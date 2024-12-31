Мои заказы

Новогодняя Катунь. Коттеджи премиум-класса

Приглашаем вас в волшебное новогоднее приключение! Погрузитесь в уют и комфорт в отеле с панорамными видами, где каждый рассвет и закат превращаются в уникальное зрелище.

На праздничном банкете вас ждет не
читать дальше

только восхитительная кухня, но и яркая развлекательная программа с ведущим, который задаст тон вашему празднику.

И это еще не все! Вечером небо озарится захватывающим пиротехническим шоу, создающим незабываемую атмосферу под открытым небом.

Новогодняя Катунь. Коттеджи премиум-классаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя Катунь. Коттеджи премиум-классаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодняя Катунь. Коттеджи премиум-классаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Встреча Нового года

Трансфер из аэропорта не входит в стоимость.

14:00 Начало заселения.

20:00−02:00 Новогодний банкет проведет харизматичный ведущий, Борис Елизаров.

За музыкальное настроение будет отвечать трио «Пара слов».

Розыгрыш подарочных сертификатов от отеля «Кедровый остров».

02:00−03:00 Музыкальная программа от DJ.

Заезд. Встреча Нового годаЗаезд. Встреча Нового годаЗаезд. Встреча Нового годаЗаезд. Встреча Нового года
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Остров Патмос

10:00−13:00Новогодний завтрак, шведская линия.

14:00−16:00 Обеденные гуляния с ведущим и зимними эстафетами.

14:00−17:00 Увлекательная автобусная/пешая экскурсия по живописному Чемальскому тракту к острову Патмос.

По приезду в Чемал мы пройдем по подвесному мосту и окажемся в храме на острове с невероятной историей, затем спустимся по горной тропе к кристально чистым водам реки Катунь.

С острова мы прогуляемся по Козьей тропе с потрясающими видами на горы и слияние рек Чемала и Катуни в зимних пейзажах и окажемся у Чемальской ГЭС с сувенирным рынком, где вы найдете уникальные подарки.

Наш опытный гид расскажет вам много невероятных историй, мифов и легенд.

Возвращение в отель на автобусе.

Остров ПатмосОстров ПатмосОстров ПатмосОстров Патмос
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Чуйский тракт

08:00−11:00 Завтрак, шведская линия.

12:00−21:00 Автобусная экскурсия по по дороге мира — Чуйскому тракту к перевалу Чике-Таман.

Вы окажетесь на высоте 1295 метров над уровнем моря, где вас ждут захватывающие виды на долину и горные хребты, простирающиеся до горизонта.

Каждый поворот дороги дарит новые панорамы, а опытный гид расскажет вам увлекательные легенды и истории этих мест, погружая в атмосферу загадки и красоты.

Прогулки по живописным тропам позволят вам насладиться свежим воздухом и ощутить гармонию с природой.

Эта экскурсия станет не только путешествием, но и настоящим открытием для души!

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

08:00−11:00 Завтрак, шведская линия.

11:00 Время выезда, но мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения!

Трансфер в аэропорт не входит в стоимость.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Кедровый остров".

Скидки на детей до 12 лет:

  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 3%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 10%;
  • без доп. места до 7 лет – 20%.

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров»

3 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном. Включены завтраки на шведской линии в ресторане на территории.

Номера класса ВИП Трёхэтажный коттедж премиум-класса на 6 номеров. Общая вместимость 12−16 человек.

На втором и третьем этажах — по 3 номера. В номерах: кровать DABL, гардероб, фригобар, диван. В 4-х номерах возможно 1 дополнительное место на раскладном диване. На каждом этаже есть просторные холлы с диванами и ТВ. В четырех номерах есть балконы с креслами и журнальными столиками.

На первом этаже: зона кухни, зал с русской печью, стереосистема, большой обеденный стол, гардероб, WC, зона отдыха, TВ, тренажёрный зал, душевая, сауна, выход на собственную зону барбекю с шикарным видом на реку Катунь.

Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в коттедже в номерах vip класса
  • Новогодняя ночь: банкет, программа в ресторане отеля
  • Развлекательные программы в отеле
  • Завтраки на шведской линии
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля 3 000 рублей
  • Обеды, ужины - средний чек 1 500 руб
  • СПА-процедуры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Чемальский район, посёлок Усть-Сема
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое меню Новогоднего банкета?

Ресторан "Кедровый остров"
Новогодний банкет
31 декабря 2024г
Меню
Индивидуальные закуски
Тарталетка с творожным сыром и красной икрой (40г)
Брускетта с ростбифом и печеным перцем (40г)
Брускетта с семгой и творожным сыром (40г)
Корзинка из песочного теста с творожным сыром и фруктами (40г)
Общие закуски
Сырная коллекция
Мясная коллекция
Рыбная коллекция
Фруктовое ассорти
Овощной сет
Салаты
Салат Цезарь с курицей (200г)
Салат Алтайский папоротник с маралом (200г)
Индивидуальное горячее
Марал с пюре из корня сельдерея (120/100/30г)
Стейк из семги с жареным брокколи (150/80/40г)
Общее горячее
Шашлычки из курицы и свинины с овощами гриль и соусом
Хлебная корзина
Безалкогольные напитки
Морс ягодный
Чайный стол

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
Оказаться в море цветов, полюбоваться Марсом и Гейзерным озером, отдохнуть у Катуни и подножия гор
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (если прилетаете в день ст...
30 апр в 09:00
7 мая в 09:00
67 500 ₽ за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
На машине
4 дня
19 отзывов
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
11 июн в 11:00
17 июл в 11:00
49 800 ₽ за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
53 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска