В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения

Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Уютные вечера под звёздами, банька, ужин на костре, пикники на берегу рек, прогулки на лошадях и покатушки на УАЗе — мы собрали все атрибуты походной романтики и приключений, но без
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палаток и тяжёлых рюкзаков.

Размещение в туркомплексах и отелях, 3-разовое питание и насыщенная программа — всё уже спланировано, вам осталось лишь зарядить фотоаппарат и настроиться на приключения.

Вы пройдётесь по «алтайскому Марсу» и познакомитесь с бытом местных, увидите скифские захоронения и полюбуетесь Курайской степью, побываете на Гейзерном озере и в Чулышманской долине.

В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях и туркомплексах по маршруту: 5 ночей в номерах/домиках с удобствами и 1 ночь в домиках на берегу Чулышмана с удобствами на улице. 2-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание, кроме обедов в 1 и 7 дни.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и трансфер в отель

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска с 08:00 до 11:00 и по Чуйскому тракту поедем в село Кош-Агач. На обед остановимся в кафе по дороге. По прибытии разместимся в номерах отеля и отдохнём.

2 день

Тарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужин

Сегодня будем путешествовать по степям вдоль границы с Монголией — до неё всего 30 минут езды! Позавтракаем и отправимся к Таратхинскому мегалитическому комплексу, затем пересечём пограничный пункт и поедем дальше.

По пути будем любоваться горой Белухой, а затем устроим пикник на берегу реки с ароматным травяным чаем. Прибудем в посёлок Джазатор, который ещё называют «Беляши». На экскурсии вы узнаете, откуда взялось второе название, а затем доберёмся до туркомплекса, где вас уже будут ждать национальный ужин и баня.

Ночевать будем в тёплых домиках на берегу реки, размещение без удобств.

Тарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужинТарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужинТарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужинТарахтинский мегалитический комплекс, посёлок Джазатор и национальный ужин
3 день

Карагемский прорыв, степь Самаха и пикник на берегу Аргута

После завтрака в 10:00 отправимся в высокогорье. Вы окажетесь на высоте 1600 метров! Побываем в Карагемском прорыве и увидим реку Аргут, протекающую в глубоком ущелье. Во время путешествия будем любоваться степью Самаха, известной множеством скифских захоронений на своей территории.

На берегу Аргута устроим пикник. Желающие смогут подняться на смотровую площадку и рассмотреть петроглифы на камнях. К вечеру вернёмся на туркомплекс, попаримся в баньке и поужинаем.

Карагемский прорыв, степь Самаха и пикник на берегу АргутаКарагемский прорыв, степь Самаха и пикник на берегу АргутаКарагемский прорыв, степь Самаха и пикник на берегу Аргута
4 день

Прогулка на лошадях

Позавтракаем на свежем воздухе, а затем прогуляемся по округе верхом. Катание на лошадях займёт 2 часа, по пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и высокими снежными вершинами. В июльский заезд вы сможете отыскать в лесу грибы и ягоды.

Прогулка на лошадяхПрогулка на лошадяхПрогулка на лошадях
5 день

Долина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озеро

Выселимся с вещами и поедем в село Акташ. Сегодня вы познакомитесь с бытом и культурой теленгитов (малый народ Алтая) — местная хозяйка расскажет про обычаи и накормит блюдами национальной кухни.

Затем вас ждёт высадка на «Марс»! Окажемся в долине Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. Скалы здесь окрашены красным, жёлтым, зелёным, а местами даже фиолетовым цветом.

Остановимся в бескрайней Курайской степи и сфотографируемся на фоне Северо-Чуйского хребта. Ещё одно место для эффектных кадров — Чуйские меандры. Вы увидите причудливые изгибы реки Чуя, лентой вьющейся по долине.

Побываем у Гейзерного озера, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры.

Вечером разместимся в туркомплексе в деревянных домиках с удобствами. Ужинать будем у костра в уютной компании под звёздами.

Долина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озероДолина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озероДолина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озероДолина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озероДолина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озероДолина Кызыл-Чин, Курайская степь, Чуйские меандры и Гейзерное озеро
6 день

Красные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина

Путешествовать сегодня будем на высокопроходимых машинах — джипе или УАЗе Патриот. Проедем через знаменитые Красные ворота и увидим Мёртвое озеро, преодолеем Улаганский перевал и побываем на Пазырыкских курганах — находки отсюда сейчас хранятся в Эрмитаже.

Главная цель на день — перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина. Будем много фотографироваться на фоне гор, каньона и водопадов. По серпантину спустимся к реке Чулышман и устроим пикник на берегу.

Красные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долинаКрасные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долинаКрасные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долинаКрасные ворота, перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина
7 день

Слияние Катуни и Чуи и возвращение в Горно-Алтайск

Позавтракаем, разместимся в микроавтобусе и по Чуйскому тракту поедем назад в Горно-Алтайск. По пути остановимся у водопада Ширлак, увидим слияние Катуни и Чуи, загадаем желание в волшебной долине и пообедаем в кафе.

Вечером заселимся в отель в Горно-Алтайске.

Слияние Катуни и Чуи и возвращение в Горно-АлтайскСлияние Катуни и Чуи и возвращение в Горно-АлтайскСлияние Катуни и Чуи и возвращение в Горно-Алтайск
8 день

Отъезд

Утром — самостоятельный отъезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание кроме 1 и 7 дней
  • Пикники на природе
  • Этнографическая экскурсия и национальный ужин
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды в 1 и 7 дни
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 97 300 руб
  • Стоимость тура при размещении на доп. месте - 74 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрать вас от места вашего размещения
Завершение: Горно-Алтайск, самостоятельный трансфер в аэропорт к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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