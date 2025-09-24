Мои заказы

Путешествие на Алтай. 25 локаций за 8 дней

Путешествие на Алтай
За 8 дней мы совершим кольцевое путешествие: тур начнется в Горно-Алтайске, затем посетим популярный район села Чемал, увидим сердце реки Катунь, ущелье Духов, попробуем местный мед.

Отправимся в высокие горы Актру,
читать дальше

посетим Гейзерное озеро с рисунками из голубой глины, увидим разноцветные горы на Марсе, спустимся в долину Чулышман с водопадом Учар, прокатимся на катерах по Телецкому озеру и вернемся в Горно-Алтайск. Путешествие будет очень насыщенное!

5
1 отзыв
Путешествие на Алтай. 25 локаций за 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на Алтай. 25 локаций за 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие на Алтай. 25 локаций за 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
17
июн26
июн14
авг11
сен

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад. Зубы дракона

12:30-13:00 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту города Горно-Алтайск.

Наше путешествие по Алтаю начнется с прогулки к Камышлинскому водопаду.

Перейдя реку Катунь по огромному мосту, попадаем в потрясающий лес!

Вокруг высокие деревья, папоротники, а под ногами очень комфортная лесная тропа.

Через 2,5 км она приведет нас к Камышлинскому водопаду.

Водопад имеет несколько каскадов и очень интересен тем, что его можно сфотографировать с совершенно разных ракурсов!

Возле водопада посетим наш первый сувенирный рыночек.

Далее отправляемся к эффектной локации Зубы Дракона.

Посредине широкой реки Катунь увидим огромные, острые скалы.

Издалека они смотрятся как каменные зубы огромного дракона!

Активная часть: 90 км на авто; 7,7 км пешком, перепад высот 330-360 м, продолжительность 5-6 часов.

Камышлинский водопад. Зубы драконаКамышлинский водопад. Зубы драконаКамышлинский водопад. Зубы драконаКамышлинский водопад. Зубы драконаКамышлинский водопад. Зубы драконаКамышлинский водопад. Зубы дракона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасека

В этот день будем исследовать окрестности села Чемал:

  • посетим необычную Пирамиду золотого сечения. Здесь нас порадует не только пирамида, но и прекрасный вид на село Чемал с высоты.
  • сходим в ущелье Горных духов. Нас ждет треккинг по горным тропам Алтая, посмотрим живописные скалы и со смотровой площадки увидим Сердце Катуни – небольшой остров посередине реки.
  • посетим святыню этих мест – легендарный остров Патмос, на котором расположился маленький храм.
  • и, конечно, наведаемся на местную пасеку и попробуем алтайский мёд.

Активная часть: 60 км на авто; 8,5 км, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 6-7 часов.

Пирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасекаПирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасекаПирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасекаПирамида золотого сечения, ущелье Духов, сердце Катуни, остров Патмос, медовая пасека
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Семинский перевал, перевал Чике-Таман, водопад Ширлак

Сегодня едем на юг!

Постепенно цивилизация будет все дальше, а горы все выше.

Наш путь лежит по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог в России, ведь куда ни глянь – вокруг потрясающие горы и густые леса Алтая.

Во время переезда сделаем остановку на Семинском перевале и перевале Чике-Таман.

Обязательно пополним свой запас сувениров и с перевала Чике-Таман полюбуемся прекрасными панорамами гор!

Далее посетим лесной водопад Ширлак и к вечеру приедем на нашу турбазу.

Активная часть: 320 км на авто; 3 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 6-7 часов.

Семинский перевал, перевал Чике-Таман, водопад ШирлакСеминский перевал, перевал Чике-Таман, водопад ШирлакСеминский перевал, перевал Чике-Таман, водопад ШирлакСеминский перевал, перевал Чике-Таман, водопад Ширлак
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ущелье Актру, Малый ледник Актру

Мы очень любим горы Алтая и хотим показать Вам одно из наших самых любимых мест – ущелье Актру!

Потрясающе уютное, сильное и красивое ущелье.

Здесь хрупкие лиственницы стоят у подножия могучих гор, а на вершинах безмолвно лежат огромные ледники.

По отличной тропе пройдем по кедровому лесу, вдоль реки Актру и выйдем к Малому леднику и горе Кара-Таш.

Здесь отдохнем, посмотрим издалека на Большой ледник Актру и наверняка подумаем, что в эти места хочется вернуться и побыть здесь подольше.

Для этого мы создали отдельный тур на 8 дней в Актру.

В ущелье Актру будем ехать на транспорте повышенной проходимости (ЗИЛ или УАЗик) около 2 часов в одну сторону.

Активная часть: 90 км на авто по асфальту, 80 км по горной дороге (заброска на ЗИЛе или УАЗике); 6,2 км пешком, перепад высот 2150-2300 м, продолжительность треккинга 4 часа + переезды около 6 часов.

Ущелье Актру, Малый ледник АктруУщелье Актру, Малый ледник АктруУщелье Актру, Малый ледник АктруУщелье Актру, Малый ледник Актру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Гейзерное озеро и Марс-1

Алтай каждый день будет удивлять нас своей красотой!

Он удивительный, такой разный, горный, лесной, с множеством рек и непохожих друг на друга вершин.

Но мы точно знаем: Алтай бесконечно красивый.

Сегодня в туре увидим природные чудеса этого края.

Начнем с Гейзерного озера!

Представьте, посреди леса однажды случайно нашли озеро, на дне которого Природа создает рисунки из голубой глины.

Ты стоишь возле озера, смотришь и глазам своим не веришь, что такое возможно.

Погуляв в лесу, дальше отправляемся в пустыню!

Пейзаж тут же кардинально изменится и мы окажемся в локации Кызыл-Чин.

Здесь пустынное плато, вокруг которого на радость туристами выросли разноцветные горы.

Горы тут же удивляют своими оттенками: они желтые, красные, оранжевые.

Мы с вами посетим местность, которая называется Марс-1 и сделаем десятки необычных снимков!

Активная часть: 100 км на авто; 7,3 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.

Гейзерное озеро и Марс-1Гейзерное озеро и Марс-1Гейзерное озеро и Марс-1Гейзерное озеро и Марс-1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Красные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре

Сегодня новый и очень насыщенный день!

Первым делом увидим Красные ворота – огромный проход между отвесными скалами.

Горная порода содержит киноварь, которая придает скалам рыже-красный оттенок.

Затем начинается край озер: увидим Чейбеккель, Узункель, озеро урочища Калтреле и сделаем остановку возле лесного озера Киделю.

Постепенно мы приближаемся к особенной местности на Алтае – долине реки Чулышман.

Здесь привычный нам Алтай кардинально сменит свой облик: горы станут более высокими, суровыми и невероятно красивыми!

В долину Чулышман спускаемся по перевалу Кату-Ярык.

В целях безопасности, туристы спускаются с перевала пешком (3,4 км, сброс высоты 530 м).

Затем отправляемся к эффектному водопаду Куркуре.

Быстрым и сильным потоком он срывается со скал и всегда дарит нам эффектные снимки!

Активная часть: 150 км на авто; 15,8 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 8-9 часов.

Красные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад КуркуреКрасные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад КуркуреКрасные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад КуркуреКрасные ворота, озеро Кинделю, озеро Калтреле, перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Долина реки Чулышман, водопад Учар

Именно ради этого водопада многие туристы едут на Алтай.

Это самый большой каскадный водопад Алтая, его высоты 160 м!

В нашем туре это будет самый непростой маршрут с разнообразным рельефом.

Мы пройдем по хорошей лесной тропе, на смену которой придут более крутые каменные склоны, местами будем идти близко к обрыву, также встретится скальный участок, оборудованный тросами и металлическими скобами.

Но мы со всем справимся и в конце маршрута выйдем к грандиозному водопаду Учар!

Активная часть: 18,9 км пешком, перепад высот 480-880 м, продолжительность 9-10 часов.

Долина реки Чулышман, водопад УчарДолина реки Чулышман, водопад УчарДолина реки Чулышман, водопад УчарДолина реки Чулышман, водопад Учар
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Каменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад Эстюба

С утра пойдем любоваться очередным творением природы на Алтае.

Возле реки Чулышман однажды выросли огромные, каменные грибы высотой от 1 до 3 метров.

Видимо, погода была хорошая и поэтому грибов здесь выросло очень много.

Далее едем на мыс Кырсай и увидим манящее Телецкое озеро.

Это самый огромный и бескрайний водоем Алтая!

В разные месяцы он меняет свой цвет от серого до ярко-голубого.

На катерах поедем по озеру и по пути сделаем остановки, чтобы посетить красивые водопады Корбу и Эстюба.

Мы пересечем все Телецкое озеро, приедем в поселок Артыбаш и уже отсюда вернемся в Горно-Алтайск.

Таким образом, мы завершим кольцевой маршрут по самым интересным достопримечательностям Алтая.

Активная часть: 50 км на авто, около 4 часов на катере, 7,2 км пешком, перепад высот в пределах 200 м.

22:00-23:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.

Каменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад ЭстюбаКаменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад ЭстюбаКаменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад ЭстюбаКаменные грибы, мыс Кырсай, Телецкое озеро, водопад Корбу, водопад Эстюба
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе: двух-, трёхместное размещение, удобства в номере.

Доплата за одноместное размещение в номере – 22 600 руб. за весь период отдыха.

Варианты проживания

Турбазы по маршруту

7 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (ЗИЛ или УАЗик)
  • Проживание на турбазе: двух-, трёхместное размещение, удобства в номере
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-8) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2, 4-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Алтайский государственный природный биосферный заповедник
  • Входные билеты во все локации по программе
  • Проезд на лодке к началу маршрутов и обратно на водопад Куркуре, Каменные грибы, Учар
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск)
  • Питание: обед в день 1, 3, 8, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-500 руб
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка/панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +28С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день);
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше (нужны для маршрута в ущелье Актру и на водопад Учар);
  • кроссовки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =));
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже.;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно; Аренда палок в подарок!
  • при необходимости клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • паспорт/свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат/видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. Кружка нужна, чтобы во время обеда пить чай, приготовленный инструктором. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • наличные деньги;
  • рюкзак для треккинга (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше;
  • гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: пластырь;
  • шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
24 сен 2025
Все было хорошо организовано, группа маленькая, программа сбалансированнная. Никакой нервотрепки. С погодой повезло.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
На машине
5 дней
1 отзыв
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Побывать в «деревне мастеров», прокатиться по Чуйскому тракту и посетить семейную пасеку
Начало: Усть-Сема, время зависит от времени вашего прибыти...
17 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
27 400 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие по Алтаю: исследуем край на джипе
На машине
Джиппинг
6 дней
2 отзыва
Индивидуальное путешествие по Алтаю: исследуем край на джипе
Заглянуть в Каракольскую долину, увидеть Гейзерное озеро и посетить зубровый питомник
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
14 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
65 000 ₽ за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
На машине
4 дня
19 отзывов
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
11 июн в 11:00
17 июл в 11:00
49 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска