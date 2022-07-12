Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Авторский тур в Горно-Алтайске

Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам

5
1 отзыв
Алтай притягивает красотой гор, фантастическими природными пейзажами и бурлящими реками.

Три дня мы будем жить в горах среди всего этого великолепия, кататься на канатной дороге, рассекать водную гладь Телецкого озера на катере и гулять по петляющим горным тропинками. Во второй день устроим треккинг к Каменным Грибам и найдем несколько водопадов.
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
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июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное размещение в туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души» в с. Артыбаш / Иогач.

Питание. В программу входят завтраки в туристическом комплексе и обед во второй день программы.

Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Приезд и катание на канатной дороге

На канатке в горы. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска либо в районе Манжерок/ Ая и вместе поедем в село Артыбаш. Артыбаш находится рядом со знаменитым Телецким озером. Сначала у вас будет будет время подняться на канатной дороге на гору Кокуя и посмотреть на все с высоты. Отсюда отлично видно долину реки Бия, часть Телецкого озера, горы и бескрайнюю тайгу.

Отдых и прогулки. После этого заселимся в туристический комплекс. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, разобрать вещи и самостоятельно прогуляться по окрестностям.

Приезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дороге
2 день

Телецкие водопады и каменные грибы

Позавтракаем в туристическом комплексе и поедем на экскурсию в долину Чулышман. Часть пути мы промчимся на катере прямо по водной глади озера. Другая часть будет по бездорожью, мы пересядем на уазы-буханки — это настоящий аттракцион. Вы увидите водопады и посмотрите Каменные грибы — природные каменные статуи, впечатляющие своими размерами. Можно подняться к Грибам, но для этого потребуется базовая физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие.

После активной прогулки нас ждет обед на одной из турбаз в Чулышманской долине. Подкрепившись, вернемся в Артыбаш и отдохнем.

Телецкие водопады и каменные грибыТелецкие водопады и каменные грибыТелецкие водопады и каменные грибыТелецкие водопады и каменные грибы
3 день

Возвращение домой

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. Там мы будем около 14 часов, можно смотреть рейсы после этого времени.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в номерах с удобствами (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
  • Экскурсии по программе
  • Питание: завтраки, 1 обед
  • Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Обеды, не включенные в программу, и ужины
  • Самостоятельные переезды
  • Баня
  • Прокат снаряжения
  • Входные билеты и оплата подъемников
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Руслан
12 июля 2022
Спасибо Наталье за хорошо организованный тур. Трансфер своевременный, гиды приятные, места красивые.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыТреккинг и походыПрирода и пейзажи

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