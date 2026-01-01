У нас будет возможность увидеть сиреневые горы маральника,
Программа тура по дням
Зубы дракона на реке Катунь. Пасека №13. Поселок мастеров Аскат
12:30-13:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в центре города Горно-Алтайск (возле отеля «Игман») и в аэропорту.
Собравшись все вместе, отправляемся в горы!
Сегодня в туре впервые познакомимся с хозяйкой этих мест – своенравной рекой Катунь.
Катунь – это главная, самая полноводная река Алтая.
Именно на ней находятся Зубы дракона – огромные камни, которые стоят в воде и напоминают зубы огромного чудовища.
В этот день также поедем на пасеку!
Во-первых, алтайский мёд – это вкусно.
А во-вторых, пасека №13 – одна из самых позитивных и добродушных пасек в этих местах.
Погуляем по пасеке, посмотрим, как живут пчелы и послушаем интересные истории из их жизни.
Также сегодня посетим поселок мастеров Аскат.
Это самый музыкальный поселок на Алтае, где нас ждет знакомство со звуком!
Здесь увидим и попробуем поиграть на самых разных музыкальных инструментах.
Активная часть тура: 120 км на авто, 2 км пешком, перепад высот в пределах 50 м, продолжительность 5-6 часов.
Курорт Манжерок, канатная дорога. Камышлинский водопад. Сувенирный рынок
Тур на Алтае продолжим визитом на всесезонный курорт Манжерок.
Зимой здесь катаются на лыжах, а весной и летом можно с удовольствием подняться по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха.
Поднявшись в туре на канатке, с высоты увидим два озера и погуляем по горе.
Здесь обустроены отличные пешеходные маршруты со смотровыми площадками.
На нашем пути увидим Золотую бабу и огромного сказителя Кайчи.
Возле гостиницы Манжерок растет маральник.
Посмотрим, возможно, здесь мы впервые увидим потрясающие фиолетовые цветы маральника.
Также сегодня в планах нашего тура Камышлинский водопад!
Это живописный водопад Алтая, который порадует нас своими каскадами.
Дорога к нему идет по потрясающему лесу, украшенному папоротниками.
Активная часть тура: 100 км на авто, 11,5 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 7-8 часов.
Остров Патмос, моторафтинг, ущелье Духов (Че-Чкыш), остров Сердце Катуни
Продолжаем исследовать прекрасные локации Алтая в нашем туре!
Сегодня отправляемся на остров Патмос.
Это небольшой остров, который находится на реке Катунь.
Но попасть на остров не так-то просто – путь к нему идет по длинному подвесному мосту.
На самом острове находится небольшой храм и вырезанное на скале изображение Богоматери.
Чтобы увидеть красоту майского Алтая не только с суши, но и с воды, отправляемся на моторафтинг.
На причале садимся в красную моторную лодку и отправляемся по реке Катунь получать эмоции!
С воды с нового ракурса рассмотрим остров Патмос, пройдем мимо уютных бухт и остановимся в них, чтобы сделать красивые фото.
Продолжительность моторафтинга: около 30-40 минут (инструктаж + катание по воде).
Затем отправляемся в ущелье Духов или ущелье Че-Чкыш, как называют его местные жители.
Пройдем по тропинке вглубь ущелья, восхитимся его отвесными скалами, а затем выйдем на шикарную смотровую площадку!
Отсюда увидим очень живописный остров Сердце Катуни.
Активная часть тура: 85 км на авто, 6,5 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.
Семинский перевал, перевал Чике-Таман, цветущий маральник, слияние рек Чуи и Катуни
Посмотрев достопримечательности северной части Алтая, мы готовы отправиться в туре повыше в горы.
Туда, где цивилизации становится все меньше и где сердце Алтая бьется все ближе.
Нас ждут Семинский перевал и перевал Чике-Таман, где погуляем на смотровых площадках.
За перевалом Чике-Таман начинается та самая страна цветущего маральника!
Да-да, это те самые потрясающие фиолетовые цветы, которые каждый год распускаются в мае на Алтае.
Выглядит цветение маральника по-настоящему завораживающе!
Его кустов много на склонах гор. Очень-очень много! Настолько много, что кажется, будто на горы кто-то вылил фиолетовую краску.
Возле такой красоты хочется остановиться, подойти поближе к кустам маральника и фотографировать.
И внутри тут же чувствуешь легкий трепет перед таким прекрасным и мимолетным творением природы.
Также в туре сегодня увидим слияние двух сильных рек – Чуи и Катуни.
К вечеру приедем на новую турбазу.
Активная часть тура: 320 км на авто, 3 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность 8-9 часов.
Красные ворота, озеро Киделю, озеро Узун-кёль, Бирюзовое, перевал Кату-Ярык
Наш тур продолжается!
Через Красные ворота отправляется на Улаганский перевал и перевал Кату-Ярык.
Это красивейшая дорога в горах, вдоль которой небрежно разбросаны горные озера: Чейбек-кёль, Узун-кёль, Киделю, Бирюзовое.
Летом они разноцветные, а в мае озере еще белые.
И это так необычно!
Вокруг уже пришла весна.
А озера как будто забыли проснуться.
Поэтому есть повод подойти к ним и погладить лёд ладошкой.
К середине дня приедем на перевал Кату-Ярык.
Это эффектная локация, достойная обложки журнала National Geographic!
На Алтае много перевалов, но этот точно особенный!
Он соединяет более цивилизованную часть Алтая с долиной реки Чулышман.
Мы придем на смотровую площадку, за которой вдруг открывается другой мир!
Ты как будто перелистнул новую страницу книги – и за ней открылась нереальная картина!
Глаза перестают верить сами себе, внутри бегут мурашки и сердце замирает на мгновение!
Здесь стоит побывать, чтобы это почувствовать!
Почувствовать, как горный Алтай вдруг обрывается шестисотметровым обрывом, земля уходит из-под ног и внизу открывается долина Чулышман.
Взгляд замирает и уже не может оторваться от этих нереальных зигзагов серпантина.
И есть четкая грань между Здесь и Там.
Потому что Там, в долине реки Чулышман, начинается другой, совершенно нетронутый Алтай!
Активная часть тура: 215 км на авто, 3 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 7-8 часов.
Гейзерное озеро, дорога из журнала National Geographic, тур на Алтайский Марс-1
Гейзерное озеро – одна из визиток Алтая!
Эффектно. Необычно. И 100% залипательно.
Озеро раскинулось в окружении леса, вокруг горы.
Казалось бы, все как обычно.
Но! На дне озера находится белая глина, а под ней бьют родники.
Родники крутят, вертят глиной как хотят и создают из нее подводные рисунки прямо у тебя на глазах!
И каждый раз рисунки разные и непохожие друг на друга.
Ты смотришь на дно и не можешь оторвать свой взгляд.
Едем дальше по Чуйскому тракту!
По версии журнала National Geographic, Чуйский тракт входит в ТОП-5 самых красивых дорог России!
И мы вам покажем в туре то самое место, которое так восхитило журналистов.
Проехав еще немного, окажемся на Марсе.
Алтай такой яркий, чего здесь только нет!
Для разнообразия, нашлось место даже для Марса.
Однажды в этих местах нашли разноцветные горы, в которых закопана чуть ли не вся таблица Менделеева.
Красный оттенок даёт железо, жёлтый – хром, розовый – марганец.
Так и появились здесь разноцветные горы, которые назвали Марс!
Активная часть тура: 100 км на авто; 7,3 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность 6-7 часов.
Ильгуменский порог, Семинский перевал, г. Горно-Алтайск
Из южной части Алтая постепенно возвращаемся в его северную часть.
По пути посетим Ильгуменский порог – это бурный порог на реке Катунь.
Длина порога 300 метров, а его сложность – 4.
Это очень сложно для любителей туров на воде.
Река Большой Ильгумень впадает в Катунь и в этом месте образуется порог.
Но это ещё не всё!
Большой Ильгумень разделил два берега и на одном берегу только черные камни, а на другом – только белые!
Чудо чудное.
Здесь так приятно сидеть, смотреть на перекаты и наслаждаться силой и мощью воды!
А еще возле реки вновь увидим несколько кустов маральника.
Едем дальше! По пути в туре остановимся на Семинском перевале, чтобы купить сувениров.
А далее держим наш путь в Горно-Алтайск.
19:00-21:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск (центральная часть города).
Активная часть тура: 330 км на авто, 4 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность 9-10 часов.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базах отдыха: двух-, трехместные номера, удобства в номере.
Стоимость тура на 1 человека: 104 000 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Шавло»
База отдыха «Шавло» находится на слиянии горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском районе у поселка Чибит (2 км), Акташ (9 км). До Горно-Алтайска 340 км, до Барнаула 610 км, до Новосибирска 850 км.
Живописное место находится в 800 метрах от Чуйского тракта, что обеспечивает тишину и покой, а близость к рекам позволяет проводить вечерние и утренние прогулки вдоль берега.
База представляет собой комплекс теплых домиков с удобствами. На территории также имеются качели, песочница и открытый бассейн. Стандарт: 2-, 3-местное размещение DBL или TWIN. Номера или отдельно стоящие домики: душ, WC, раковина, кровати-трансформеры.
Зона покрытия сотовой связи: МТС Lte, Yota Lte и Билайн 3G.Wi-Fi.
Рекомендуем для семейного отдыха, любителям активного отдыха и принимаем небольшие группы.
База отдыха «Алтайская сказка»
Уютный отель расположен в живописной местности села Узнезя на берегу реки Катунь, окруженного горами и прекрасными природными ландшафтами. Мы предлагаем вам незабываемый отдых в уникальной атмосфере, где вы сможете насладиться горным воздухом и красотой окружающей природы.
В номерах есть удобные кровати, электричество, мебель, душевые и туалеты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание на базах отдыха: двух-, трехместные номера, удобства в номере
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2, 4, 5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты во все локации по программе
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед в день 1, 3, 6 Стоимость питания в кафе: от 500 руб
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. В мае на Алтае межсезонье, температура воздуха колеблется от 0 до +18 С;
- шапка, перчатки;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- термос (объем 0,5-0,75 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. Кружка нужна, чтобы во время обеда пить чай, приготовленный инструктором. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- наличные деньги;
- рюкзак для треккинга (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба туристическая;
- солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Рекомендуем иметь пластырь, таблетки от укачивания.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.