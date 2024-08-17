Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем приобретать билеты до Горно-Алтайска на рейс в первой половине дня, так как в 13:00 начинается программа.
В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута.
Список необходимых вещей:
Сумки
• Основная сумка
Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Чемоданы для наших туров не очень подходят.
• Походный Рюкзак
Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку
Одежда
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30°C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, поэтому уровень УФ-излучения высокий. Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.
Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Поэтому лучше брать одежду на каждый день путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
• Футболки;
• Рубашка с длинными рукавами;
• Майка (для очень жарких дней);
• Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
• Тёплое (пуховое) пальто или куртка (для холодных вечеров);
• Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
• Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
• Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
• Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
• Носки (шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные);
• Нижнее бельё;
• Солнцезащитная кепка или шляпа;
• Флисовая или шерстяная шапка;
• Перчатки;
• Купальник (по желанию).
Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отеле «Игман» в Горно-Алтайске (возможны корректировки). Во время передвижения по маршруту мы будем останавливаться в гостевых домах и аилах (в некоторых местах будут доступны только 2-3 домика на 3-5 человек).
Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсии возможен обед в виде пикника.
Уровень сложности. Программа предусматривает 3 пеших похода на расстояние 5-10 км с перепадами высот 200-600 м. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе «Буханка» с обновлённым салоном.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Во многие дни связь и интернет будут отсутствовать (около 2-3 дней, в сёлах, как правило, есть связь). Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.
Программа тура по дням
Горно-Алтайск: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи
Утром организуем трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в отель. После обеда отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока. Вечером поужинаем в национальной юрте и посетим концерт кайчи, сказителей, исполняющих героический эпос горловым пением в сопровождении музыкального инструмента кай-комуса.
В Инегень по Чуйскому тракту
Начинаем путь по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии «National Geographic». По пути сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере насладиться живописными пейзажами: увидим Семинский перевал и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, мост в Ине. Затем продолжим путь вдоль Катуни и доберёмся до села Инегень, где остановимся на ночь в гостевых домах.
Урочище Калбак-Таш и Курайская степь
Следующая остановка — Курайская степь. По пути к цели мы заглянем в урочище Калбак-Таш, чтобы рассмотреть петроглифы и полюбоваться гладью Гейзерного озера. Голубовато-синий ил, выходящий на поверхность благодаря родникам, образует на поверхности водоёма причудливые узоры. Ближе к вечеру доберёмся до Курайской степи, где вы увидите заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Остановимся на ночь в центре Курайской степи в гостевых домах.
Гигантская рябь течения и озеро Джынгысколь
Сегодня исследуем Курайскую степь: увидим четырёхтысячники, курганы и древние захоронения, полюбуемся интересным геологическим явлением — гигантской рябью течения. Затем отправимся к нашей главной цели маршрута этого дня — озеру Джынгысколь. В зеркальной глади отражаются окружающие водоём вершины. После мы доедем до озера Каракол, откуда открывается совершенно другой, но не менее потрясающий вид на вершины Северо-Чуйского хребта. На ночь вновь остановимся в гостевых домах.
Через Марс и Луну к деревне Бельтир
Сегодня отправимся на прогулку по Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу. Затем отправимся к деревне Бельтир через Луну — долину реки Чаган-Узун. Ночевать будем в гостевых домах.
Куектанарские озёра
Позавтракав, отправимся в следующий гостевой дом, где разместим вещи, а затем проследуем к Куектанарским озёрам. Пройдём через кедрово-лиственничные леса к первому водоёму. Первое и второе озёра расположились на высоте более 2000 метров, поэтому постепенно из леса мы перейдём в зону каменной россыпи. Ближе к вечеру вас ждёт отдых в гостевых домах и баня.
Ущелье с шаманскими лиственницами
После завтрака направимся в долину Камтытугем. Название места переводится как «ущелье с шаманскими лиственницами». Эти деревья считаются священными. Они имеют раздвоенный ствол и густую крону, в которой, по поверьям, прячутся духи. В долине были найдены интересные артефакты: посуда, сделанная из корней деревьев, колчан со стрелами с железными наконечниками, остатки шёлковых лент. Мы посетим кумысную ферму, где вы увидите, как происходит доение кобылиц, и попробуете напиток кочевников — кумыс, приготовленный из кобыльего молока.
Высокогорное озеро и водопад долины Камтытугем
С утра отправимся в поход по долине Камтытугем. Доберёмся до высокогорного озера и водопада. Здесь редко можно встретить туристов, поэтому мы в полной мере насладимся головокружительными пейзажами дикой природы. Долина Камтытугем — место обитания снежного барса. Мы проверим установленные фотоловушки и, возможно, увидим новые фотографии этого зверя. На ночлег остановимся в гостевых домах.
Чуйская степь и историко-этнографический музей
Отправимся в визит-центр «Чаган-Бургазы» Сайлюгемского национального парка, пересечём Чуйскую степь. По пути заглянем в «Историко-этнографический музей теленгитов Чуи» в селе Кокоря. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа. Также сделаем остановку у древних археологических памятников.
В 5 километрах от Монголии: Сайлюгемский национальный парк
Так как маршрут проходит в 5-километровой зоне границы с Монголией, мы заранее подготовим пропуски. Сегодняшний день посвятим Сайлюгемскому парку. Сначала въедем вглубь парка на машине, а затем отправимся на пешую прогулку и преодолеем расстояние около 5 км. Мы увидим редкие виды животных: сусликов, сурков, алтайских горных баранов. Сможем разглядеть парящих в небе орлов и грифов.
Тархатинский мегалитический комплекс
Возвращаемся в сторону Горно-Алтайска. По пути остановимся в селе Кош-Агач, где заглянем на рынок, и вы сможете порадовать себя сувенирами и разнообразными товарами из Монголии. Следующая точка обратного маршрута — Тархатинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория.
Возвращение в Горно-Алтайск
Сегодня вновь насладимся пейзажами Чуйского тракта по пути в Горно-Алтайск. Когда вернёмся в город, поужинаем и поделимся впечатлениями от нашего путешествия.
Окончание тура
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле и гостевых домах
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно