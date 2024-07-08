Сегодня будем путешествовать по степям вдоль границы с Монголией — до неё всего 30 минут езды! Позавтракаем и отправимся к Таратхинскому мегалитическому комплексу, затем пересечём пограничный пункт и поедем дальше.

По пути будем любоваться горой Белухой, а затем устроим пикник на берегу реки с ароматным травяным чаем. Прибудем в посёлок Джазатор, который ещё называют «Беляши». На экскурсии вы узнаете, откуда взялось второе название, а затем доберёмся до туркомплекса, где вас уже будут ждать национальный ужин и баня.

Ночевать будем в тёплых домиках на берегу реки, размещение без удобств.