Три дня на Алтае: новогодний тур

Хотите выбраться из «каменных джунглей» и провести Новый год среди морозного воздуха и первозданной природы? Приезжайте на Горный Алтай! Вместе с нами вы отпразднуете главный праздник зимы на Телецком озере, а также познакомитесь с лучшими туристическими достопримечательностями и прокатитесь на снегоходе.
5
9 отзывов
Три дня на Алтае: новогодний тур
Три дня на Алтае: новогодний тур
Три дня на Алтае: новогодний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Три дня в зимней сказке

Новый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка! В нашем туре мы:
  • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
  • проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
  • посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, село Отростки и гору Пикет, Каменный залив и другие;
  • отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по льду озера на снегоходах. Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 31.12.23 по 2.01.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Сростки
  • Горы Пикет и Бабырган
  • Поселок Артыбаш
  • Телецкое озеро
  • Гора Тилан Туу
  • Исток реки Бии
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Каменный залив
  • Озеро Светлое
Что включено
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание
  • Двухразовое питание и новогодний банкет
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 2.01.2024
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб
  • Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Т
12 дек 2023
10 из 10! Очень долго изучала и боялась брать тур. Так вот, не бойтесь! Рекомендую брать не раздумывая) Бесконечные благодарности организатору Андрею и нашему гиду-водителю Алексею!!! Потрясающая и насыщенная поездка. Посещали красивейшие места Алтая и просто здорово проводили время вместе с группой. С интересом слушали все истории и легенды от Алексея. Не прощаюсь с организаторами. Надеюсь, до скорых встреч!
t
15 фев 2023
После путешествия по Алтаю до сих пор переполняют эмоции и масса впечатлений! Выражаю отдельную благодарность Наталье за подробную информацию, дружелюбную атмосферу и легкость в общении, сдержанность и терпение) С вами было очень интересно узнавать все новые и новые места Алтая! До новых встреч!
Н
23 янв 2023
Здравствуйте! Ездила в новогодний тур по Алтаю. Эмоции через край, впечатлений на год вперед! Наш гид большой молодец, интересные истории, красивые локации для фото, объединил нашу группу с первых минут знакомства. Посмотрели очень много: Катунь, Телецкое озеро, водопады… Бонусом было посещение мест не включенных в тур. Останавливались на отличных базах, горячая вода, сан узел в комнате, чистые постели. Супер!
А
19 янв 2023
Спасибо большое компании и организатору тура Андрею за круто составленное путешествие, прекрасные локации, удобный сервис. Отдельный респект гиду Игорю за различные плюшки, бонусы, и профессиональный подход к работе!
О
13 янв 2023
Хочу сердечно поблагодарить за организацию тура "Твой Алтай" и нашего гида Алексея за прекрасно организованный отдых! Я побывала в прекрасных местах и услышала от Алексея много легенд о сказочном Алтае. Путешествие было очень комфортным. Я обязательно буду рекомендовать своим друзьям ваши туры. Ольга, город Москва
Д
12 янв 2023
От всей души хочу поблагодарить организаторов "Твой Алтай" и гида Татьяну за чудесный тур по Горному Алтаю. Зимние пейзажи, покрытые ледниками вершины, сказочная тайга и загадочные озера - всё это
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навсегда останется в памяти. Хочу также отметить качественную организацию трансфера и комфортное проживание на турбазах, гостеприимство и отзывчивость хозяев. Тур очень насыщенный, на месте не сидели, всем рекомендую этот тур для посещения!!! Алтай -это чудо из чудес…

A
10 янв 2023
Всех приветствую! Тур замечательный 👌 Передаю огромное спасибо нашему гиду Татьяне Табакаевой и Андрею Комлеву. Если вы готовы к проверкам Алтая вас на прочность, то вы будете вознаграждены!!! Что и
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произошло с нашей группой!!! Гид Татьяна просто невероятная!!! Ваша невозмутимость и организация процесса восхищают!!! Красота, мощь, сила духа - это только малая часть того с чем вы познакомитесь на Земле Алтайской! А я сюда вернусь ещё не один раз!

Г
5 янв 2023
Подошел к концу наш тур по Алтаю. Обитателям большого мегаполиса этот тур должны прописывать как лекарство! Дивной красоты природа! Невероятные горы, высоченные кедры, дикий рев Катуни, красота озер - мы
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были просто потрясены. Маршрут выстроен грамотно, по нарастающей силе впечатлений. Благодаря гиду Аркадию поезда стала максимально интересной. Молодой, творческий, коммуникабельный, он увлеченно рассказывал о природе и красоте Алтая. От всей души благодарю! Удачи!

Л
5 янв 2023
Здравствуйте! Были на автотуре, наш гид и водитель Аркадий сопровождал нас в путешествии, всё время что то рассказывал, даже готовил. Аркадий прекрасно водит машину, которая очень комфортабельная, во время переездов
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слушали национальную музыку, очень понравилась. Поездка на Алтай выдалась потрясающая. Очень красивая природа и прекрасный сервис (отличные гостевые дома, питание на любой вкус). Это отлично, что туристический бизнес у нас развивается. Спасибо фирме твой Алтай, что они в этом участвуют. И за нормальные цены. Всем рекомендую. Любовь и Александр, Москва.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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