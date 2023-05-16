1 день

г. Горно-Алтайск - с. Акташ

Уже сегодня вы увидите склоны, покрытые маральником, просторные долины, кедровые леса.

Чуйский тракт откроет для вас фантастические пейзажи.

По дороге у нас будет время остановиться, полюбоваться, сфотографировать цветущий маральник.

Мы проедем порядка 250 км, посмотрим на алтайские горы с перевалов Семинский (1717 м) и Чике-Таман (1460 м).

Сходим в галерею наскальных рисунков под открытым небом — урочище Калбак-Таш.

Во второй половине дня перед вами откроются не тающие белки Северо-Чуйского хребта и хребта Куркуре.

Ночёвка в уютной гостинице села Акташ.