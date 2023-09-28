Тур начинается с насыщенной экскурсионной программы по Чуйскому тракту, а затем Вы совершите радиальные выходы к ледникам Актру, Куектанарским озерам и Софийскому леднику.
Вы преодолеете броды и бездорожье на авто повышенной проходимости, пройдете по хвойной тайге и альпийским лугам, чтобы насладиться самыми необыкновенными панорамами Алтайских ледников. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.
Знакомство с гидом.
Большая экскурсионная программа по главной дороге Республике Алтай – Чуйскому тракту.
Знакомство с историей строительства дороги, остановки и прогулки на перевалах Семинский и Чике-Таман, осмотр достопримечательностей.
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.
За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.
Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».
Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.
А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.
Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.
Куектанарские озера
Пеший поход, около 4-5 км на "озеро Горных эльфов".
Куектанарские озера – целая система озер в западной части Курайского хребта, в живописной долине Куектанар, озера "перетекают" друг в друга, образуя ручьи, протоки и даже водопады.
Здесь формируется речка Куектанар, которая пересекает Чуйский тракт, и затем впадает в Чую, образуя ее правый приток.
Большую часть пути дорога идет через горную хвойную тайгу, альпийские луга и курумники.
Ночевка в Курае.
Софийский ледник
Заброска на УАЗ в долину реки Аккол.
Треккинг около 4 км вверх по течение реки до смотровой площадки, с которой открывается необыкновенная панорама Софийского ледника Южно-Чуйского хребта с вершинами г. Брат, Ксения и Сестра.
Высота вершин 3500 до 3885 м.
Софийский ледник является одним из крупнейших ледников Алтая.
Его площадь около 17,6 км2.
Длина ледника около 8 км.
Толщина – около 150 м.
Язык ледника спускается на высоту 2500 м. над уровнем моря.
Возвращение в Курай.
Баня.
Ущелье Актру
Заброска в ущелье Актру на авто высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ) до альпинистского лагеря.
По пути преодолеваем броды, бездорожье.
Время в пути 4 часа.
Треккинг вверх по р. Актру, через Бараньи лбы к леднику Большой Актру, протяженность тропы около 4 км.
Пикник у подножия ледника.
Вечером возвращение на базу.
Отъезд
Возвращаемся в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|47 100
|53 100
Варианты проживания
Гостевой дом в с. Курай
Двух/трехместное размещение в гостевом доме (душ, туалет на этаже).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание
- Питание: завтраки со 2-го по 5-й день
- Сопровождение гида-проводника
- Баня, 1 раз
- Оплата рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе, средний чек 350-400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые палки;
- теплый комплект одежды, рассчитанный на температуру 0, -5 градусов: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные треккинговые ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- сиденье туристическое (хоба);
- фотоаппарат или видеокамера;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие природно-климатические условия?
Маршрут пролегает на территории Улаганского района, на высоте 1500 - 2000 м над ур. м. Климат резко континентальный. Дневные летние температуры в отдельные дни поднимаются до +22, с учетом палящего на такой высоте солнце, можно получить ночные температуры могут опуститься до минусовых значений.
Какой транспорт в туре?
Мерседес Истана, УАЗ Буханка (заброски в ущелье Актру/Аккол).
Будет ли сотовая связь?
Во время радиальных выходов будет отсутствовать мобильная связь и не будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.