Склоны всех гор покрываются снегом, но хвойные деревья остаются зелеными, а лиственница приобретает коричневый цвет, контрастирующий с белым снегом. Горные реки почти не замерзают. Они становятся изумрудно-зелеными и на фоне белоснежных берегов кажутся малахитовыми.
Иней начинает искриться на солнце, с воды поднимается пар и кажется, что вот сейчас появится Дед Мороз со Снегурочкой. Все эти краски в сочетании с красотами Алтая превращают эти места в настоящую сказку. В туре вы проедете почти весь Чуйский тракт – это одна из самых красивых дорог в мире. Увидите сразу 4 перевала: Семинский, Чике-таман, Улаганский и Кату-ярык. Восхититесь пейзажем Курайской степи с умопомрачительными видами на Северо-Чуйский хребет.
А так же полюбуетесь на марсианские краски Кызыл-Чина и панораму Южно-Чуйского хребта, изучите древние Инские стелы и наскальные рисунки святилища Калбак-таш. Вы по полной насладитесь завораживающей красотой зимнего Алтая!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Алтай. Экскурсия в заказник «Лебединый»
Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, большинство рейсов из Москвы прибывает рано утром.
Хороший вариант – прилететь накануне, чтобы переночевать и выспаться перед началом тура.
Если вы прилетаете в Барнаул, то утренние рейсы из Москвы так же прилетают рано утром, примерно с 6 до 7 утра. Мы вас встретим и организуем трансфер, но вам дополнительно придется проехать примерно 270 км, скучной дороги.
После встречи всех участников тура знакомимся, выпиваем по чашечки кофе, завтракаем – если нужно и начинаем наш тур.
В этот день наша цель – заказник «Лебединый». Здесь зимуют 700–900 лебедей-кликунов и множество уток на озере «Светлое».
Вода в озера не замерзает даже в сильные морозы. «Кликуны» оправдывают свое название, гогот и шум стоит над всем озером.
Птицы привыкли к людям, подплывают очень близко, но все же это абсолютно дикие представители животного мира, которые весной улетят на север, чтобы воспроизвести потомство.
Можно фотографировать, просто наблюдать или даже покормить.
Кормим, фотографируем лебедей и выдвигаемся дальше в сторону Чуйского тракта.
Ночуем на одной из туристических баз в колоритном месте на берегу Катуни.
После ужина можно будет прогуляться по берегу, который загроможден ледяными торосами изумрудного цвета.
Нижняя Катунь: Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос, Чемальская Гэс и Ороктойский мост
В этот день мы увидим самые красивые места нижней Катуни.
Сначала прогуляемся на Камышлинский водопад. Общая высота водопада около 12 метров.
Зимой скала, с которой низвергается вода, покрывается толстой коркой бирюзового льда. Подо льдом продолжает шуметь водопад.
Вокруг все деревья и скалы обычно покрываются толстым слоем инея, создавая картинку из русских народных сказок про снегурочку.
После водопада мы едем в сторону села Чемал.
Следующая наша остановка «Голубые озера».
Это незамерзающий водоем с прозрачнейшей водой прямо на берегу Катуни.
Открытая вода в мороз «парит», окутывая все вокруг драматичным туманом.
После обеда мы посетим остров Патмос посредине Катуни, на котором находится очень колоритный православный храм.
Остров был освящен в 1855 году, а в дальнейшем на нем был построен храм. Остров посещал митрополит Макарий.
В 1920-е годы храм был уничтожен, а в 2000 году построен заново как храм апостола Иоанна Богослова.
На остров ведет подвесной мост, с которого получаются отличные фотографии.
Дальше мы прогуляемся по «козьей» тропе, между монастырем и еще одной достопримечательностью Чемала — местной ГЭС.
Тропа проходит по высокому берегу Катуни и с нее открываются шикарные виды.
Катунь замерзает неполностью и между белоснежными льдинами видна ее бирюзовая вода.
Дальше мы едем по долине Катуни до Ороктойского моста.
Долина Катуни настолько красива, что можно останавливаться для любования природой буквально через каждые 5 минут!
Но самая красивое нас ждет в районе Ороктойского моста.
Мост расположен в очень узком каньоне Катуни. Ширина реки здесь в некоторых местах около 20 м!
Все берега – это обрывающиеся в воду отвесные скалы. Внутри каньона как правило большое нагромождение ледяных торосов. В общем зрелище очень достойное!
Поездка по Чуйскому тракту: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни
Сегодня продолжаем увлекательную поездку по Чуйскому тракту до села Ак-Таш.
Природа в этих местах существенно отличается.
Вдоль всего нашего пути течет практически не замерзающая Катунь, а затем Чуя.
В Черге закупаем настоящий горный сыр, местного производства, с бессменным со времен СССР качеством.
Обедаем в проверенном кафе «Барсуган», напротив горы Шаманский камень, где по преданию, проводила свои обряды шаманка Канаа.
Далее затяжной подъем на Семинский перевал высотой 1717м.
На перевале находится колоритный местный базарчик с сувенирами.
Далее дорога спускается в долину реки Урсул.
Здесь множество древних курганов, начиная со Скифских времен и возрастом несколько тысяч лет.
После села Онгудай дорога серпантином начнет подниматься на следующий, очень красивый перевал Чике-Таман.
С Чике-Тамана отличные виды на серпантин дороги и долины внизу.
Каждый поворот реки создает отличную смотровую площадку, где мы непременно будем останавливаться и фотографировать.
Далее Чуйский тракт выходит в долину Катуни, где мы увидим красивейшие скальные бомы — Коргучубом, Уркошбом с удивительными песчаными стенками, Айрыташбом где находилась древняя тюркская крепость, Кынгырарбом с остатками древней дороги.
А еще вся долина Катуни, где мы едем, состоит из гигантских террас, высотой несколько сотен метров, появившихся около 15000 лет назад в результате катастрофических наводнений.
Ну и конечно самое красивое и масштабное в этом районе место силы — это впадение реки Чуя в Катунь. Место издревле было священным у Тюркских народов.
Дорога вдоль Чуи не менее красива. Река порожистая и полностью не замерзает. Берега как правило состоят из ледяных торосов, а вода реки больше похожа на зеленовато-изумрудные чернила, настолько нереальным кажется ее цвет.
Остановимся в нескольких самых интересных местах.
В Акташ приезжаем ближе к вечеру.
Поездка по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро, Алтайский Марс и Северо-Чуйский хребет
В это день мы доедем почти до Монгольской границы.
Пожалуй, это самый красивый участок Чуйского тракта.
Первая наша остановка на Гейзерном озере.
Озеро не замерзает зимой и славится своим нереальным цветом воды. На дне бьют термальные источники, не дающие озеру замерзнуть, и они же создают замысловатые рисунки на дне водоема.
Дальше мы едем на «Марс», урочище Кызыл-Чин, известное своими марсианскими красными пейзажами.
Эти цвета из-за большого содержания различных оксидов железа. Но визуально всё выглядит как поверхность чужой планеты, наверное, поэтому первое, что приходит в голову — это же как на Марсе!
Так же в этом месте нередки находки древних окаменелостей, возрастом 200–300 миллионов лет. В то время это место было дном тёплых мелководных заливов, буквально кишащих всякой мелкой живностью.
Здесь же полюбуемся видами на Южно-Чуйский хребет.
аедем пообедать в Кош-Агач, где обязательно посетим магазин с монгольскими товарами из верблюжьей шерсти, кашемира и шерсти яка.
На обратном пути мы заглянем на обзорную площадку Северо-Чуйского хребта, чтобы поснимать масштабные панорамы. Это уже по-настоящему высокие горы, снег и лёд на них не тает даже летом! День будет очень насыщенный!
Ночуем в Акташе, в отеле.
«Красные ворота», перевал Кату-Ярык и долина Чулышман
В селе Ак-Таш мы сворачиваем на дорогу, ведущую на Улаганский перевал.
Первая наша остановка – «Красные ворота» – узкая расщелина в красноватых скалах, через которую проходит дорога.
На Улаганском плато множество высокогорных озер. Высота в районе 2000 метров, пейзажи здесь более суровые и величественные.
Проедем районный центр Улаган, где будут нормальные магазины и можно что-то докупить.
После села Балыктуюль завернем на Пазырыкские курганы, известные своими сенсационными находками, тут были похоронены скифские вожди, жившие в этих местах 2500 лет назад. Вещи, найденные здесь, хранятся в Эрмитаже.
Наша цель на сегодня перевал Кату-Ярык, спускающийся в долину Чулышмана, впечатляющим серпантином. С перевала открываются потрясающие виды на долину.
Здесь мы обязательно остановимся, чтобы сделать незабываемые фотографии или просто насладиться величием природы и этим место силы.
В зависимости от времени возможно спустимся в долину Чулышмана и прогуляемся до ближайшего водопада. А зимний водопад – это ледяная глыба самых причудливых форм.
На обратном пути остановимся у необычного музея — «русского прапорщика».
В Акташ вернемся поздно вечером.
Завершение программы. Водопады урочища Улар, Калбак-Таш, водопад «Девичьи слезы» и древние Инские стелы
Сначала мы заедем на водопады урочища Улар.
Два мощных водопада находятся в соседних ущельях и спорят между собой за то, кто из них красивее.
Далее наш путь до Горно-Алтайска проходит по уже известной нам дороге.
Сначала вдоль Чуи, где мы посмотрим святилище Калбакташ, с тысячами наскальных рисунков. Некоторые рисунки являются уникальными, нигде более не встречающимися.
Чуя тоже порадует нас искрящимся бирюзовым льдом, инеем на деревьях и мощными ледяными торосами по берегам.
Затем нас ждет еще один водопад, названный в народе «Девичьи слезы», за малое количество води, стекающей с отвесного утеса.
Зимой водопад почти не слышан, а вместо него на скале висит огромная, изумрудная, ледяная глыба, очень даже симпатичная.
Дальше мы пообедаем в проверенном кафе и поедем дальше по Чуйскому тракту уже вдоль Катуни.
Осмотрим старый подвесной мост в селе Иня. Скоро этому мосту будет 100 лет!
Осмотрим древние Инские стелы, ритуальные камни, вертикально стоящие недалеко от скифского кургана.
По дороге останавливаемся и фотографируем интересные и просто красивые места.
Ночуем на теплой туристической базе в районе Чемала.
Возвращение домой запланировано уже на следующий день.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 65000 руб.
Сейчас на тур действует скидка 7000 руб., стоимость тура со скидкой 58000 руб.
Варианты проживания
Туристическая база в селе Манжерок
Современная туристическая база, на берегу реки Катунь. Размещение в 2-местных номерах со всеми удобствами.
Фото размещения примерные.
Туристическая база в селе Акташ
Размещение в селе Акташ на туристической базе, в 2-местных номерах с удобствами в номере или на этаже. Для семьи из 3 человек может быть 3-местный номер по запросу. Одноместное размещение возможно при наличии свободных номеров, стоимость надо будет уточнять.
Фото размещения примерные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание во время тура в теплых гостевых домах или отелях в 2-х местных номерах с удобствами в номере или на этаже
- Встреча в аэропорту
- Весь трансфер по маршруту
- Сопровождение гида
- Питание - завтраки и ужины (на обеды мы заезжаем между экскурсиями в кафе)
- Все денежные сборы и оплаты во время экскурсий
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Горно-Алтайска или Барнаула и обратно
- Обеды (средний чек за обед из 3 блюд 650 руб.)
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и пр.)
Место начала и завершения?
Холодно ли зимой на Алтае?
Зима на Алтае очень разнообразная. В декабре и январе как правило стоят морозы. Они не постоянны и чередуются со сравнительно теплой погодой. Обычно в морозные дни бывает ясная и солнечная погода и напротив с потеплением активно идет снег и дуют зимние ветра с вьюгами и метелями. В феврале и тем более в марте уже чувствуется приближение весны. Дневные температуры могут приближаться к плюсовым и яркость солнца уже чувствуется по-весеннему. Все это очень приблизительная и условная картина. Год на год не приходится и уж тем более сказать заранее, что, например во второй половине декабря будет сильный мороз не сможет ни алтайский шаман ни гидрометцентр. В лучшем случае прогноз можно посмотреть на неделю, плюс надо учитывать, что это горы и температура может очень сильно отличаться в зависимости от высоты.
Теперь о самом главном! Комфортно или нет зимой на Алтае? Мы уже давно проводим зимние туры по Алтаю и конечно попадали в совершенно различную погоду. Самое главное, что мы передвигаемся на автомобиле, он всегда рядом и в нем тепло в любую погоду. Как бы ни было холодно, всегда можно вернуться в машину и согреться. Но обычно наши гости с удовольствием совершают радиальные небольшие выходы в самых красивых и интересных местах. Обычная зимняя одежда, а лучше зимняя спортивная — как например горнолыжные костюмы, защитит вас от любого мороза на 30–40 минут, а как правило зимой у нас именно такие короткие радиальные выходы. То есть мы максимально подъезжаем к интересному месту, выходим ненадолго, фотографируем, наслаждаемся зимней сказкой и, если на улице очень холодно, возвращаемся в тёплый автомобиль. Но это только для сильных морозов, а как правило они бывают редко, и обычная зимняя погода позволяет находиться на улице гораздо дольше.
Во сколько лучше приезжать 1-й день тура и уезжать в последний?
Все рейсы в Горно-Алтайск и Барнаул из Москвы прилетают с 9 до 10:30 утра по местному времени. Встречать всех будут согласна времени прилета рейса.
В район аэропорта Горно-Алтайска прибываем в последний день тура, ближе к вечеру, а в Барнаул позже вечером. Поможем забронировать гостиницу. Вылет надо планировать на утро следующего дня.
Где начинается и заканчивается тур?
Аэропорт Горно-Алтайск или Барнаул (в этом случае добавятся дополнительно 270 км, но стоимость не изменится).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.