Программа тура по дням
Мощная Катунь
Сбор с группой в 9:00 на «Таёжнике».
Завтрак в кафе, упаковка вещей и выезд по маршруту.
Заброска до Ильгуменя. Разминка и проверка снаряжения.
Участок: Ильгумень — Урсул.
Пороги
- Ильгуменский (4 к. с.): валы до 3-4 метров, мощные бочки.
- Кадринская труба (3 к. с.): каскад порогов на 10 км.
- Шабаш (5 к. с.): две ступени, сложная траектория, мощные бочки и пульсирующие валы.
Ночёвка в палатках: «Яломан кемп» или аналогичный.
Расстояние: 230 км авто, 35 км рафт.
Закрепление и перебазировка
Сбор лагеря.
Повторное прохождение участка Средней Катуни для отработки техники.
После сплава переезд на реку Чуя (район порога Бегемот).
Разбивка лагеря.
Расстояние: 128 км авто, 35 км рафт.
Техничная Чуя
Начало работы на Чуе. Упор на маневрирование.
Пороги
- Сумрачный (3 к. с.): скальные обломки, сливы до 1 метра.
- Буревестник (3 к. с.): узкое русло, пенные валы до 2 метров.
- Бегемот (5 к. с.): ключевое препятствие. Мощный поток, серьёзные бочки.
Тренировка: после обеда — три прохождения порога Бегемот подряд.
Марафон по Чуе
Прохождение финишного каскада реки.
- Препятствия: Бегемот (5 к. с.), Слаломный (4 к. с. — 3 км непрерывного маневрирования), Классический (3 к. с.).
- Турбина (5 к. с. — жесткий слив).
- Горизонт (5 к. с. — узкий скальный каньон).
Итог: завершение программы на Чуе, возвращение в лагерь.
Переезд до реки Башкаус
Трансфер на реку Башкаус по Чуйскому и Улаганскому тракту.
Режим: полудневка.
Отдых, подготовка снаряжения к самому сложному этапу.
Жесткий Башкаус
Прохождение легендарного Саратанского каньона.
Порог: Саратанский каньон (5 к. с.).
Характеристики: 7 км в узком ущелье, стены 10-20 метров, высокая скорость потока, предельная плотность препятствий.
График: прохождение каньона дважды (до и после обеда).
До Чулышманской долины - спуск в долину
Переезд на реку Чулышман.
Локация: стоянка ниже водопада Малданаш.
Активность: постановка лагеря. Пеший выход на водопад Куркуре. Завершение активной части маршрута.
Чулышман
Эти два дня мы посвятим прохождению одного из самых суровых и мощных участков реки — нижнего Чулышмана. Это вызов для настоящих ценителей водного экстрима!
Второй день проходим Чулышман
Порог Каша: самый сложный порог нижнего Чулышмана. Это двухкилометровый непрекращающийся марафон через мощные сливы, пенные ямы и огромные валы. 5 ступеней чистейшего адреналина и борьбы со стихией!
Порог Туданский: настоящая техническая головоломка. Мощный вход, разделенный скальными обломками, коварные «карманы» и огромные обливные плиты. Пройдем через цепочку валов и бочек, чувствуя каждую каплю ледяной воды.
Итыкайские шиверы: на входе нас ждет «сад камней», требующий ювелирного маневрирования. Мощные навалы на валуны и 5 километров постепенно упрощающегося, но все ещё драйвового сплава.
Учар
Сегодня мы меняем весла на треккинговые ботинки. Нас ждет радиальный выход на водопад Учар (Чульчинский каскад).
Это самый большой каскадный водопад Алтая. Его мощь поражает: тонны воды с грохотом разбиваются о гигантские камни.
Обед в виде перекуса.
Дорога к водопаду — это живописная тропа, которая позволит сполна насладиться масштабами каньона реки Чульча.
Легендарное Телецкое и возвращение домой
После завтрака сбор лагеря.
Завершаем наше приключение красиво и величественно.
Золотое озеро: пересекаем всё Телецкое озеро на катере. Это возможность увидеть Алтай с воды во всем его спокойном величии.
Водопад Корбу: обязательная остановка у одного из самых знаменитых водопадов региона.
Возвращение в «Таёжник»: вечером возвращаемся в родной гостевой двор.
Нас ждет праздничный заключительный ужин, обмен впечатлениями и заслуженный отдых.
Размещение на выбор: для истинных походников — бесплатная ночёвка в палатках на территории, а для тех, кто соскучился по уюту — проживание в летних домиках (удобства на территории, 3500 руб. /домик).
Проживание
Палатки, палаточные кемпинги или уединённые места. Походная кухня, походная баня.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа старшего инструктора по водному туризму
- Работа второго инструктора по водному туризма
- Работа инструктора каякера (страховка)
- Работа повара
- Транспортные перевозки по программе (микроавтобус)
- Сопровождающий УАЗ
- Трёхразовое питание
- Аренда снаряжения походного (предоставляем групповое и индивидуальное снаряжение на время тура: палатки, спальники, карематы, вкладыши в спальник)
- Аренда водного снаряжения (неопреновый костюм, ботинки, ветрозащитный костюм)
- Оплата мест под палатки
- Походная баня
- Входные билеты и рекреационные сборы
- Оплата катера по Телецкому озеру
- Мед. страховка и от несчастного случая (травма)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты
- Дополнительные ночи до и после тура
- Дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).На маршрут нужно взять только необходимые для тура вещи, остальное можно оставить в точке сбора (вернетесь по окончании тура) группы в комнате для хранения;
- кеды, кроссовки для пеших выходов;
- термобелье или х/б футболка под гидрокостюм;
- сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы);
- комплект одежды для отдыха в лагере — брюки, рубашка, шорты, футболка;
- толстовка/флисовая кофта/свитшот/худи;
- куртка или ветровка на вечер;
- тёплая шапочка;
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки — несколько пар хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты (можно докупить в 1 день тура);
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба) — можем выдать;
- личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
- портативное зарядное устройство.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда лучше прибыть на тур
Важно прибыть заранее, за 1-2 дня до начала тура, чтобы достаточно акклиматизироваться. И чтобы в 9:00 12.07 быть на точке сбора группы. В этот же день будет первый разминочный сплав.