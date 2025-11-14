С 9:00 до 10:00 встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска. При необходимости возможно согласовать встречу в городе. После этого будет свободное время на завтрак — заказ в кафе по желанию.

Затем отправимся по Чуйскому тракту до посёлка Инегень. Эта дорога входит в топ⁠-⁠10 самых живописных по версии National Geographic. По пути сделаем остановки для фотографий. По желанию заедем в питомник, где разводят алтайских бизонов.

Преодолеем Семинский перевал на высоте 1717 метров, затем перевал Чике-Таман, где сохранились участки старого Чуйского тракта. Пообедаем в кафе на маршруте. Далее сделаем остановку у Катунских террас, образованных древними паводками. Осмотрим Цаплинский мост — подвесную конструкцию через Катунь, а затем полюбуемся слиянием Чуи и Катуни.

Вечером заселимся на турбазу. Ужин — в кафе на турбазе или в посёлке.