Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прилететь в Горно-Алтайск за день до начала тура, так как ночные рейсы тяжело переносятся путешественниками, и первый день просто выпадает. В случае невозможности прилететь днём ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9:00 в аэропорт Горно-Алтайска. Встретим вас в аэропорту.
Проживание. В 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в гостевых домах «Шанкы» и «Алтам» (или подобные).
Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 5-го дня. Организуется в кафе, гостевых домах или на экскурсии (в формате пикника). Пример завтрака: каша/яичница/блинчики, сыр, колбаса, мюсли, йогурт. Пример обеда: суп или горячее (если в кафе). Ужин: салат и горячее мясное блюдо с гарниром. Напитки: зелёный и чёрный чай, растворимый кофе.
Транспорт. В группе до 6 человек: минивэн Mercedes Vito или подобный. В группе до 12 человек: 2 минивэна Mercedes Vito или подобных. Заброска до Алтайского Марса и озера Джангысколь на УАЗе.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Большую часть преодолеваем на машине. В программе есть недлительные пешие прогулки и подъёмы на смотровые площадки. Особой подготовки не требуется.
Связь и интернет. Местами связь отсутствует. В гостиницах лучше всего ловит МТС.
Программа тура по дням
Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи в Каракольской долине
Утром организуем трансфер из аэропорта в Горно-Алтайск: отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока.
После обеда начинаем путь по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Сегодня он приведёт нас в Каракольскую долину. Здесь обитают журавли-красавки, орлы, суслики, растут эдельвейсы.
Вечером мы приглашены на национальный ужин и концерт кайчи, сказителей, исполняющих героический эпос горловым пением в сопровождении музыкального инструмента комуса.
Сакральная долина и путь в Курайскую степь
После чудесного утра в горах и вкусного завтрака познакомимся с Каракольской долиной поближе — побываем у царских курганов, увидим трёхглавую вершину Уч-Энмек, наберём воды из целебных источников. Далее проедем по Чуйскому тракту, полюбуемся перевалами — Семинским и Чике-Таман — и местом, где сливаются две реки. Также увидим мост в Ине и заглянем в урочище Калбак-Таш, чтобы рассмотреть петроглифы и узоры Гейзерного озера.
Ближе к вечеру доберёмся до Курайской степи, где вы увидите заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Остановимся на ночь в гостевых домах.
Гигантская рябь течения и озеро Джынгысколь
Сегодня исследуем Курайскую степь: увидим четырёхтысячники, курганы и древние захоронения, полюбуемся интересным геологическим явлением — гигантской рябью течения.
Затем отправимся к нашей главной цели маршрута этого дня — озеру Джынгысколь. В зеркальной глади отражаются окружающие водоём вершины. Поднимемся на рядом расположенные холмы, пройдём по гребню и спустимся к удивительно красивому заболоченному участку с причудливыми блюдцами воды и петляющей между ними речкой.
Погружение в культуру и Алтайские Марсы
Сегодня мы познакомимся с традициями и обычаями коренных жителей Алтая — нас ждут в гости в этноауле. Из первых уст узнаем, как проводят обряды, есть ли настоящие шаманы и что главное в жизни кочевника.
Затем отправимся на прогулку по местному Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу.
Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа. Также остановимся у алтайского Стоунхенджа, что представляет собой круги из гигантских камней.
В этот день можно попасть к шаману. Записываться обязательно заранее.
Чуйский тракт и возвращение в Горно-Алтайск
После завтрака отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Нас ждёт красивейший Чуйский тракт. Будем много останавливаться, любоваться пейзажами и рассматривать достопримечательности по дороге.
В город приедем ориентировочно к 18:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Все переезды по программе
- Заброска на УАЗах
- Экскурсии по программе, входные билеты
- Концерт кайчи
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Завтрак в 1-й день (до начала тура) и ужин в 5-й день (по возвращению в Горно-Алтайск)
- Страховки
- Визит к шаману (по желанию)