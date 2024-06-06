Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Авторский тур в Горно-Алтайске

Проехать по знаковым достопримечательностям в сопровождении шеф-повара и отдохнуть от суеты будней

Мы позаботились обо всём, чтобы в путешествии вам было максимально хорошо, и продумали маршрут так, чтобы не проезжать одно место дважды. Мы совершим переправу по легендарному Телецкому озеру и пройдёмся по леднику Актру. Вы полюбуетесь бирюзовыми озёрами, шумными водопадами и инопланетными пейзажами.

А жить будем в окружении гор в комфортных условиях, где не будет связи — вас ждут настоящий интернет-детокс и полная перезагрузка.
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет. (С детьми — без выхода на водопад Учар и Голубое озеро). Тур не рекомендован беременным и лицам пожилого возраста.
Физическая нагрузка в горах будет постепенно увеличиваться. Вы всегда можете остаться на базе, в этом случае для вас предусмотрена отдельная программа.

В команду организаторов входят частный гид (в туризме более 3 лет), в прошлом спасатель); действующий спасатель МЧС горно-спасательного отряда (опыт работы 11 лет); шеф-повар с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса и путешествий более 15 лет.

Проживание. В Горно-Алтайске в гостинице «Гранд отель Алтай» со всеми удобствами. размещение 2-местное. В Артыбаше в усадьбе «Очаг» на берегу; размещение в 3-местном люксе и 2-местных стандартных номерах. В Аккуруме — 7-местное размещение в аиле. В Акташе — 2-местное размещение в глэмпинге «Green kolobok».

Питание. Включено трёхразовое питание на протяжении всего тура. С нами в команде будет шеф-повар, который будет готовить для нас блюда национальной алтайской кухни и не только.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, банкет

Встречаемся и отправляемся на праздничный банкет, чтобы отметить начало нашего путешествия, познакомиться и обсудить план предстоящего приключения. После разместимся в гостинице и отдохнём.

Встреча, банкетВстреча, банкетВстреча, банкетВстреча, банкетВстреча, банкетВстреча, банкет
2 день

Путь к Телецкому озеру, баня, массаж

Сегодня по живописной дороге в окружении гор выезжаем в сторону Телецкого озера — одной из главных достопримечательностей Алтая и места силы, где сохранилась первозданная природа. По приезде прогуляемся по берегу, вы попаритесь в бане и расслабитесь на сеансе массажа.

Путь к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массажПуть к Телецкому озеру, баня, массаж
3 день

«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле

В этот день направляемся ещё дальше от цивилизации — переправим наши машины на пароме через озеро и поедем в урочище Аккурум, знаменитое «каменными грибами», образованными ветрами и водой. На столбах здесь лежат плиты в виде шляпок — место напоминает Каппадокию с её скальными останцами. Вы полюбуетесь фантастическим пейзажем и видом на реку и долину. А ночевать будем в национальном алтайском аиле без связи и электричества — вас ждёт настоящий детокс от интернета и новостей, где перед глазами вместо лент соцсетей завораживающие горы и звёздное небо. Перед сном погреемся в баньке.

«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле
4 день

Поход до водопада Учар

После завтрака по живописной дороге совершим треккинг до водопада Учар, самого большого на Алтае, высотой 160 метров. Будем идти вдоль горной реки, любоваться заповедными пейзажами и вдыхать свежий аромат трав. По возвращении из похода снова попаримся в бане.

Поход до водопада УчарПоход до водопада УчарПоход до водопада УчарПоход до водопада УчарПоход до водопада УчарПоход до водопада Учар
5 день

Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпинге

Сегодня отправимся дальше по Чулышманской долине. По дороге заедем на водопад Куркуре на противоположном от перевала Кату-Ярык берегу. Вы послушаете успокаивающий шум летящей воды, а затем покорим и сам перевал. С его высоты перед вами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами и потрясающая панорама долины.

После приедем в село Акташ, разместимся в глэмпинге и прогуляемся до Гейзерного озера — небольшого ярко-изумрудного водоёма в окружении леса, на дне которого смесь голубой глины и песка образует причудливые узоры.

Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпингеВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпинге
6 день

Внедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеру

Позавтракав, сядем в военный ЗИЛ и отправимся к Курайской степи, похожей на пустыню и окружённой снежными горными вершинами. Вы полюбуетесь ледниками Актру, которые возвышаются на 4000 метров. По абсолютному бездорожью, что подарит неповторимые впечатления, доедем до Северо-Чуйского хребта, а оттуда уже пешком через ледник дойдём до Голубого озера на высоте 2840 метров. Вода в нём бирюзовая и прозрачная, а чистая настолько, что её можно пить.
Затем вернёмся, поужинаем и отдохнём после насыщенной прогулки.

Внедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеруВнедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеруВнедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеруВнедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеруВнедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеру
7 день

Алтайский Марс

В этот день вас ждёт путешествие на другую планету! Ну, почти. Но именно так кажется, когда оказываешься на «Алтайском Марсе», где горы и холмы необычной цветной палитры создают ощущение марсианских пейзажей. Погуляем по этому завораживающему и мистическому месту и полюбуемся его яркими пейзажами.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
8 день

В Горно-Алтайск по Чуйскому тракту

Утром по Чуйскому тракту, признанному одной из красивейших дорог мира, выезжаем в Горно-Алтайск. Преодолеем перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, увидим пороги горных рек. Остановимся в священной для местных жителей точке слияния рек Чуи и Катуни, дополнительно можем посетить любые локации на пути по согласованию с командой.

Во второй половине дня прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в уже знакомой гостинице. Обратные билеты можно брать на этот день на вечерние и ночные рейсы, а также на следующий день. Трансфер до аэропорта будет организован индивидуально.

В Горно-Алтайск по Чуйскому трактуВ Горно-Алтайск по Чуйскому трактуВ Горно-Алтайск по Чуйскому трактуВ Горно-Алтайск по Чуйскому тракту

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание на протяжении всего тура
  • Проживание
  • Входы во все места посещения
  • Трансферы на комфортных внедорожниках Land Crueser и на всех других видах транспорта, включая паром
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Сопровождение гидами, проводниками, инструкторами
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (или любое удобное вам место города), время - по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, вечер. Точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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