Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Авторский тур в Горно-Алтайске

Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами

Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Ближайшие даты:
17
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем приобретать билеты до Горно-Алтайска на рейс в первой половине дня, так как в 13:00 начинается программа.
В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута.

Список необходимых вещей:

Сумки

• Основная сумка
Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Чемоданы для наших туров не очень подходят.
• Походный Рюкзак
Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку

Одежда

Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30°C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, поэтому уровень УФ-излучения высокий. Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.
Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Поэтому лучше брать одежду на каждый день путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.

• Футболки;
• Рубашка с длинными рукавами;
• Майка (для очень жарких дней);
• Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
• Тёплое (пуховое) пальто или куртка (для холодных вечеров);
• Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
• Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
• Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
• Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
• Носки (шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные);
• Нижнее бельё;
• Солнцезащитная кепка или шляпа;
• Флисовая или шерстяная шапка;
• Перчатки;
• Купальник (по желанию).

Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отеле «Игман» в Горно-Алтайске (возможны корректировки). Во время передвижения по маршруту мы будем останавливаться в гостевых домах и аилах (в некоторых местах будут доступны только 2-3 домика на 3-5 человек).

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсии возможен обед в виде пикника.

Уровень сложности. Программа предусматривает 3 пеших похода на расстояние 5-10 км с перепадами высот 200-600 м. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе «Буханка» с обновлённым салоном.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Во многие дни связь и интернет будут отсутствовать (около 2-3 дней, в сёлах, как правило, есть связь). Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи

Утром организуем трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в отель. После обеда отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока. Вечером поужинаем в национальной юрте и посетим концерт кайчи, сказителей, исполняющих героический эпос горловым пением в сопровождении музыкального инструмента кай-комуса.

Горно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиГорно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиГорно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиГорно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи
2 день

В Инегень по Чуйскому тракту

Начинаем путь по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии «National Geographic». По пути сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере насладиться живописными пейзажами: увидим Семинский перевал и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, мост в Ине. Затем продолжим путь вдоль Катуни и доберёмся до села Инегень, где остановимся на ночь в гостевых домах.

В Инегень по Чуйскому трактуВ Инегень по Чуйскому трактуВ Инегень по Чуйскому трактуВ Инегень по Чуйскому тракту
3 день

Урочище Калбак-Таш и Курайская степь

Следующая остановка — Курайская степь. По пути к цели мы заглянем в урочище Калбак-Таш, чтобы рассмотреть петроглифы и полюбоваться гладью Гейзерного озера. Голубовато-синий ил, выходящий на поверхность благодаря родникам, образует на поверхности водоёма причудливые узоры. Ближе к вечеру доберёмся до Курайской степи, где вы увидите заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Остановимся на ночь в центре Курайской степи в гостевых домах.

Урочище Калбак-Таш и Курайская степьУрочище Калбак-Таш и Курайская степьУрочище Калбак-Таш и Курайская степьУрочище Калбак-Таш и Курайская степь
4 день

Гигантская рябь течения и озеро Джынгысколь

Сегодня исследуем Курайскую степь: увидим четырёхтысячники, курганы и древние захоронения, полюбуемся интересным геологическим явлением — гигантской рябью течения. Затем отправимся к нашей главной цели маршрута этого дня — озеру Джынгысколь. В зеркальной глади отражаются окружающие водоём вершины. После мы доедем до озера Каракол, откуда открывается совершенно другой, но не менее потрясающий вид на вершины Северо-Чуйского хребта. На ночь вновь остановимся в гостевых домах.

Гигантская рябь течения и озеро ДжынгыскольГигантская рябь течения и озеро ДжынгыскольГигантская рябь течения и озеро ДжынгыскольГигантская рябь течения и озеро Джынгысколь
5 день

Через Марс и Луну к деревне Бельтир

Сегодня отправимся на прогулку по Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу. Затем отправимся к деревне Бельтир через Луну — долину реки Чаган-Узун. Ночевать будем в гостевых домах.

Через Марс и Луну к деревне БельтирЧерез Марс и Луну к деревне БельтирЧерез Марс и Луну к деревне БельтирЧерез Марс и Луну к деревне Бельтир
6 день

Куектанарские озёра

Позавтракав, отправимся в следующий гостевой дом, где разместим вещи, а затем проследуем к Куектанарским озёрам. Пройдём через кедрово-лиственничные леса к первому водоёму. Первое и второе озёра расположились на высоте более 2000 метров, поэтому постепенно из леса мы перейдём в зону каменной россыпи. Ближе к вечеру вас ждёт отдых в гостевых домах и баня.

Куектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёраКуектанарские озёра
7 день

Ущелье с шаманскими лиственницами

После завтрака направимся в долину Камтытугем. Название места переводится как «ущелье с шаманскими лиственницами». Эти деревья считаются священными. Они имеют раздвоенный ствол и густую крону, в которой, по поверьям, прячутся духи. В долине были найдены интересные артефакты: посуда, сделанная из корней деревьев, колчан со стрелами с железными наконечниками, остатки шёлковых лент. Мы посетим кумысную ферму, где вы увидите, как происходит доение кобылиц, и попробуете напиток кочевников — кумыс, приготовленный из кобыльего молока.

Ущелье с шаманскими лиственницамиУщелье с шаманскими лиственницамиУщелье с шаманскими лиственницамиУщелье с шаманскими лиственницами
8 день

Высокогорное озеро и водопад долины Камтытугем

С утра отправимся в поход по долине Камтытугем. Доберёмся до высокогорного озера и водопада. Здесь редко можно встретить туристов, поэтому мы в полной мере насладимся головокружительными пейзажами дикой природы. Долина Камтытугем — место обитания снежного барса. Мы проверим установленные фотоловушки и, возможно, увидим новые фотографии этого зверя. На ночлег остановимся в гостевых домах.

Высокогорное озеро и водопад долины КамтытугемВысокогорное озеро и водопад долины КамтытугемВысокогорное озеро и водопад долины КамтытугемВысокогорное озеро и водопад долины Камтытугем
9 день

Чуйская степь и историко-этнографический музей

Отправимся в визит-центр «Чаган-Бургазы» Сайлюгемского национального парка, пересечём Чуйскую степь. По пути заглянем в «Историко-этнографический музей теленгитов Чуи» в селе Кокоря. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа. Также сделаем остановку у древних археологических памятников.

Чуйская степь и историко-этнографический музейЧуйская степь и историко-этнографический музейЧуйская степь и историко-этнографический музейЧуйская степь и историко-этнографический музей
10 день

В 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный парк

Так как маршрут проходит в 5-километровой зоне границы с Монголией, мы заранее подготовим пропуски. Сегодняшний день посвятим Сайлюгемскому парку. Сначала въедем вглубь парка на машине, а затем отправимся на пешую прогулку и преодолеем расстояние около 5 км. Мы увидим редкие виды животных: сусликов, сурков, алтайских горных баранов. Сможем разглядеть парящих в небе орлов и грифов.

В 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный паркВ 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный паркВ 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный паркВ 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный паркВ 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный парк
11 день

Тархатинский мегалитический комплекс

Возвращаемся в сторону Горно-Алтайска. По пути остановимся в селе Кош-Агач, где заглянем на рынок, и вы сможете порадовать себя сувенирами и разнообразными товарами из Монголии. Следующая точка обратного маршрута — Тархатинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория.

Тархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплекс
12 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Сегодня вновь насладимся пейзажами Чуйского тракта по пути в Горно-Алтайск. Когда вернёмся в город, поужинаем и поделимся впечатлениями от нашего путешествия.

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск
13 день

Окончание тура

После завтрака мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле и гостевых домах
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыАлтайПрирода и пейзажи

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