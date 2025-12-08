Рекомендуем прилететь в Горно-Алтайск за день до начала тура, так как ночные рейсы тяжело переносятся путешественниками, и первый день просто выпадает. В случае невозможности прилететь днём ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9:00 в аэропорт Горно-Алтайска. Встретим вас в аэропорту.

Проживание. В 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в гостевых домах «Шанкы» и «Алтам» (или подобные).

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 5-го дня. Организуется в кафе, гостевых домах или на экскурсии (в формате пикника). Пример завтрака: каша/яичница/блинчики, сыр, колбаса, мюсли, йогурт. Пример обеда: суп или горячее (если в кафе). Ужин: салат и горячее мясное блюдо с гарниром. Напитки: зелёный и чёрный чай, растворимый кофе.

Транспорт. В группе до 6 человек: минивэн Mercedes Vito или подобный. В группе до 12 человек: 2 минивэна Mercedes Vito или подобных. Заброска до Алтайского Марса и озера Джангысколь на УАЗе.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Большую часть преодолеваем на машине. В программе есть недлительные пешие прогулки и подъёмы на смотровые площадки. Особой подготовки не требуется.

Связь и интернет. Местами связь отсутствует. В гостиницах лучше всего ловит МТС.