Просыпается природа, цветёт маральник, воздух наполняется свежестью и чувством эйфории, и отсиживаться в майские праздники дома – это преступление. Приглашаем вас в незабываемое приключение по алтайским просторам.
За 5 дней на джипах вы посетите самые заветные и живописные районы Горного Алтая – Улаганский, Кош-Агачинский Телецкое озеро. Каждый поворот Чуйского тракта приведёт вас в сказочный мир из детства.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Горно-Алтайск - с. Акташ
Уже сегодня вы увидите склоны, покрытые маральником, просторные долины, кедровые леса.
Чуйский тракт откроет для вас фантастические пейзажи.
По дороге у нас будет время остановиться, полюбоваться, сфотографировать цветущий маральник.
Мы проедем порядка 250 км, посмотрим на алтайские горы с перевалов Семинский (1717 м) и Чике-Таман (1460 м).
Сходим в галерею наскальных рисунков под открытым небом — урочище Калбак-Таш.
Во второй половине дня перед вами откроются не тающие белки Северо-Чуйского хребта и хребта Куркуре.
Ночёвка в уютной гостинице села Акташ.
с. Акташ - визит-центр «Чаганбургазы»
Переезд на приграничную территорию (с Монголией) Сайлюгемского Национального парка.
По пути заезжаем на Алтайский Марс (урочище Кызыл-Чин).
Фантастические ландшафты будоражат своими космическими цветами.
В парке у вас будет большая вероятность заснять краснокнижных Аргали (Снежный Баран).
Ночёвка на кордоне Сайлюгемского парка, в тёплых Аилах (алтайское национальное жилище).
Чаганбургазы - Баянчаган - Саржематы - с. Кош-Агач
День проведём в заповедных и охраняемых территориях Сайлюгемского парка.
Выезд до Урочища Саржематы и Каланегир (или Баян Чаган), где сможем посмотреть стоянки местных жителей, их кочевой быт.
Возвращаемся на Чуйский тракт.
Ночёвка в гостинице села Кош-Агач.
с. Кош-Агач - с. Акташ - Улаганский перевал - перевал Кату-Ярык - долина реки Чулышман
Возвращение до Акташа.
В этот день мы посмотрим единственное на Алтае Гейзерово озеро, которое неустанно рисует сюрреалистические картины.
Едем до известного на весь Алтай — крутого каньона, усеянного цветами, жутко красивый перевал Кату-Ярык, по долине бежит стремглав Чулышман.
Здесь время застывает, хочется впитать эту сил гор в свою душу.
Ночёвка в тёплом кемпинге (это небольшие домики с печкой).
Долина реки Чулышман - оз. Телецкое - с. Артыбаш - г. Горно-Алтайск
Переезд по каньону Чулышмана.
Осмотр долины и водопадов (Куркуре), устья реки Чульча.
Выход к великанам — Каменным грибам (7 м высотой).
Переезд до мыса Кырсай.
Экскурсия на катере по всему Телецкому озеру (78 км), водопад Корбу, до с. Артыбаш.
Откуда уже переезжаем в Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в тёплых домах и аилах на турбазах по пути следования.
Варианты проживания
Размещение по пути следования
Размещение:
- в гостинице с. Акташ (1 ночь: 1-й день);
- на кордоне Сайлюгемского парка, в тёплых аилах (1 ночь: 2-й день);
- в гостинице с. Кош-Агач (1 ночь: 3-й день);
- в долине реки Чулушман, в тёплом кемпинге (небольшие домики с печкой) (1 ночь: 4-й день).
Размещение без удобств (туалет на улице, помыться можно в бане за доп. плату).
Расселение зависит от состава группы, в период высокого сезона расселение происходит по гендерному признаку. Пары, семьи и др. учитываются по возможности.
Индивидуальные предпочтения и варианты размещения с частичными удобствами возможны при оформлении индивидуального тура. Дополнительные подробности уточняйте при бронировании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в тёплых домах и аилах
- Трёхразовое питание
- Услуги гида, водителя
- Рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Ава - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание в кафе
- Дополнительные экскурсии, не предусмотренные программой
- Алкоголь и сувениры
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение, поэтому Вам нужно взять с собой только личные вещи.
Примерный список:
- куртка на синтепоне или пуховик, еще лучше если это будет непродуваемый лыжный костюм;
- шапка;
- пуловер (теплая флисовая кофта);
- спортивный костюм;
- плащ-дождевик;
- 3-4 пары носков (пару шерстяных или утепленных);
- обувь (это могут быть кроссовки на толстой твердой подошве или треккинговые ботинки и более легкую обувь для лагеря);
- футболка (2-4 шт.);
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат;
- видеокамера;
- фонарик;
- хоба (маленький каримат на резинке, в простонародии подпопник).
Удобнее будет если все это упакуете в рюкзак, но если у Вас чемодан, то не страшно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут не требует специальной физической подготовки.
На тур допускаются дети с 7-11 лет, в сопровождении родителей (или доверенных лиц, обязательно наличие нотариальной доверенности).
Дети должны быть готовы длительным переездам.
Возможен ли трансфер из/до г. Барнаул, Новосибирск?
Трансфер возможен, но за дополнительную стоимость. Сумма будет зависеть от количества человек.
Регулярного трансфера нет, поэтому уточняйте возможность и стоимость трансфера при бронировании тура.
По времени из/до г. Барнаул примерно 3,5 часа, г. Новосибирск 7-8 часов.
Как защититься от клеща?
Баллоны с репеллентами можно будет купить в первый день по пути, просто напомните об этому гиду.
На чем будем передвигаться?
Сборные туры проводятся на микроавтобусах Соболь.
В индивидуальном формате возможно заказать джипы типа Land Cruiser.
Может ли измениться программа?
Организатор оставляет за собой право заменить части маршрута на равноценные по весомым причинам, например природно-погодные условия. Это горы, может начать таять снег и подняться вода в реках, поэтому изменения в программе всегда делаются из соображений безопасности.
Нужны ли с собой деньги?
Деньги вам могут понадобится для следующих целей:
- питание в кафе;
- оплата бани;
- дополнительные экскурсии;
- сувениры;
- знаменитый алтайский мёд;
- национальная еда местного населения;
- кедровые орехи;
- бальзамы, чаи из алтайских трав и т. д.;
- можно знатно закупиться тёплыми носочками из Монголии.