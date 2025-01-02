1 день

Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»

Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, большинство рейсов из Москвы прибывает рано утром.

Хороший вариант – прилететь накануне, чтобы переночевать и выспаться перед началом тура.

Если вы прилетаете в Барнаул, то утренние рейсы из Москвы так же прилетают рано утром, примерно с 6 до 7 утра. Мы вас встретим и организуем трансфер, но вам дополнительно придется проехать примерно 270 км, скучной дороги.

После встречи всех участников тура знакомимся, выпиваем по чашечки кофе, завтракаем – если нужно и начинаем наш тур.

В этот день наша цель – заказник «Лебединый». Здесь зимуют 700–900 лебедей-кликунов и множество уток на озере «Светлое».

Вода в озера не замерзает даже в сильные морозы. «Кликуны» оправдывают свое название, гогот и шум стоит над всем озером.

Птицы привыкли к людям, подплывают очень близко, но все же это абсолютно дикие представители животного мира, которые весной улетят на север, чтобы воспроизвести потомство.

Можно фотографировать, просто наблюдать или даже покормить.

Кормим, фотографируем лебедей и выдвигаемся дальше в сторону Чуйского тракта.

Ночуем на одной из туристических баз в колоритном месте на берегу Катуни.

После ужина можно будет прогуляться по берегу, который загроможден ледяными торосами изумрудного цвета.