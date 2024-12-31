2 день

Остров Патмос

10:00−13:00Новогодний завтрак, шведская линия.

14:00−16:00 Обеденные гуляния с ведущим и зимними эстафетами.

14:00−17:00 Увлекательная автобусная/пешая экскурсия по живописному Чемальскому тракту к острову Патмос.

По приезду в Чемал мы пройдем по подвесному мосту и окажемся в храме на острове с невероятной историей, затем спустимся по горной тропе к кристально чистым водам реки Катунь.

С острова мы прогуляемся по Козьей тропе с потрясающими видами на горы и слияние рек Чемала и Катуни в зимних пейзажах и окажемся у Чемальской ГЭС с сувенирным рынком, где вы найдете уникальные подарки.

Наш опытный гид расскажет вам много невероятных историй, мифов и легенд.

Возвращение в отель на автобусе.

