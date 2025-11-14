Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 4 участников. В случае недобора 4 участников, мы готовы предложить вам тур с доплатой. Очередность экскурсий может быть изменена!
Важно! Мы — за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.
Проживание. 2-местное размещение:
- в посёлке Инегень: турбазы «Ирбис», «Колыбель тюрков» или аналогичные, удобства в номере;
- в посёлке Кош-Агач: отель «Архар», турбаза «РайГор» или в других местах аналогичного уровня.
Cтоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.
*Фото мест проживания взяты с сайтов turistka.ru и travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки, 4 обеда-пикника. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Высокопроходимый транспорт.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Вас ждут пешие прогулки и треккинг длительностью около 3 часов, а также подъём на гору Сукор, набор высоты 100 м.
Программа тура по дням
Встреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни
С 9:00 до 10:00 встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска. При необходимости возможно согласовать встречу в городе. После этого будет свободное время на завтрак — заказ в кафе по желанию.
Затем отправимся по Чуйскому тракту до посёлка Инегень. Эта дорога входит в топ-10 самых живописных по версии National Geographic. По пути сделаем остановки для фотографий. По желанию заедем в питомник, где разводят алтайских бизонов.
Преодолеем Семинский перевал на высоте 1717 метров, затем перевал Чике-Таман, где сохранились участки старого Чуйского тракта. Пообедаем в кафе на маршруте. Далее сделаем остановку у Катунских террас, образованных древними паводками. Осмотрим Цаплинский мост — подвесную конструкцию через Катунь, а затем полюбуемся слиянием Чуи и Катуни.
Вечером заселимся на турбазу. Ужин — в кафе на турбазе или в посёлке.
Петроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степью
После завтрака освобождаем номера и продолжаем маршрут по Чуйскому тракту. Первой остановкой станет Калбак-Таш — комплекс с петроглифами. Здесь мы увидим наскальные изображения людей, животных, колесниц и сцены из жизни древних народов.
Затем проедем мимо Белого Бома — светлой известняковой скалы. Пообедаем в придорожном кафе за доплату. После посетим Гейзерное озеро у села Акташ. Голубая глина и песок на дне образуют необычные узоры, о происхождении которых расскажет гид.
Далее поднимемся на холмы над Курайской степью, откуда открывается вид на Северо-Чуйский хребет и извилистое русло Чуи — знаменитые Чуйские меандры.
Вечером приедем в Кош-Агач, где поужинаем в кафе. Размещение в отеле или на турбазе.
Алтайские Марс и Луна и подъём на гору Сукор
Утром завтракаем в кафе или на турбазе, затем сядем в УАЗ и отправимся к Алтайскому Марсу — разноцветным горам, склоны которых окрашены в терракотовые, красные, жёлтые, сиреневые, зелёные и белые оттенки. Здесь можно встретить окаменелости древних моллюсков и водорослей.
Мы побываем в трёх зонах: «Марс-1», «Марс-2» и «Луна» — это по-настоящему инопланетные пейзажи! Обед пройдёт в формате пикника или в местном кафе.
После отправимся на смотровую площадку горы Сукор. Нас ждёт трекинг с набором высоты около 100 метров. С вершины, расположенной почти на высоте 3000 метров, открываются панорамы Южно-Чуйского, Северо-Чуйского и Курайского хребтов, а также Чуйской степи.
Вечером поужинаем в кафе Кош-Агача — заказ на месте. Возвращаемся на турбазу и отдыхаем.
Чуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганы
После завтрака поедем в путешествие по Чуйской степи и долине реки Юстыд. Начнём с визита в музей теленгитов в селе Кокоря.
Далее посетим долину реки Кызыл-Шин с её красными горами, которую ещё называют «СуперМарсом». По пути увидим памятник Виноградову, артезианские источники, древние керексуры, скифские курганы, стелы и петроглифы Туру-Алты. Также остановимся у одинокой лиственницы — Шаман-дерева.
Вас ждут длительные переезды с остановками. Для подъёма к петроглифам потребуется пройти около 1 часа.
Вечером возвращаемся в Кош-Агач, ужинаем в местном кафе и отдыхаем на турбазе.
Долина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледник
Позавтракаем и на УАЗе поедем в долину Аккол-Каракол. По пути пересечём село Бельтир, частично восстановленное после разрушительного Чуйского землетрясения 2003 года.
В долине реки Аккол можно увидеть пасущихся яков и верблюдов. Мы доберёмся до озёр Аккол и Каракол, расположенных рядом, но отличающихся по цвету. Берега Аккола покрыты песчаными дюнами. При желании поднимемся на смотровую площадку с видом на оба водоёма.
Обед организуем в формате пикника. Затем увидим Софийский ледник — один из крупнейших на Южно-Чуйском хребте. Его язык спускается до отметки около 2500 метров.
Вечером вернёмся в Кош-Агач, поужинаем в кафе и отдохнём на турбазе.
Сайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и баранов
После завтрака в кафе отправимся в Сайлюгемский национальный парк, в урочище Баян-Чаган. Дорога займёт около 2,5–3 часов в одну сторону. Нас ждёт пешая прогулка продолжительностью около 3 часов. По пути осмотрим фотоловушки с инспектором парка. Если повезёт, сможем увидеть диких животных — сурков, сусликов, лис, горных баранов и козлов.
Обед в формате пикника.
Вечером возвращаемся в Кош-Агач, ужинаем в кафе и отдыхаем на турбазе.
Кордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-Алтайск
Утром выселяемся и отправляемся в обратный путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. По дороге остановимся у кордона Кур-Кечу и прогуляемся к Ильгуменскому порогу на реке Катунь. Затем остановимся в Яломане, где нас ждёт панорамный вид и рассказ о яломанских диких яблонях.
Обед — в кафе по маршруту, заказ на месте. По желанию группы возможна остановка в ботаническом саду в посёлке Камлак. Здесь изучают редкие растения и восстанавливают природные экосистемы.
Прибытие в Горно-Алтайск запланировано на промежуток с 19:00 до 21:00 — время зависит от погодных условий и темпа группы. По запросу поможем с размещением в городе или высадим в районе Манжерока для продолжения отдыха.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда-пикника
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Трансферы из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы (3 обеда и ужины)
- Доплата за 1-местное размещение - от 15 000 ₽ (подселения нет)
- Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
- Личные расходы (например, баня)
- Страховка от клеща - оформляется не позже, чем за 5 дней до заезда