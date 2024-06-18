С собой необходимо взять основной комплект одежды и обуви: лёгкие спортивные брюки и кофту, две футболки, головной убор, бельё, несколько пар носков, термобельё для сна, тёплые вещи, дождевик или непромокаемую куртку, влагозащитные штаны, треккинговые ботинки, шлёпки. Также понадобятся коврик-пенка, спальник, треккинговые палки, личная аптечка, комплект посуды, нож, спички, фонарик, солнцезащитные очки и крем, нитки и иголка.

Проживание. Размещение по 3-5 человек в домиках на туристической базе «Тулпар» и в палатках (уличные удобства обустроены вблизи лагеря).

Питание. В стоимость включены продукты. Готовить еду будут гиды и дежурные участники тура.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Все треккинги лёгкие — один из них без рюкзаков, два с рюкзаками. Рекомендуем не набирать лишних вещей, ответственно подойти к выбору обуви и взять треккинговые палки (есть аренда).