Цветение маральника на Алтае. Майские в сиреневых горах

За неделю тура на майские праздники на Алтае мы не только увидим множество достопримечательностей этого края, но и обязательно почувствуем силу этих мест.

У нас будет возможность увидеть сиреневые горы маральника,
посмотреть в бездну перевала Кату-Ярык, посидеть на берегу замёрзших озёр и пить чай с видом на снежные горы. Во время нашего путешествия проедем Алтай с севера на юг.

Удивительно, но в северной части Республики Алтай гораздо теплее, чем в южной! Если на севере в мае уже распустилась береза, цветет маральник, то на юге гораздо прохладней, озера еще дремлют подо льдом, а вдоль дороги стыдливо стоит лиственница, которая еще совсем без иголок. На юге Алтая в мае можно поиграть в снежки и за хвост вытащить льдинку из озера.

Цветение маральника на Алтае. Майские в сиреневых горах
Программа тура по дням

1 день

Зубы дракона на реке Катунь. Пасека №13. Поселок мастеров Аскат

12:30-13:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре города Горно-Алтайск (возле отеля «Игман») и в аэропорту.

Собравшись все вместе, отправляемся в горы!

Сегодня в туре впервые познакомимся с хозяйкой этих мест – своенравной рекой Катунь.

Катунь – это главная, самая полноводная река Алтая.

Именно на ней находятся Зубы дракона – огромные камни, которые стоят в воде и напоминают зубы огромного чудовища.

В этот день также поедем на пасеку!

Во-первых, алтайский мёд – это вкусно.

А во-вторых, пасека №13 – одна из самых позитивных и добродушных пасек в этих местах.

Погуляем по пасеке, посмотрим, как живут пчелы и послушаем интересные истории из их жизни.

Также сегодня посетим поселок мастеров Аскат.

Это самый музыкальный поселок на Алтае, где нас ждет знакомство со звуком!

Здесь увидим и попробуем поиграть на самых разных музыкальных инструментах.

Активная часть тура: 120 км на авто, 2 км пешком, перепад высот в пределах 50 м, продолжительность 5-6 часов.

2 день

Курорт Манжерок, канатная дорога. Камышлинский водопад. Сувенирный рынок

Тур на Алтае продолжим визитом на всесезонный курорт Манжерок.

Зимой здесь катаются на лыжах, а весной и летом можно с удовольствием подняться по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха.

Поднявшись в туре на канатке, с высоты увидим два озера и погуляем по горе.

Здесь обустроены отличные пешеходные маршруты со смотровыми площадками.

На нашем пути увидим Золотую бабу и огромного сказителя Кайчи.

Возле гостиницы Манжерок растет маральник.

Посмотрим, возможно, здесь мы впервые увидим потрясающие фиолетовые цветы маральника.

Также сегодня в планах нашего тура Камышлинский водопад!

Это живописный водопад Алтая, который порадует нас своими каскадами.

Дорога к нему идет по потрясающему лесу, украшенному папоротниками.

Активная часть тура: 100 км на авто, 11,5 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 7-8 часов.

3 день

Остров Патмос, моторафтинг, ущелье Духов (Че-Чкыш), остров Сердце Катуни

Продолжаем исследовать прекрасные локации Алтая в нашем туре!

Сегодня отправляемся на остров Патмос.

Это небольшой остров, который находится на реке Катунь.

Но попасть на остров не так-то просто – путь к нему идет по длинному подвесному мосту.

На самом острове находится небольшой храм и вырезанное на скале изображение Богоматери.

Чтобы увидеть красоту майского Алтая не только с суши, но и с воды, отправляемся на моторафтинг.

На причале садимся в красную моторную лодку и отправляемся по реке Катунь получать эмоции!

С воды с нового ракурса рассмотрим остров Патмос, пройдем мимо уютных бухт и остановимся в них, чтобы сделать красивые фото.

Продолжительность моторафтинга: около 30-40 минут (инструктаж + катание по воде).

Затем отправляемся в ущелье Духов или ущелье Че-Чкыш, как называют его местные жители.

Пройдем по тропинке вглубь ущелья, восхитимся его отвесными скалами, а затем выйдем на шикарную смотровую площадку!

Отсюда увидим очень живописный остров Сердце Катуни.

Активная часть тура: 85 км на авто, 6,5 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.

4 день

Семинский перевал, перевал Чике-Таман, цветущий маральник, слияние рек Чуи и Катуни

Посмотрев достопримечательности северной части Алтая, мы готовы отправиться в туре повыше в горы.

Туда, где цивилизации становится все меньше и где сердце Алтая бьется все ближе.

Нас ждут Семинский перевал и перевал Чике-Таман, где погуляем на смотровых площадках.

За перевалом Чике-Таман начинается та самая страна цветущего маральника!

Да-да, это те самые потрясающие фиолетовые цветы, которые каждый год распускаются в мае на Алтае.

Выглядит цветение маральника по-настоящему завораживающе!

Его кустов много на склонах гор. Очень-очень много! Настолько много, что кажется, будто на горы кто-то вылил фиолетовую краску.

Возле такой красоты хочется остановиться, подойти поближе к кустам маральника и фотографировать.

И внутри тут же чувствуешь легкий трепет перед таким прекрасным и мимолетным творением природы.

Также в туре сегодня увидим слияние двух сильных рек – Чуи и Катуни.

К вечеру приедем на новую турбазу.

Активная часть тура: 320 км на авто, 3 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 8-9 часов.

5 день

Красные ворота, озеро Киделю, озеро Узун-кёль, Бирюзовое, перевал Кату-Ярык

Наш тур продолжается!

Через Красные ворота отправляется на Улаганский перевал и перевал Кату-Ярык.

Это красивейшая дорога в горах, вдоль которой небрежно разбросаны горные озера: Чейбек-кёль, Узун-кёль, Киделю, Бирюзовое.

Летом они разноцветные, а в мае озере еще белые.

И это так необычно!

Вокруг уже пришла весна.

А озера как будто забыли проснуться.

Поэтому есть повод подойти к ним и погладить лёд ладошкой.

К середине дня приедем на перевал Кату-Ярык.

Это эффектная локация, достойная обложки журнала National Geographic!

На Алтае много перевалов, но этот точно особенный!

Он соединяет более цивилизованную часть Алтая с долиной реки Чулышман.

Мы придем на смотровую площадку, за которой вдруг открывается другой мир!

Ты как будто перелистнул новую страницу книги – и за ней открылась нереальная картина!

Глаза перестают верить сами себе, внутри бегут мурашки и сердце замирает на мгновение!

Здесь стоит побывать, чтобы это почувствовать!

Почувствовать, как горный Алтай вдруг обрывается шестисотметровым обрывом, земля уходит из-под ног и внизу открывается долина Чулышман.

Взгляд замирает и уже не может оторваться от этих нереальных зигзагов серпантина.

И есть четкая грань между Здесь и Там.

Потому что Там, в долине реки Чулышман, начинается другой, совершенно нетронутый Алтай!

Активная часть тура: 215 км на авто, 3 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 7-8 часов.

6 день

Гейзерное озеро, дорога из журнала National Geographic, тур на Алтайский Марс-1

Гейзерное озеро – одна из визиток Алтая!

Эффектно. Необычно. И 100% залипательно.

Озеро раскинулось в окружении леса, вокруг горы.

Казалось бы, все как обычно.

Но! На дне озера находится белая глина, а под ней бьют родники.

Родники крутят, вертят глиной как хотят и создают из нее подводные рисунки прямо у тебя на глазах!

И каждый раз рисунки разные и непохожие друг на друга.

Ты смотришь на дно и не можешь оторвать свой взгляд.

Едем дальше по Чуйскому тракту!

По версии журнала National Geographic, Чуйский тракт входит в ТОП-5 самых красивых дорог России!

И мы вам покажем в туре то самое место, которое так восхитило журналистов.

Проехав еще немного, окажемся на Марсе.

Алтай такой яркий, чего здесь только нет!

Для разнообразия, нашлось место даже для Марса.

Однажды в этих местах нашли разноцветные горы, в которых закопана чуть ли не вся таблица Менделеева.

Красный оттенок даёт железо, жёлтый – хром, розовый – марганец.

Так и появились здесь разноцветные горы, которые назвали Марс!

Активная часть тура: 100 км на авто; 7,3 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.

7 день

Ильгуменский порог, Семинский перевал, г. Горно-Алтайск

Из южной части Алтая постепенно возвращаемся в его северную часть.

По пути посетим Ильгуменский порог – это бурный порог на реке Катунь.

Длина порога 300 метров, а его сложность – 4.

Это очень сложно для любителей туров на воде.

Река Большой Ильгумень впадает в Катунь и в этом месте образуется порог.

Но это ещё не всё!

Большой Ильгумень разделил два берега и на одном берегу только черные камни, а на другом – только белые!

Чудо чудное.

Здесь так приятно сидеть, смотреть на перекаты и наслаждаться силой и мощью воды!

А еще возле реки вновь увидим несколько кустов маральника.

Едем дальше! По пути в туре остановимся на Семинском перевале, чтобы купить сувениров.

А далее держим наш путь в Горно-Алтайск.

19:00-21:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск (центральная часть города).

Активная часть тура: 330 км на авто, 4 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 9-10 часов.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха: двух-, трехместные номера, удобства в номере.

Стоимость тура на 1 человека: 104 000 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Шавло»

3 ночи

База отдыха «Шавло» находится на слиянии горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском районе у поселка Чибит (2 км), Акташ (9 км). До Горно-Алтайска 340 км, до Барнаула 610 км, до Новосибирска 850 км.

Живописное место находится в 800 метрах от Чуйского тракта, что обеспечивает тишину и покой, а близость к рекам позволяет проводить вечерние и утренние прогулки вдоль берега.

База представляет собой комплекс теплых домиков с удобствами. На территории также имеются качели, песочница и открытый бассейн. Стандарт: 2-, 3-местное размещение DBL или TWIN. Номера или отдельно стоящие домики: душ, WC, раковина, кровати-трансформеры.

Зона покрытия сотовой связи: МТС Lte, Yota Lte и Билайн 3G.Wi-Fi.

Рекомендуем для семейного отдыха, любителям активного отдыха и принимаем небольшие группы.

База отдыха «Алтайская сказка»

3 ночи

Уютный отель расположен в живописной местности села Узнезя на берегу реки Катунь, окруженного горами и прекрасными природными ландшафтами. Мы предлагаем вам незабываемый отдых в уникальной атмосфере, где вы сможете насладиться горным воздухом и красотой окружающей природы.

В номерах есть удобные кровати, электричество, мебель, душевые и туалеты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание на базах отдыха: двух-, трехместные номера, удобства в номере
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2, 4, 5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты во все локации по программе
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обед в день 1, 3, 6 Стоимость питания в кафе: от 500 руб
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. В мае на Алтае межсезонье, температура воздуха колеблется от 0 до +18 С;
  • шапка, перчатки;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • термос (объем 0,5-0,75 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. Кружка нужна, чтобы во время обеда пить чай, приготовленный инструктором. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • наличные деньги;
  • рюкзак для треккинга (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба туристическая;
  • солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше;
  • гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Рекомендуем иметь пластырь, таблетки от укачивания.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

