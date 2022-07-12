Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Три дня мы будем жить в горах среди всего этого великолепия, кататься на канатной дороге, рассекать водную гладь Телецкого озера на катере и гулять по петляющим горным тропинками. Во второй день устроим треккинг к Каменным Грибам и найдем несколько водопадов.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Описание
Организационные детали
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное размещение в туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души» в с. Артыбаш / Иогач.
Питание. В программу входят завтраки в туристическом комплексе и обед во второй день программы.
Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Приезд и катание на канатной дороге
На канатке в горы. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска либо в районе Манжерок/ Ая и вместе поедем в село Артыбаш. Артыбаш находится рядом со знаменитым Телецким озером. Сначала у вас будет будет время подняться на канатной дороге на гору Кокуя и посмотреть на все с высоты. Отсюда отлично видно долину реки Бия, часть Телецкого озера, горы и бескрайнюю тайгу.
Отдых и прогулки. После этого заселимся в туристический комплекс. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, разобрать вещи и самостоятельно прогуляться по окрестностям.
Телецкие водопады и каменные грибы
Позавтракаем в туристическом комплексе и поедем на экскурсию в долину Чулышман. Часть пути мы промчимся на катере прямо по водной глади озера. Другая часть будет по бездорожью, мы пересядем на уазы-буханки — это настоящий аттракцион. Вы увидите водопады и посмотрите Каменные грибы — природные каменные статуи, впечатляющие своими размерами. Можно подняться к Грибам, но для этого потребуется базовая физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие.
После активной прогулки нас ждет обед на одной из турбаз в Чулышманской долине. Подкрепившись, вернемся в Артыбаш и отдохнем.
Возвращение домой
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. Там мы будем около 14 часов, можно смотреть рейсы после этого времени.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в номерах с удобствами (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Питание: завтраки, 1 обед
- Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Обеды, не включенные в программу, и ужины
- Самостоятельные переезды
- Баня
- Прокат снаряжения
- Входные билеты и оплата подъемников
- Сувениры и личные расходы