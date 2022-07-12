Алтай притягивает красотой гор, фантастическими природными пейзажами и бурлящими реками. Три дня мы будем жить в горах среди всего этого великолепия, кататься на канатной дороге, рассекать водную гладь Телецкого озера на катере и гулять по петляющим горным тропинками. Во второй день устроим треккинг к Каменным Грибам и найдем несколько водопадов.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.