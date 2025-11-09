Вы узнаете о древних шаманских ритуалах, посетите места силы и
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник». Переезд в Тюнгур
Заезд в эко-отель Таёжник.
Знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник для тех, кто прибыл до 10:30.
Внимание! Расстояние от эко-Отеля Таёжник до с. Тюнгур 420 км, путь длинный, поэтому рекомендуем приобретать билеты на утренние рейсы либо прибыть накануне.
После сбора всей группы – выезд на маршрут.
Обед в придорожном кафе.
Размещение в летних домиках или палатках на территории тур. комплекса «Байары», с. Тюнгур.
Ужин в кафе.
Душ на территории.
Вечерние посиделки у костра.
Авто 420 км.
Конный выход на смотровую на горе Кызыл
Завтрак в кафе.
Экскурсия в музей алтайской культуры в с. Тюнгур.
Инструктаж по технике безопасности конного туризма, подготовка к конной прогулке.
Обед в кафе, после обеда – конная прогулка на смотровую площадку на горе Кызыл.
Дойдя до смотровой площадки, группа спешивается и отдыхает, наслаждаясь красотами окружающего мира и впитывая энергию гор.
Конная прогулка не сложная без необходимости преодоления локальных препятствий, идеально подойдёт для тех, кто ни разу не сидел на лошади.
Насладившись видами – садимся на лошадей и отправляемся обратно в туркомплекс.
Ужин в кафе, душ на территории.
Кони 75 км.
Радиальный выход до грота Куйлю
Завтрак в кафе.
Выход на маршрут.
Дорога ведущая к гроту Куйлю не сложная, с небольшим набором высоты, без бродов, курумника и прочих препятствий.
На всем протяжении пути группу сопровождает река Кучерла, поэтому недостатка в питьевой воде не будет.
Обед в виде перекуса с горячим чаем вблизи грота Куюлю.
На стенах грота можно увидеть наскальные рисунки – петроглифы.
После обеда – возвращение в тур. комплекс.
Баня.
Ужин в кафе.
Кони 30 км.
Конная прогулка на гору Байда
Завтрак в кафе.
Сегодня нам предстоит конная прогулка на гору Байда, откуда в ясную погоду можно увидеть вершину высочайшей горы Сибири – Уч-Сумер, которая более известна как Белуха.
Путь к смотровой площадке проходит с постоянным набором высоты, и оглядываясь можно наблюдать как перед вами открывается все более впечатляющие виды.
Добравшись до смотровой площадки путники спешиваются и пока гид подготавливает обед в виде перекуса – любуются окружающим пейзажем и делают памятные фотографии.
После обеда начинаем неспешный спуск с горы и добираемся до тур. комплекса Байары.
Ужин в кафе.
Душ на территории.
Вечерние посиделки у костра.
Кони 15 км.
Пешая прогулка к слиянию рек Катунь и Кучерла. Прогулка на моторной лодке
Завтрак в кафе.
После завтрака неспешная прогулка до устья реки Кучерла, где можно сделать красивые фото на память и почувствовать мощь и энергию рек.
Желающие могут порыбачить (снасти не выдаются, улов не гарантирован).
Возвращение в тур. комплекс.
Обед в кафе.
После обеда – экскурсия на моторной лодке по Катуни до урочища Тургунда, где можно увидеть изваяния каменных воинов и места впадения реки Аккем, которая несёт свои воды с северного склона горы Белуха.
Возвращение в тур. комплекс.
Ужин.
Душ на территории.
Прощальный вечер у костра.
Катер 40 км, пешком 10 км.
Переезд до эко-отеля Таежник. Завершение программы
Завтрак в кафе.
Выселение из туркомплекса.
Переезд до с. Верх. Уймон.
Посещение музея Николая Рериха в усадьбе Атамановых.
После экскурсии в музей – переезд до с. Усть-Кокса.
Обед в кафе.
После обеда – переезд до эко-отеля Таежник.
Ужин в ресторане.
Окончание программы.
В этот вечер желающие могут уехать до городов Барнаул и Новосибирск, время выезда ориентировочно в 22:30 (не входит в стоимость).
В палатках на территории эко-отеля можно переночевать бесплатно, остальные варианты размещения – за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в летних домиках или палатках на территории туркомплекса «Байары».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- палатки — 85 000 руб. /чел., доплата за одноместное — 6 000 руб.;
- домики без удобств — 91 000 руб. /чел. (двухместное, на данный момент одноместное не предполагается, так как домиков мало).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска в групповом формате
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа профессионального гида
- Трехразовое питание, начиная с завтрака в день заезда по ужин в завершающий день
- Размещение согласно выбранной категории
- Баня 1 раз, согласно программе, душ на территории
- Входные билеты и рекреационные сборы
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из аэропорта Горно-Алтайска
- Страховка от клеща, стоимость страховки - 400 рублей, срок действия 1 год
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
Входит ли трансфер до места начала тура?
Внимание! Расстояние от экоотеля Таёжник до с. Тюнгур 420 км, путь длинный, поэтому рекомендуем приобретать билеты на утренние рейсы либо прибыть накануне.
Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до экоотеля Таёжник.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей, расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и экоотелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура — за дополнительную плату, кроме отелей, расположенных между экоотелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт/железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1800 руб. /чел. с ж/д вокзала и от 2100 руб. /чел. из аэропорта Барнаула).
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых проезд осуществляется на рейсовых автобусах.
Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Переезд от Барнаула до Таёжника занимает примерно 4-4,5 часа.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.
Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (ссылка и т. п.).
Переезд от Новосибирска до Таёжника занимает примерно 7 часов.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Какое выдается групповое снаряжение?
- Палатка. В наличии у нас 2- и 3-местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека), то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур.
- Спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура комфорта спальника не должна превышать +5 градусов Цельсия, и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура.
- Вкладыш в спальник. Может быть 2 видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута.
- Коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже.
- Драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2 туристов.
- Каска.
- Плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их личных вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее.
- Арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках гид может отдать что-то из общественного инвентаря.
Особенности маршрута
- тур подойдёт для семейного отдыха с детьми от 10 лет;
- прекрасная возможность пообщаться с алтайскими лошадками и освоить технику конного туризма;
- для иностранных граждан требуется оформление пропуска в погран зону, для граждан Российской Федерации – не требуется;
- в хорошую погоду можно увидеть наивысшую точку Сибири – гору Белуха;
- варианты размещения: палатки или домики без удобств, на территории комплекса – современные сан. узлы с душем;
- по желанию можно заказать баню, в дни когда предусмотрен душ, за доп. плату;
- ограничение по возрасту участников от 10 до 64 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.