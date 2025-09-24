3 день

Семинский перевал, перевал Чике-Таман, водопад Ширлак

Сегодня едем на юг!

Постепенно цивилизация будет все дальше, а горы все выше.

Наш путь лежит по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог в России, ведь куда ни глянь – вокруг потрясающие горы и густые леса Алтая.

Во время переезда сделаем остановку на Семинском перевале и перевале Чике-Таман.

Обязательно пополним свой запас сувениров и с перевала Чике-Таман полюбуемся прекрасными панорамами гор!

Далее посетим лесной водопад Ширлак и к вечеру приедем на нашу турбазу.

Активная часть: 320 км на авто; 3 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 6-7 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160