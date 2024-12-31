На праздничном банкете вас ждет не
дек
Программа тура по дням
Заезд. Встреча Нового года
Трансфер из аэропорта не входит в стоимость.
14:00 Начало заселения.
20:00−02:00 Новогодний банкет проведет харизматичный ведущий, Борис Елизаров.
За музыкальное настроение будет отвечать трио «Пара слов».
Розыгрыш подарочных сертификатов от отеля «Кедровый остров».
02:00−03:00 Музыкальная программа от DJ.
Остров Патмос
10:00−13:00Новогодний завтрак, шведская линия.
14:00−16:00 Обеденные гуляния с ведущим и зимними эстафетами.
14:00−17:00 Увлекательная автобусная/пешая экскурсия по живописному Чемальскому тракту к острову Патмос.
По приезду в Чемал мы пройдем по подвесному мосту и окажемся в храме на острове с невероятной историей, затем спустимся по горной тропе к кристально чистым водам реки Катунь.
С острова мы прогуляемся по Козьей тропе с потрясающими видами на горы и слияние рек Чемала и Катуни в зимних пейзажах и окажемся у Чемальской ГЭС с сувенирным рынком, где вы найдете уникальные подарки.
Наш опытный гид расскажет вам много невероятных историй, мифов и легенд.
Возвращение в отель на автобусе.
Чуйский тракт
08:00−11:00 Завтрак, шведская линия.
12:00−21:00 Автобусная экскурсия по по дороге мира — Чуйскому тракту к перевалу Чике-Таман.
Вы окажетесь на высоте 1295 метров над уровнем моря, где вас ждут захватывающие виды на долину и горные хребты, простирающиеся до горизонта.
Каждый поворот дороги дарит новые панорамы, а опытный гид расскажет вам увлекательные легенды и истории этих мест, погружая в атмосферу загадки и красоты.
Прогулки по живописным тропам позволят вам насладиться свежим воздухом и ощутить гармонию с природой.
Эта экскурсия станет не только путешествием, но и настоящим открытием для души!
Отъезд
08:00−11:00 Завтрак, шведская линия.
11:00 Время выезда, но мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения!
Трансфер в аэропорт не входит в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле "Кедровый остров".
Скидки на детей до 12 лет:
- при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 3%;
- при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 10%;
- без доп. места до 7 лет – 20%.
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров»
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном. Включены завтраки на шведской линии в ресторане на территории.
Номера класса ВИП Трёхэтажный коттедж премиум-класса на 6 номеров. Общая вместимость 12−16 человек.
На втором и третьем этажах — по 3 номера. В номерах: кровать DABL, гардероб, фригобар, диван. В 4-х номерах возможно 1 дополнительное место на раскладном диване. На каждом этаже есть просторные холлы с диванами и ТВ. В четырех номерах есть балконы с креслами и журнальными столиками.
На первом этаже: зона кухни, зал с русской печью, стереосистема, большой обеденный стол, гардероб, WC, зона отдыха, TВ, тренажёрный зал, душевая, сауна, выход на собственную зону барбекю с шикарным видом на реку Катунь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в коттедже в номерах vip класса
- Новогодняя ночь: банкет, программа в ресторане отеля
- Развлекательные программы в отеле
- Завтраки на шведской линии
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля 3 000 рублей
- Обеды, ужины - средний чек 1 500 руб
- СПА-процедуры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое меню Новогоднего банкета?
Ресторан "Кедровый остров"
Новогодний банкет
31 декабря 2024г
Меню
Индивидуальные закуски
Тарталетка с творожным сыром и красной икрой (40г)
Брускетта с ростбифом и печеным перцем (40г)
Брускетта с семгой и творожным сыром (40г)
Корзинка из песочного теста с творожным сыром и фруктами (40г)
Общие закуски
Сырная коллекция
Мясная коллекция
Рыбная коллекция
Фруктовое ассорти
Овощной сет
Салаты
Салат Цезарь с курицей (200г)
Салат Алтайский папоротник с маралом (200г)
Индивидуальное горячее
Марал с пюре из корня сельдерея (120/100/30г)
Стейк из семги с жареным брокколи (150/80/40г)
Общее горячее
Шашлычки из курицы и свинины с овощами гриль и соусом
Хлебная корзина
Безалкогольные напитки
Морс ягодный
Чайный стол