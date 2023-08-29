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Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин29 августа 2023Отличный тур. Куча эмоций. Дети в восторге. Потрясающие природа и виды. Девочки-гиды умницы, и развлекали детей и интересно рассказывали во время походов. Интересная программа переездов и достопримечательностей.
- ААндрей16 августа 2022Хороший насыщенный тур, для знакомства с разными сторонами Алтая. Одним из небольших минусов отмечу, что даже слишком насыщенный. В какой-то момент
- ННаталия12 августа 2022Тур продуман до мелочей, до каждой остановки. Очень красивые места выбраны для остановок и осмотра. Единственное - программа слишком перенасыщенна,
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Семейные»
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