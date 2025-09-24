Отправимся в высокие горы Актру,
Программа тура по дням
Камышлинский водопад. Зубы дракона
12:30-13:00 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту города Горно-Алтайск.
Наше путешествие по Алтаю начнется с прогулки к Камышлинскому водопаду.
Перейдя реку Катунь по огромному мосту, попадаем в потрясающий лес!
Вокруг высокие деревья, папоротники, а под ногами очень комфортная лесная тропа.
Через 2,5 км она приведет нас к Камышлинскому водопаду.
Водопад имеет несколько каскадов и очень интересен тем, что его можно сфотографировать с совершенно разных ракурсов!
Возле водопада посетим наш первый сувенирный рыночек.
Далее отправляемся к эффектной локации Зубы Дракона.
Посредине широкой реки Катунь увидим огромные, острые скалы.
Издалека они смотрятся как каменные зубы огромного дракона!
Активная часть: 90 км на авто; 7,7 км пешком, перепад высот 330-360 м, продолжительность 5-6 часов.
Пирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасека
В этот день будем исследовать окрестности села Чемал:
- посетим необычную Пирамиду золотого сечения. Здесь нас порадует не только пирамида, но и прекрасный вид на село Чемал с высоты.
- сходим в ущелье Горных духов. Нас ждет треккинг по горным тропам Алтая, посмотрим живописные скалы и со смотровой площадки увидим Сердце Катуни – небольшой остров посередине реки.
- посетим святыню этих мест – легендарный остров Патмос, на котором расположился маленький храм.
- и, конечно, наведаемся на местную пасеку и попробуем алтайский мёд.
Активная часть: 60 км на авто; 8,5 км, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 6-7 часов.
Семинский перевал, перевал Чике-Таман, водопад Ширлак
Сегодня едем на юг!
Постепенно цивилизация будет все дальше, а горы все выше.
Наш путь лежит по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог в России, ведь куда ни глянь – вокруг потрясающие горы и густые леса Алтая.
Во время переезда сделаем остановку на Семинском перевале и перевале Чике-Таман.
Обязательно пополним свой запас сувениров и с перевала Чике-Таман полюбуемся прекрасными панорамами гор!
Далее посетим лесной водопад Ширлак и к вечеру приедем на нашу турбазу.
Активная часть: 320 км на авто; 3 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 6-7 часов.
Ущелье Актру, Малый ледник Актру
Мы очень любим горы Алтая и хотим показать Вам одно из наших самых любимых мест – ущелье Актру!
Потрясающе уютное, сильное и красивое ущелье.
Здесь хрупкие лиственницы стоят у подножия могучих гор, а на вершинах безмолвно лежат огромные ледники.
По отличной тропе пройдем по кедровому лесу, вдоль реки Актру и выйдем к Малому леднику и горе Кара-Таш.
Здесь отдохнем, посмотрим издалека на Большой ледник Актру и наверняка подумаем, что в эти места хочется вернуться и побыть здесь подольше.
Для этого мы создали отдельный тур на 8 дней в Актру.
В ущелье Актру будем ехать на транспорте повышенной проходимости (ЗИЛ или УАЗик) около 2 часов в одну сторону.
Активная часть: 90 км на авто по асфальту, 80 км по горной дороге (заброска на ЗИЛе или УАЗике); 6,2 км пешком, перепад высот 2150-2300 м, продолжительность треккинга 4 часа + переезды около 6 часов.
Гейзерное озеро и Марс-1
Алтай каждый день будет удивлять нас своей красотой!
Он удивительный, такой разный, горный, лесной, с множеством рек и непохожих друг на друга вершин.
Но мы точно знаем: Алтай бесконечно красивый.
Сегодня в туре увидим природные чудеса этого края.
Начнем с Гейзерного озера!
Представьте, посреди леса однажды случайно нашли озеро, на дне которого Природа создает рисунки из голубой глины.
Ты стоишь возле озера, смотришь и глазам своим не веришь, что такое возможно.
Погуляв в лесу, дальше отправляемся в пустыню!
Пейзаж тут же кардинально изменится и мы окажемся в локации Кызыл-Чин.
Здесь пустынное плато, вокруг которого на радость туристами выросли разноцветные горы.
Горы тут же удивляют своими оттенками: они желтые, красные, оранжевые.
Мы с вами посетим местность, которая называется Марс-1 и сделаем десятки необычных снимков!
Активная часть: 100 км на авто; 7,3 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.
Красные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре
Сегодня новый и очень насыщенный день!
Первым делом увидим Красные ворота – огромный проход между отвесными скалами.
Горная порода содержит киноварь, которая придает скалам рыже-красный оттенок.
Затем начинается край озер: увидим Чейбеккель, Узункель, озеро урочища Калтреле и сделаем остановку возле лесного озера Киделю.
Постепенно мы приближаемся к особенной местности на Алтае – долине реки Чулышман.
Здесь привычный нам Алтай кардинально сменит свой облик: горы станут более высокими, суровыми и невероятно красивыми!
В долину Чулышман спускаемся по перевалу Кату-Ярык.
В целях безопасности, туристы спускаются с перевала пешком (3,4 км, сброс высоты 530 м).
Затем отправляемся к эффектному водопаду Куркуре.
Быстрым и сильным потоком он срывается со скал и всегда дарит нам эффектные снимки!
Активная часть: 150 км на авто; 15,8 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 8-9 часов.
Долина реки Чулышман, водопад Учар
Именно ради этого водопада многие туристы едут на Алтай.
Это самый большой каскадный водопад Алтая, его высоты 160 м!
В нашем туре это будет самый непростой маршрут с разнообразным рельефом.
Мы пройдем по хорошей лесной тропе, на смену которой придут более крутые каменные склоны, местами будем идти близко к обрыву, также встретится скальный участок, оборудованный тросами и металлическими скобами.
Но мы со всем справимся и в конце маршрута выйдем к грандиозному водопаду Учар!
Активная часть: 18,9 км пешком, перепад высот 480-880 м, продолжительность 9-10 часов.
Каменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад Эстюба
С утра пойдем любоваться очередным творением природы на Алтае.
Возле реки Чулышман однажды выросли огромные, каменные грибы высотой от 1 до 3 метров.
Видимо, погода была хорошая и поэтому грибов здесь выросло очень много.
Далее едем на мыс Кырсай и увидим манящее Телецкое озеро.
Это самый огромный и бескрайний водоем Алтая!
В разные месяцы он меняет свой цвет от серого до ярко-голубого.
На катерах поедем по озеру и по пути сделаем остановки, чтобы посетить красивые водопады Корбу и Эстюба.
Мы пересечем все Телецкое озеро, приедем в поселок Артыбаш и уже отсюда вернемся в Горно-Алтайск.
Таким образом, мы завершим кольцевой маршрут по самым интересным достопримечательностям Алтая.
Активная часть: 50 км на авто, около 4 часов на катере, 7,2 км пешком, перепад высот в пределах 200 м.
22:00-23:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе: двух-, трёхместное размещение, удобства в номере.
Доплата за одноместное размещение в номере – 22 600 руб. за весь период отдыха.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ЗИЛ или УАЗик)
- Проживание на турбазе: двух-, трёхместное размещение, удобства в номере
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-8) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2, 4-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Алтайский государственный природный биосферный заповедник
- Входные билеты во все локации по программе
- Проезд на лодке к началу маршрутов и обратно на водопад Куркуре, Каменные грибы, Учар
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск)
- Питание: обед в день 1, 3, 8, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-500 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка/панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +28С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день);
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше (нужны для маршрута в ущелье Актру и на водопад Учар);
- кроссовки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =));
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже.;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно; Аренда палок в подарок!
- при необходимости клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. Кружка нужна, чтобы во время обеда пить чай, приготовленный инструктором. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- наличные деньги;
- рюкзак для треккинга (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: пластырь;
- шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.