекает Чуйский тракт, и затем впадает в Чую, образуя ее правый приток.

Большую часть пути дорога идет через горную хвойную тайгу, альпийские луга и курумники.

Ночевка в Курае.

Куектанарские озераКуектанарские озераКуектанарские озераКуектанарские озера
3 день

Софийский ледник

Заброска на УАЗ в долину реки Аккол.

Треккинг около 4 км вверх по течение реки до смотровой площадки, с которой открывается необыкновенная панорама Софийского ледника Южно-Чуйского хребта с вершинами г. Брат, Ксения и Сестра.

Высота вершин 3500 до 3885 м.

Софийский ледник является одним из крупнейших ледников Алтая.

Его площадь около 17,6 км2.

Длина ледника около 8 км.

Толщина – около 150 м.

Язык ледника спускается на высоту 2500 м. над уровнем моря.

Возвращение в Курай.

Баня.

Софийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледник
4 день

Ущелье Актру

Заброска в ущелье Актру на авто высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ) до альпинистского лагеря.

По пути преодолеваем броды, бездорожье.

Время в пути 4 часа.

Треккинг вверх по р. Актру, через Бараньи лбы к леднику Большой Актру, протяженность тропы около 4 км.

Пикник у подножия ледника.

Вечером возвращение на базу.

Ущелье АктруУщелье АктруУщелье АктруУщелье Актру
5 день

Отъезд

Возвращаемся в г. Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное1-местное
47 10053 100

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Курай

4 ночи

Двух/трехместное размещение в гостевом доме (душ, туалет на этаже).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
  • Проживание
  • Питание: завтраки со 2-го по 5-й день
  • Сопровождение гида-проводника
  • Баня, 1 раз
  • Оплата рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе, средний чек 350-400 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • теплый комплект одежды, рассчитанный на температуру 0, -5 градусов: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные треккинговые ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • фотоаппарат или видеокамера;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие природно-климатические условия?

Маршрут пролегает на территории Улаганского района, на высоте 1500 - 2000 м над ур. м. Климат резко континентальный. Дневные летние температуры в отдельные дни поднимаются до +22, с учетом палящего на такой высоте солнце, можно получить ночные температуры могут опуститься до минусовых значений.

Какой транспорт в туре?

Мерседес Истана, УАЗ Буханка (заброски в ущелье Актру/Аккол).

Протяженность автомобильной части маршрута: 980 км, из них 150 км горного бездорожья.
Будет ли сотовая связь?

Во время радиальных выходов будет отсутствовать мобильная связь и не будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
28 сен 2023
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан
А
28 сен 2023
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
О
12 сен 2023
Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)
Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)Программа очень насыщенная с утра забирали и возвращали к вечеру, то, что я и хотела)

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