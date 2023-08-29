Туры для всей семьи

Найдено 3 тура в категории «Семейные» в Горно-Алтайске, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500 за человека
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Семейный тур на Алтай без рюкзаков
    Отличный тур. Куча эмоций. Дети в восторге. Потрясающие природа и виды. Девочки-гиды умницы, и развлекали детей и интересно рассказывали во время походов. Интересная программа переездов и достопримечательностей.
  • А
    Андрей
    16 августа 2022
    Семейный тур на Алтай без рюкзаков
    Хороший насыщенный тур, для знакомства с разными сторонами Алтая. Одним из небольших минусов отмечу, что даже слишком насыщенный. В какой-то момент
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    появилось ощущения постоянного бега. Проснулись, собрались, поехали посмотрели, поехали вернули и снова поехали. За время тура дети попробовали все стороны туризма. * Треккинг * Поездка на лошадях, с подъемами на гору * Рафтинг * Катание на квадроциклах * Небольшой восхождение * Степи, горы и поля * Поездка на лодке через озеро * Посмотрели множество водопадов

  • Н
    Наталия
    12 августа 2022
    Семейный тур на Алтай без рюкзаков
    Тур продуман до мелочей, до каждой остановки. Очень красивые места выбраны для остановок и осмотра. Единственное - программа слишком перенасыщенна,
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    пожалуй. Конечно, хочется посмотреть все эти места, они просто прекрасны, но слишком уж мало оставалось времени на спокойный отдых, общение и посиделки. В какой-то момент накопилась усталость. Если бы я смогла выбрать или повлиять на это - я бы просто добавила в этот маршрут 1 или 2 дня, ничего не добавляя в него нового. Были бы поменьше и полегче переезды. И хотелось бы вместе с группой просто побыть на какой-нибудь базе подольше, купаясь, жаря шашлыки и ничего не делая) Что касается дневных перекусов - есть пожелание включать в них бутерброды с сыром. Все-таки шоколадный батончик - не самый здоровый перекус, хоть и приятный. Пусть он будет дополнением. Понравилось, когда включили в перекус сухофрукты. Иногда были слишком большие перерывы в еде до обеда. Но это мелочи - в общем и целом тур бомбический, составлен очень грамотно!)

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейный тур на Алтай без рюкзаков
  2. Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
  3. Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Семейные" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 115 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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