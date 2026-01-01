1 день

Зубы дракона на реке Катунь. Пасека №13. Поселок мастеров Аскат

12:30-13:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре города Горно-Алтайск (возле отеля «Игман») и в аэропорту.

Собравшись все вместе, отправляемся в горы!

Сегодня в туре впервые познакомимся с хозяйкой этих мест – своенравной рекой Катунь.

Катунь – это главная, самая полноводная река Алтая.

Именно на ней находятся Зубы дракона – огромные камни, которые стоят в воде и напоминают зубы огромного чудовища.

В этот день также поедем на пасеку!

Во-первых, алтайский мёд – это вкусно.

А во-вторых, пасека №13 – одна из самых позитивных и добродушных пасек в этих местах.

Погуляем по пасеке, посмотрим, как живут пчелы и послушаем интересные истории из их жизни.

Также сегодня посетим поселок мастеров Аскат.

Это самый музыкальный поселок на Алтае, где нас ждет знакомство со звуком!

Здесь увидим и попробуем поиграть на самых разных музыкальных инструментах.

Активная часть тура: 120 км на авто, 2 км пешком, перепад высот в пределах 50 м, продолжительность 5-6 часов.

