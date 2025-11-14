Мои заказы

Тур по главным и редким местам Алтая на УАЗах: Чуйский тракт, горы, урочища, озёра и скалы

Понаблюдать за дикими животными, подняться на гору Сукор, увидеть Алтайский Марс и Софийский ледник
В туре мы собрали всё самое интересное: и главные достопримечательности, за которыми едут на Алтай, и необычные места, куда можно добраться лишь по бездорожью — поэтому здесь редко бывают другие
путешественники.

Вы увидите инопланетные пейзажи, причудливые узоры на Гейзерном озере и захватывающие виды Чуйского тракта. А на УАЗах мы домчим до долины реки Юыстыд, урочища Баян-Чаган, озёр Аккол и Каракол.

Осмотрим скифские курганы и петроглифы, в Сайлюгемском национальном парке проверим фотоловушки с инспектором парка и, если повезёт, застанем сурков, сусликов, лис, горных баранов и козлов. Жить будем в комфортабельных условиях с удобствами в номере.

Ближайшие даты:
14
июн28
июн12
июл26
июл9
авг23
авг6
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 4 участников. В случае недобора 4 участников, мы готовы предложить вам тур с доплатой. Очередность экскурсий может быть изменена!

Важно! Мы — за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.

Проживание. 2-местное размещение:

  • в посёлке Инегень: турбазы «Ирбис», «Колыбель тюрков» или аналогичные, удобства в номере;
  • в посёлке Кош-Агач: отель «Архар», турбаза «РайГор» или в других местах аналогичного уровня.

Cтоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.

*Фото мест проживания взяты с сайтов turistka.ru и travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки, 4 обеда-пикника. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Высокопроходимый транспорт.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Вас ждут пешие прогулки и треккинг длительностью около 3 часов, а также подъём на гору Сукор, набор высоты 100 м.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни

С 9:00 до 10:00 встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска. При необходимости возможно согласовать встречу в городе. После этого будет свободное время на завтрак — заказ в кафе по желанию.

Затем отправимся по Чуйскому тракту до посёлка Инегень. Эта дорога входит в топ⁠-⁠10 самых живописных по версии National Geographic. По пути сделаем остановки для фотографий. По желанию заедем в питомник, где разводят алтайских бизонов.

Преодолеем Семинский перевал на высоте 1717 метров, затем перевал Чике-Таман, где сохранились участки старого Чуйского тракта. Пообедаем в кафе на маршруте. Далее сделаем остановку у Катунских террас, образованных древними паводками. Осмотрим Цаплинский мост — подвесную конструкцию через Катунь, а затем полюбуемся слиянием Чуи и Катуни.

Вечером заселимся на турбазу. Ужин — в кафе на турбазе или в посёлке.

Встреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и КатуниВстреча, дорога по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни
2 день

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степью

После завтрака освобождаем номера и продолжаем маршрут по Чуйскому тракту. Первой остановкой станет Калбак-Таш — комплекс с петроглифами. Здесь мы увидим наскальные изображения людей, животных, колесниц и сцены из жизни древних народов.

Затем проедем мимо Белого Бома — светлой известняковой скалы. Пообедаем в придорожном кафе за доплату. После посетим Гейзерное озеро у села Акташ. Голубая глина и песок на дне образуют необычные узоры, о происхождении которых расскажет гид.

Далее поднимемся на холмы над Курайской степью, откуда открывается вид на Северо-Чуйский хребет и извилистое русло Чуи — знаменитые Чуйские меандры.

Вечером приедем в Кош-Агач, где поужинаем в кафе. Размещение в отеле или на турбазе.

Петроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степьюПетроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степьюПетроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степьюПетроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степьюПетроглифы в урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро и холмы на Курайской степью
3 день

Алтайские Марс и Луна и подъём на гору Сукор

Утром завтракаем в кафе или на турбазе, затем сядем в УАЗ и отправимся к Алтайскому Марсу — разноцветным горам, склоны которых окрашены в терракотовые, красные, жёлтые, сиреневые, зелёные и белые оттенки. Здесь можно встретить окаменелости древних моллюсков и водорослей.

Мы побываем в трёх зонах: «Марс-1», «Марс-2» и «Луна» — это по-настоящему инопланетные пейзажи! Обед пройдёт в формате пикника или в местном кафе.

После отправимся на смотровую площадку горы Сукор. Нас ждёт трекинг с набором высоты около 100 метров. С вершины, расположенной почти на высоте 3000 метров, открываются панорамы Южно-Чуйского, Северо-Чуйского и Курайского хребтов, а также Чуйской степи.

Вечером поужинаем в кафе Кош-Агача — заказ на месте. Возвращаемся на турбазу и отдыхаем.

Алтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору СукорАлтайские Марс и Луна и подъём на гору Сукор
4 день

Чуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганы

После завтрака поедем в путешествие по Чуйской степи и долине реки Юстыд. Начнём с визита в музей теленгитов в селе Кокоря.

Далее посетим долину реки Кызыл-Шин с её красными горами, которую ещё называют «СуперМарсом». По пути увидим памятник Виноградову, артезианские источники, древние керексуры, скифские курганы, стелы и петроглифы Туру-Алты. Также остановимся у одинокой лиственницы — Шаман-дерева.

Вас ждут длительные переезды с остановками. Для подъёма к петроглифам потребуется пройти около 1 часа.

Вечером возвращаемся в Кош-Агач, ужинаем в местном кафе и отдыхаем на турбазе.

Чуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганыЧуйский тракт, долина реки Юстыд, петроглифы и скифские курганы
5 день

Долина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледник

Позавтракаем и на УАЗе поедем в долину Аккол-Каракол. По пути пересечём село Бельтир, частично восстановленное после разрушительного Чуйского землетрясения 2003 года.

В долине реки Аккол можно увидеть пасущихся яков и верблюдов. Мы доберёмся до озёр Аккол и Каракол, расположенных рядом, но отличающихся по цвету. Берега Аккола покрыты песчаными дюнами. При желании поднимемся на смотровую площадку с видом на оба водоёма.

Обед организуем в формате пикника. Затем увидим Софийский ледник — один из крупнейших на Южно-Чуйском хребте. Его язык спускается до отметки около 2500 метров.

Вечером вернёмся в Кош-Агач, поужинаем в кафе и отдохнём на турбазе.

Долина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледникДолина Аккол-Каракол, озёра, Софийский ледник
6 день

Сайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и баранов

После завтрака в кафе отправимся в Сайлюгемский национальный парк, в урочище Баян-Чаган. Дорога займёт около 2,5–3 часов в одну сторону. Нас ждёт пешая прогулка продолжительностью около 3 часов. По пути осмотрим фотоловушки с инспектором парка. Если повезёт, сможем увидеть диких животных — сурков, сусликов, лис, горных баранов и козлов.

Обед в формате пикника.

Вечером возвращаемся в Кош-Агач, ужинаем в кафе и отдыхаем на турбазе.

Сайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и барановСайлюгемский национальный парк, прогулка в поисках сурков, сусликов и баранов
7 день

Кордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-Алтайск

Утром выселяемся и отправляемся в обратный путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. По дороге остановимся у кордона Кур-Кечу и прогуляемся к Ильгуменскому порогу на реке Катунь. Затем остановимся в Яломане, где нас ждёт панорамный вид и рассказ о яломанских диких яблонях.

Обед — в кафе по маршруту, заказ на месте. По желанию группы возможна остановка в ботаническом саду в посёлке Камлак. Здесь изучают редкие растения и восстанавливают природные экосистемы.

Прибытие в Горно-Алтайск запланировано на промежуток с 19:00 до 21:00 — время зависит от погодных условий и темпа группы. По запросу поможем с размещением в городе или высадим в районе Манжерока для продолжения отдыха.

Кордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-АлтайскКордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-АлтайскКордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-АлтайскКордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-АлтайскКордон Кур-Кечу, Ильгуменский порог, яломанские яблоки и возвращение в Горно-Алтайск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда-пикника
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы (3 обеда и ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - от 15 000 ₽ (подселения нет)
  • Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
  • Личные расходы (например, баня)
  • Страховка от клеща - оформляется не позже, чем за 5 дней до заезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. встретим вас в аэропорту или в городе по согласованию
Завершение: Горно-Алтайск, 19:00-21:00, время ориентировочное, зависит от темпа группы, погодных и транспортных условий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

