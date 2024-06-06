Проехать по знаковым достопримечательностям в сопровождении шеф-повара и отдохнуть от суеты будней
А жить будем в окружении гор в комфортных условиях, где не будет связи — вас ждут настоящий интернет-детокс и полная перезагрузка.
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет. (С детьми — без выхода на водопад Учар и Голубое озеро). Тур не рекомендован беременным и лицам пожилого возраста.
Физическая нагрузка в горах будет постепенно увеличиваться. Вы всегда можете остаться на базе, в этом случае для вас предусмотрена отдельная программа.
В команду организаторов входят частный гид (в туризме более 3 лет), в прошлом спасатель); действующий спасатель МЧС горно-спасательного отряда (опыт работы 11 лет); шеф-повар с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса и путешествий более 15 лет.
Проживание. В Горно-Алтайске в гостинице «Гранд отель Алтай» со всеми удобствами. размещение 2-местное. В Артыбаше в усадьбе «Очаг» на берегу; размещение в 3-местном люксе и 2-местных стандартных номерах. В Аккуруме — 7-местное размещение в аиле. В Акташе — 2-местное размещение в глэмпинге «Green kolobok».
Питание. Включено трёхразовое питание на протяжении всего тура. С нами в команде будет шеф-повар, который будет готовить для нас блюда национальной алтайской кухни и не только.
Программа тура по дням
Встреча, банкет
Встречаемся и отправляемся на праздничный банкет, чтобы отметить начало нашего путешествия, познакомиться и обсудить план предстоящего приключения. После разместимся в гостинице и отдохнём.
Путь к Телецкому озеру, баня, массаж
Сегодня по живописной дороге в окружении гор выезжаем в сторону Телецкого озера — одной из главных достопримечательностей Алтая и места силы, где сохранилась первозданная природа. По приезде прогуляемся по берегу, вы попаритесь в бане и расслабитесь на сеансе массажа.
«Каменные грибы», ночь в алтайском аиле
В этот день направляемся ещё дальше от цивилизации — переправим наши машины на пароме через озеро и поедем в урочище Аккурум, знаменитое «каменными грибами», образованными ветрами и водой. На столбах здесь лежат плиты в виде шляпок — место напоминает Каппадокию с её скальными останцами. Вы полюбуетесь фантастическим пейзажем и видом на реку и долину. А ночевать будем в национальном алтайском аиле без связи и электричества — вас ждёт настоящий детокс от интернета и новостей, где перед глазами вместо лент соцсетей завораживающие горы и звёздное небо. Перед сном погреемся в баньке.
Поход до водопада Учар
После завтрака по живописной дороге совершим треккинг до водопада Учар, самого большого на Алтае, высотой 160 метров. Будем идти вдоль горной реки, любоваться заповедными пейзажами и вдыхать свежий аромат трав. По возвращении из похода снова попаримся в бане.
Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык, Гейзерное озеро и отдых в глэмпинге
Сегодня отправимся дальше по Чулышманской долине. По дороге заедем на водопад Куркуре на противоположном от перевала Кату-Ярык берегу. Вы послушаете успокаивающий шум летящей воды, а затем покорим и сам перевал. С его высоты перед вами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами и потрясающая панорама долины.
После приедем в село Акташ, разместимся в глэмпинге и прогуляемся до Гейзерного озера — небольшого ярко-изумрудного водоёма в окружении леса, на дне которого смесь голубой глины и песка образует причудливые узоры.
Внедорожное приключение: Курайская степь, треккинг по леднику к Голубому озеру
Позавтракав, сядем в военный ЗИЛ и отправимся к Курайской степи, похожей на пустыню и окружённой снежными горными вершинами. Вы полюбуетесь ледниками Актру, которые возвышаются на 4000 метров. По абсолютному бездорожью, что подарит неповторимые впечатления, доедем до Северо-Чуйского хребта, а оттуда уже пешком через ледник дойдём до Голубого озера на высоте 2840 метров. Вода в нём бирюзовая и прозрачная, а чистая настолько, что её можно пить.
Затем вернёмся, поужинаем и отдохнём после насыщенной прогулки.
Алтайский Марс
В этот день вас ждёт путешествие на другую планету! Ну, почти. Но именно так кажется, когда оказываешься на «Алтайском Марсе», где горы и холмы необычной цветной палитры создают ощущение марсианских пейзажей. Погуляем по этому завораживающему и мистическому месту и полюбуемся его яркими пейзажами.
В Горно-Алтайск по Чуйскому тракту
Утром по Чуйскому тракту, признанному одной из красивейших дорог мира, выезжаем в Горно-Алтайск. Преодолеем перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, увидим пороги горных рек. Остановимся в священной для местных жителей точке слияния рек Чуи и Катуни, дополнительно можем посетить любые локации на пути по согласованию с командой.
Во второй половине дня прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в уже знакомой гостинице. Обратные билеты можно брать на этот день на вечерние и ночные рейсы, а также на следующий день. Трансфер до аэропорта будет организован индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание на протяжении всего тура
- Проживание
- Входы во все места посещения
- Трансферы на комфортных внедорожниках Land Crueser и на всех других видах транспорта, включая паром
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Сопровождение гидами, проводниками, инструкторами
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Горно-Алтайска и обратно