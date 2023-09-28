1 день

Чуйский тракт

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.

Знакомство с гидом.

Большая экскурсионная программа по главной дороге Республике Алтай – Чуйскому тракту.

Знакомство с историей строительства дороги, остановки и прогулки на перевалах Семинский и Чике-Таман, осмотр достопримечательностей.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – «Катунская петля».

Узнаем, что такое «Катунские террасы», как и когда они образовались.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.