Хотите выбраться из «каменных джунглей» и провести Новый год среди морозного воздуха и первозданной природы? Приезжайте на Горный Алтай! Вместе с нами вы отпразднуете главный праздник зимы на Телецком озере, а также познакомитесь с лучшими туристическими достопримечательностями и прокатитесь на снегоходе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Три дня в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка! В нашем туре мы:
- будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, село Отростки и гору Пикет, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по льду озера на снегоходах. Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 2.01.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Сростки
- Горы Пикет и Бабырган
- Поселок Артыбаш
- Телецкое озеро
- Гора Тилан Туу
- Исток реки Бии
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Каменный залив
- Озеро Светлое
Что включено
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание
- Двухразовое питание и новогодний банкет
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 2.01.2024
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб
- Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 дек 2023
10 из 10! Очень долго изучала и боялась брать тур. Так вот, не бойтесь! Рекомендую брать не раздумывая) Бесконечные благодарности организатору Андрею и нашему гиду-водителю Алексею!!! Потрясающая и насыщенная поездка. Посещали красивейшие места Алтая и просто здорово проводили время вместе с группой. С интересом слушали все истории и легенды от Алексея. Не прощаюсь с организаторами. Надеюсь, до скорых встреч!
t
tehnolog27
15 фев 2023
После путешествия по Алтаю до сих пор переполняют эмоции и масса впечатлений! Выражаю отдельную благодарность Наталье за подробную информацию, дружелюбную атмосферу и легкость в общении, сдержанность и терпение) С вами было очень интересно узнавать все новые и новые места Алтая! До новых встреч!
Н
Наталья
23 янв 2023
Здравствуйте! Ездила в новогодний тур по Алтаю. Эмоции через край, впечатлений на год вперед! Наш гид большой молодец, интересные истории, красивые локации для фото, объединил нашу группу с первых минут знакомства. Посмотрели очень много: Катунь, Телецкое озеро, водопады… Бонусом было посещение мест не включенных в тур. Останавливались на отличных базах, горячая вода, сан узел в комнате, чистые постели. Супер!
А
Андрей
19 янв 2023
Спасибо большое компании и организатору тура Андрею за круто составленное путешествие, прекрасные локации, удобный сервис. Отдельный респект гиду Игорю за различные плюшки, бонусы, и профессиональный подход к работе!
О
Ольга
13 янв 2023
Хочу сердечно поблагодарить за организацию тура "Твой Алтай" и нашего гида Алексея за прекрасно организованный отдых! Я побывала в прекрасных местах и услышала от Алексея много легенд о сказочном Алтае. Путешествие было очень комфортным. Я обязательно буду рекомендовать своим друзьям ваши туры. Ольга, город Москва
Д
Денис
12 янв 2023
От всей души хочу поблагодарить организаторов "Твой Алтай" и гида Татьяну за чудесный тур по Горному Алтаю. Зимние пейзажи, покрытые ледниками вершины, сказочная тайга и загадочные озера - всё это
A
ANV
10 янв 2023
Всех приветствую! Тур замечательный 👌 Передаю огромное спасибо нашему гиду Татьяне Табакаевой и Андрею Комлеву. Если вы готовы к проверкам Алтая вас на прочность, то вы будете вознаграждены!!! Что и
Г
Галина
5 янв 2023
Подошел к концу наш тур по Алтаю. Обитателям большого мегаполиса этот тур должны прописывать как лекарство! Дивной красоты природа! Невероятные горы, высоченные кедры, дикий рев Катуни, красота озер - мы
Л
Любовь
5 янв 2023
Здравствуйте! Были на автотуре, наш гид и водитель Аркадий сопровождал нас в путешествии, всё время что то рассказывал, даже готовил. Аркадий прекрасно водит машину, которая очень комфортабельная, во время переездов
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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