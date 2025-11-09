1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.

2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.

3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.

4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).

5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.

7. Теплый свитер.

8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).

9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).

10. Кепка или панама.

11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.

13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.

14. Купальный костюм.

15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.

16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.

17. Маленький фонарик (налобный).

18. Индивидуальные лекарственные средства.

19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.

20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.

21. Сидение туристическое (хоба).

22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).

Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.

Полотенце.