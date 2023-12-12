Т Татьяна 10 из 10! Очень долго изучала и боялась брать тур. Так вот, не бойтесь! Рекомендую брать не раздумывая) Бесконечные благодарности организатору Андрею и нашему гиду-водителю Алексею!!! Потрясающая и насыщенная поездка. Посещали красивейшие места Алтая и просто здорово проводили время вместе с группой. С интересом слушали все истории и легенды от Алексея. Не прощаюсь с организаторами. Надеюсь, до скорых встреч!

t tehnolog27 После путешествия по Алтаю до сих пор переполняют эмоции и масса впечатлений! Выражаю отдельную благодарность Наталье за подробную информацию, дружелюбную атмосферу и легкость в общении, сдержанность и терпение) С вами было очень интересно узнавать все новые и новые места Алтая! До новых встреч!

Н Наталья Здравствуйте! Ездила в новогодний тур по Алтаю. Эмоции через край, впечатлений на год вперед! Наш гид большой молодец, интересные истории, красивые локации для фото, объединил нашу группу с первых минут знакомства. Посмотрели очень много: Катунь, Телецкое озеро, водопады… Бонусом было посещение мест не включенных в тур. Останавливались на отличных базах, горячая вода, сан узел в комнате, чистые постели. Супер!

А Андрей Спасибо большое компании и организатору тура Андрею за круто составленное путешествие, прекрасные локации, удобный сервис. Отдельный респект гиду Игорю за различные плюшки, бонусы, и профессиональный подход к работе!

О Ольга Хочу сердечно поблагодарить за организацию тура "Твой Алтай" и нашего гида Алексея за прекрасно организованный отдых! Я побывала в прекрасных местах и услышала от Алексея много легенд о сказочном Алтае. Путешествие было очень комфортным. Я обязательно буду рекомендовать своим друзьям ваши туры. Ольга, город Москва

Д Денис читать дальше навсегда останется в памяти. Хочу также отметить качественную организацию трансфера и комфортное проживание на турбазах, гостеприимство и отзывчивость хозяев. Тур очень насыщенный, на месте не сидели, всем рекомендую этот тур для посещения!!! Алтай -это чудо из чудес… От всей души хочу поблагодарить организаторов "Твой Алтай" и гида Татьяну за чудесный тур по Горному Алтаю. Зимние пейзажи, покрытые ледниками вершины, сказочная тайга и загадочные озера - всё это

A ANV читать дальше произошло с нашей группой!!! Гид Татьяна просто невероятная!!! Ваша невозмутимость и организация процесса восхищают!!! Красота, мощь, сила духа - это только малая часть того с чем вы познакомитесь на Земле Алтайской! А я сюда вернусь ещё не один раз! Всех приветствую! Тур замечательный 👌 Передаю огромное спасибо нашему гиду Татьяне Табакаевой и Андрею Комлеву. Если вы готовы к проверкам Алтая вас на прочность, то вы будете вознаграждены!!! Что и

Г Галина читать дальше были просто потрясены. Маршрут выстроен грамотно, по нарастающей силе впечатлений. Благодаря гиду Аркадию поезда стала максимально интересной. Молодой, творческий, коммуникабельный, он увлеченно рассказывал о природе и красоте Алтая. От всей души благодарю! Удачи! Подошел к концу наш тур по Алтаю. Обитателям большого мегаполиса этот тур должны прописывать как лекарство! Дивной красоты природа! Невероятные горы, высоченные кедры, дикий рев Катуни, красота озер - мы