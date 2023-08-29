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пожалуй. Конечно, хочется посмотреть все эти места, они просто прекрасны, но слишком уж мало оставалось времени на спокойный отдых, общение и посиделки. В какой-то момент накопилась усталость. Если бы я смогла выбрать или повлиять на это - я бы просто добавила в этот маршрут 1 или 2 дня, ничего не добавляя в него нового. Были бы поменьше и полегче переезды. И хотелось бы вместе с группой просто побыть на какой-нибудь базе подольше, купаясь, жаря шашлыки и ничего не делая) Что касается дневных перекусов - есть пожелание включать в них бутерброды с сыром. Все-таки шоколадный батончик - не самый здоровый перекус, хоть и приятный. Пусть он будет дополнением. Понравилось, когда включили в перекус сухофрукты. Иногда были слишком большие перерывы в еде до обеда. Но это мелочи - в общем и целом тур бомбический, составлен очень грамотно!)