Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
3 мая
9 мая
Что вас ожидает:
Краски незамерзающего озера
Посетим уникальное Гейзерное озеро невероятного бирюзового цвета
Знаменитый Чуйский тракт
Совершите незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира
Алтайский марс
Восхититесь настоящим чудо алтайской природы – марсианскими пейзажами Кызыл-Чина
Праздничные выходные
За 4 дня вы успеете сполна насладиться всеми красотами Горная Алтая и забрать домой полную фотопленку впечатлений
Весенний Алтай
Насладитесь сезоном цветения маральника и оживающей первозданной природы
Описание
Главное событие весны на Алтае – это, конечно, цветение маральника! На майские праздники по всему Горному Алтаю можно наблюдать, как склоны гор покрываются яркими красками цветов фиолетовых оттенков.
Алтай пробуждается после зимы: можно ощутить мощь водопадов, увидеть бирюзовые реки, цветной Марс и впечатляющее Гейзерное озеро. Этот тур позволит вам чудесно провести выходные и насладиться этим прекрасным зрелищем!
Программа тура по дням
1 день
Прибытие на Алтай. Экскурсия по Чуйскому тракту, остановки в местах цветения маральника
Встреча утром в Горно-Алтайске или в Бийске участников поездки.
Загрузка в транспорт, после чего отправляемся по знаменитому Чуйскому тракту через высокогорные перевалы: самый высокий – Семинский и самый извилистый – Чике-Таман.
По пути будем останавливаться в красивых местах и местах массового цветения маральника – Яломан и Ильгумень.
Увидим слияние двух крупных рек Чуи и Катуни.
По пути питание в кафе (оплачивается самостоятельно).
К вечеру размещаемся в домиках на турбазе в районе горного села Акташ.
Протяженность: авто – 440 км, пешком ~2 км.
Питание: ужин.
2 день
Гейзерное озеро и Улаганское плато
Сегодня продолжаем наше путешествие, после завтрака заезжаем на Гейзерное озеро – единственное в своем роде, редкое по красоте и происхождению.
После экскурсии на озеро продолжаем путь.
Отправляемся на Улаганское плато, усыпанное сотнями озер, увидим одни из самых красивых Мертвое озеро и озеро Киделю.
Дорога идет через Красные ворота, в этом месте дорога проходит между двух скал красного цвета.
Протяженность: авто – 120 км, пешком ~2 км.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.
3 день
Марсианские пейзажи Кызыл-Чина и Курайская степь
В этот день нам предстоит совершить поездку в глубь Чуйской степи и увидеть настоящее чудо алтайской природы –марсианские пейзажи Кызыл-Чина.
Это замечательное место не только для фотографов, геологов, но и просто для любителей красоты.
Горы как будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета!
Недаром Кызыл-Чин называют филиалом Марса на Земле!
Дорога проходит через Курайскую степь.
Нашему взору откроются грандиозные виды снежных вершин Северо-Чуйского хребта: Актру, Куркурек и тд.
Протяженность: авто – 170 км, пешком ~6-7 км.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.
4 день
Завершение программы
Наше путешествие в сердце Алтая заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до города Бийска.
По дороге мы опять сможем насладиться прекрасными розовыми долинами алтайского маральника, а также приобрести сувениры, подарки для родных и близких.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках на турбазе, в районе горного села Акташ (подробную информацию по размещению уточняйте при бронировании).
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 44 100 руб.
За дополнительную плату возможно одноместное проживание (при наличии мест на турбазах). Размер доплаты оговаривается отдельно.
Переезды на всем протяжении маршрута на микроавтобусах из Горно-Алтайска и Бийска в обе стороны
Переезды по бездорожью на специальном экспедиционном транспорте
2-х местное проживание в домиках и номерах с удобствами (3 ночи)
Трехразовое питание во время активной части тура (не входят в стоимость: обеды в 1-й и 4-й дни, ужин в 4-й день)
Обеспечение групповой аптечкой
Рекреационные сборы и билеты по экскурсионной программе
Медицинская страховка на активной части тура
Что не входит в цену
Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска или г. Бийска и обратно
Обеды при переездах (2 раза), ужин в 4-й день
Личные расходы (сувениры, бани)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
треккинговые ботинки (кроссовки);
вторая обувь для лагеря (кроссовки, сандали);
небольшой рюкзак;
не менее двух комплектов одежды;
куртка походная;
куртка тёплая для лагеря;
дождевик;
паспорт, страховой медицинский полис;
сиденье туристическое (хоба);
треккинговые палочки (если необходимы);
головной убор;
солнцезащитные очки;
налобный фонарик;
зажигалка, спички;
кружка, ложка, миска, нож;
туалетная бумага;
умывальные принадлежности;
крем от загара;
личные лекарства.
Какой максимальный размер группы?
Стандартно 6 человек. Но может быть и до 8-10, в таком случае используется 2 микроавтобуса.
Рекомендованное время прибытия
Прибытие: утром к 8 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10.00-11.00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если туристы прибыли в Горно-Алтайск заранее можем с утра забрать их из отеля или турбазы). Улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по возрасту участников?
Нет, многие вопросы решаются в индивидуальном порядке.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
Радик
1 сен 2023
Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
А
Андрей
18 авг 2023
Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….) и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую
В
Валерия
12 авг 2023
Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!