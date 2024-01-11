Побывать в «деревне мастеров», прокатиться по Чуйскому тракту и посетить семейную пасеку
Выбираемся из рутины в край живописных долин, уникальных озёр и потрясающих видов.
Едем на Алтай! За 5 дней успеем и увидеть Патмос, и попариться в бане, и побывать в интересных локациях читать дальше
туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». А ещё доберёмся до Камышлинского водопада и насладимся пейзажами Чуйского тракта.
Мы не будем ограничивать вас в выборе достопримечательностей: вы сможете подобрать развлечения по душе в свободное время от основных экскурсий.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка); Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.
Программа тура по дням
1 день
Патмос, Чемальская ГЭС и Зубы дракона
Встречаемся в селе Усть-Сема и отправляемся в село Камлак, где заселимся в гостиницу. После небольшого отдыха направимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы Зубы дракона. С этой природной достопримечательностью связана одна интересная легенда о богатыре Сартакпае, которую мы вам расскажем. Также осмотрим скалу Баатыр-Таш.
2 день
Камышлинский водопад (или Голубые озёра) и «деревня мастеров» Аскат
Программа сегодняшнего дня варьируется в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий. Мы сможем посетить живописный Камышлинский водопад. Зимой предлагаем отдать предпочтение уникальным Голубым озёрам, которые также именуют «глазами Катуни». В холода они не покрываются льдом.
Затем посетим Аскат — местечко, получившее звание «деревни мастеров». Здесь живут очень творческие люди. За дополнительную плату у вас будет возможность посетить местные галереи «Каури» и «Стрела Сартакпая», музей-усадьбу семьи Головань или центр «Лукоморье». Они откроют вам мир алтайских ремёсел. Самое время закупаться сувенирами!
Завершим насыщенный день походом в баню. Попаримся с берёзовыми вениками и скрабами, изготовленными из натуральных продуктов.
3 день
Окрестности Чуйского тракта
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии National Geographic. Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой.
4 день
Комплекс "Бирюзовая Катунь", семейная пасека и горнолыжный комплекс "Манжерок"
В последний день путешествия посетим комплекс экстремального и природного туризма «Бирюзовая Катунь». На его территории находятся Тавдинские пещеры, через которые проходит маршрут «Долина гротов». Также вы сможете зайти в Парк деревянных скульптур и полюбоваться творениями мастеров разных стран.
Заглянем на семейную пасеку «Мёдом в ухо» и узнаем особенности работы с пчёлами и целебные свойства продуктов пчеловодства. Затем доберёмся до горнолыжного комплекса «Манжерок», где вы сможете подняться на гору Синюха по канатной дороге и насладиться видами на Катунь.
5 день
Окончание тура
Доставим вас в село Усть-Сема, трансфер до аэропорта самостоятельный. До новых встреч!
Наталья — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет!
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на читать дальше
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными!
Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири!
Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!
Дмитрий
11 янв 2024
Недавно я побывал в туре по Горно-Алтайску и хочу поделиться своими впечатлениями. Прежде всего, хочется отметить отличный гостевой дом, в котором я остановился. Хозяйка была очень приветливой и заботливой, всегда читать дальше
готова помочь и ответить на любые вопросы.
Зимний Горно-Алтайск просто великолепен! Снежные вершины гор создают неповторимую атмосферу зимней сказки. Особенно меня поразила река Катунь, которая зимой приобретает бирюзовый оттенок.
Чуйский тракт - это одна из главных достопримечательностей региона. Дорога проходит через красивые горные перевалы, живописные долины и степи. Путешествие по Чуйскому тракту стало настоящим открытием для меня, и я обязательно вернусь сюда еще раз.
В общем, тур по Горно-Алтайску оставил незабываемые впечатления и множество положительных эмоций. Рекомендую всем, кто хочет насладиться красотой природы, познакомиться с культурой и традициями местных жителей, а также получить заряд энергии и бодрости на долгое время.