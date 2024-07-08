Описание тура
Организационные детали
Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях и туркомплексах по маршруту: 5 ночей в номерах/домиках с удобствами и 1 ночь в домиках на берегу Чулышмана с удобствами на улице. 2-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание, кроме обедов в 1 и 7 дни.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и трансфер в отель
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска с 08:00 до 11:00 и по Чуйскому тракту поедем в село Кош-Агач. На обед остановимся в кафе по дороге. По прибытии разместимся в номерах отеля и отдохнём.
Тарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужин
Сегодня будем путешествовать по степям вдоль границы с Монголией — до неё всего 30 минут езды! Позавтракаем и отправимся к Таратхинскому мегалитическому комплексу, затем пересечём пограничный пункт и поедем дальше.
По пути будем любоваться горой Белухой, а затем устроим пикник на берегу реки с ароматным травяным чаем. Прибудем в посёлок Джазатор, который ещё называют «Беляши». На экскурсии вы узнаете, откуда взялось второе название, а затем доберёмся до туркомплекса, где вас уже будут ждать национальный ужин и баня.
Ночевать будем в тёплых домиках на берегу реки, размещение без удобств.
Карагемский прорыв, степь Самаха и пикник на берегу Аргута
После завтрака в 10:00 отправимся в высокогорье. Вы окажетесь на высоте 1600 метров! Побываем в Карагемском прорыве и увидим реку Аргут, протекающую в глубоком ущелье. Во время путешествия будем любоваться степью Самаха, известной множеством скифских захоронений на своей территории.
На берегу Аргута устроим пикник. Желающие смогут подняться на смотровую площадку и рассмотреть петроглифы на камнях. К вечеру вернёмся на туркомплекс, попаримся в баньке и поужинаем.
Прогулка на лошадях
Позавтракаем на свежем воздухе, а затем прогуляемся по округе верхом. Катание на лошадях займёт 2 часа, по пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и высокими снежными вершинами. В июльский заезд вы сможете отыскать в лесу грибы и ягоды.
Долина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озеро
Выселимся с вещами и поедем в село Акташ. Сегодня вы познакомитесь с бытом и культурой теленгитов (малый народ Алтая) — местная хозяйка расскажет про обычаи и накормит блюдами национальной кухни.
Затем вас ждёт высадка на «Марс»! Окажемся в долине Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. Скалы здесь окрашены красным, жёлтым, зелёным, а местами даже фиолетовым цветом.
Остановимся в бескрайней Курайской степи и сфотографируемся на фоне Северо-Чуйского хребта. Ещё одно место для эффектных кадров — Чуйские меандры. Вы увидите причудливые изгибы реки Чуя, лентой вьющейся по долине.
Побываем у Гейзерного озера, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры.
Вечером разместимся в туркомплексе в деревянных домиках с удобствами. Ужинать будем у костра в уютной компании под звёздами.
Красные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина
Путешествовать сегодня будем на высокопроходимых машинах — джипе или УАЗе Патриот. Проедем через знаменитые Красные ворота и увидим Мёртвое озеро, преодолеем Улаганский перевал и побываем на Пазырыкских курганах — находки отсюда сейчас хранятся в Эрмитаже.
Главная цель на день — перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина. Будем много фотографироваться на фоне гор, каньона и водопадов. По серпантину спустимся к реке Чулышман и устроим пикник на берегу.
Слияние Катуни и Чуи и возвращение в Горно-Алтайск
Позавтракаем, разместимся в микроавтобусе и по Чуйскому тракту поедем назад в Горно-Алтайск. По пути остановимся у водопада Ширлак, увидим слияние Катуни и Чуи, загадаем желание в волшебной долине и пообедаем в кафе.
Вечером заселимся в отель в Горно-Алтайске.
Отъезд
Утром — самостоятельный отъезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание кроме 1 и 7 дней
- Пикники на природе
- Этнографическая экскурсия и национальный ужин
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в 1 и 7 дни
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 97 300 руб
- Стоимость тура при размещении на доп. месте - 74 000 руб