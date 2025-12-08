Мои заказы

Загадки Алтая: тур с погружением в культуру и исследованием тайн (всё включено)

Проехать по Чуйскому тракту до Монголии, посетить места силы и заглянуть в нетронутые уголки природы
Алтай хранит множество загадок и тайн — в этом туре попробуем разгадать хотя бы часть из них, прикоснуться к истории и понять послания древних цивилизаций.

Каждый день мы будем посещать особые
места, чтобы приблизиться к истине и заодно влюбиться в природу Алтая. Доедем до уединённых и нетронутых уголков, в числе которых озеро Джынгысколь. Рассмотрим оттенки Марсов и водоёмов, а ещё проедем по Чуйскому тракту, хранящему свои тайны. Побываем на концерте кайчи, погрузимся в традиции теленгитов и историю Алтайской принцессы. Желающие смогут попасть к шаману.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем прилететь в Горно-Алтайск за день до начала тура, так как ночные рейсы тяжело переносятся путешественниками, и первый день просто выпадает. В случае невозможности прилететь днём ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9:00 в аэропорт Горно-Алтайска. Встретим вас в аэропорту.

Проживание. В 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в гостевых домах «Шанкы» и «Алтам» (или подобные).

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 5-го дня. Организуется в кафе, гостевых домах или на экскурсии (в формате пикника). Пример завтрака: каша/яичница/блинчики, сыр, колбаса, мюсли, йогурт. Пример обеда: суп или горячее (если в кафе). Ужин: салат и горячее мясное блюдо с гарниром. Напитки: зелёный и чёрный чай, растворимый кофе.

Транспорт. В группе до 6 человек: минивэн Mercedes Vito или подобный. В группе до 12 человек: 2 минивэна Mercedes Vito или подобных. Заброска до Алтайского Марса и озера Джангысколь на УАЗе.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Большую часть преодолеваем на машине. В программе есть недлительные пешие прогулки и подъёмы на смотровые площадки. Особой подготовки не требуется.

Связь и интернет. Местами связь отсутствует. В гостиницах лучше всего ловит МТС.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи в Каракольской долине

Утром организуем трансфер из аэропорта в Горно-Алтайск: отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока.

После обеда начинаем путь по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Сегодня он приведёт нас в Каракольскую долину. Здесь обитают журавли-красавки, орлы, суслики, растут эдельвейсы.

Вечером мы приглашены на национальный ужин и концерт кайчи, сказителей, исполняющих героический эпос горловым пением в сопровождении музыкального инструмента комуса.

2 день

Сакральная долина и путь в Курайскую степь

После чудесного утра в горах и вкусного завтрака познакомимся с Каракольской долиной поближе — побываем у царских курганов, увидим трёхглавую вершину Уч-Энмек, наберём воды из целебных источников. Далее проедем по Чуйскому тракту, полюбуемся перевалами — Семинским и Чике-Таман — и местом, где сливаются две реки. Также увидим мост в Ине и заглянем в урочище Калбак-Таш, чтобы рассмотреть петроглифы и узоры Гейзерного озера.

Ближе к вечеру доберёмся до Курайской степи, где вы увидите заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Остановимся на ночь в гостевых домах.

3 день

Гигантская рябь течения и озеро Джынгысколь

Сегодня исследуем Курайскую степь: увидим четырёхтысячники, курганы и древние захоронения, полюбуемся интересным геологическим явлением — гигантской рябью течения.

Затем отправимся к нашей главной цели маршрута этого дня — озеру Джынгысколь. В зеркальной глади отражаются окружающие водоём вершины. Поднимемся на рядом расположенные холмы, пройдём по гребню и спустимся к удивительно красивому заболоченному участку с причудливыми блюдцами воды и петляющей между ними речкой.

4 день

Погружение в культуру и Алтайские Марсы

Сегодня мы познакомимся с традициями и обычаями коренных жителей Алтая — нас ждут в гости в этноауле. Из первых уст узнаем, как проводят обряды, есть ли настоящие шаманы и что главное в жизни кочевника.

Затем отправимся на прогулку по местному Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу.

Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа. Также остановимся у алтайского Стоунхенджа, что представляет собой круги из гигантских камней.

В этот день можно попасть к шаману. Записываться обязательно заранее.

5 день

Чуйский тракт и возвращение в Горно-Алтайск

После завтрака отправляемся обратно в Горно-Алтайск. Нас ждёт красивейший Чуйский тракт. Будем много останавливаться, любоваться пейзажами и рассматривать достопримечательности по дороге.

В город приедем ориентировочно к 18:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Все переезды по программе
  • Заброска на УАЗах
  • Экскурсии по программе, входные билеты
  • Концерт кайчи
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Завтрак в 1-й день (до начала тура) и ужин в 5-й день (по возвращению в Горно-Алтайск)
  • Страховки
  • Визит к шаману (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, до 9:00 (прилететь лучше днём ранее)
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Я начала путешествовать по Алтаю более 25 лет назад. А с 2016 года мы с моим мужем Япом и сестрой Еленой начали организовывать туры на Алтай. Главное отличие наших туров
– мы путешествуем не спеша. Мы минимизировали количество переездов, больше времени проводим на природе, за интересными занятиями или в общении с интересными людьми. Я свободно говорю по-английски и немного по-немецки. Обладаю богатыми знаниями об алтайской культуре и истории и готова поделиться ими с вами!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

