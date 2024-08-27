Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.
Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.
Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.
Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.
Проживание. Размещение по 2-3 человека в комнате на комфортных базах отдыха и в гостиницах. Номера в отелях с удобствами. В долине Чулышман удобства (туалет, раковина) в домике, вместо душа — баня. Также можно посещать уличный душ на территории базы. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Мешке-Таш», «Золотая долина», «Цвет папоротника» или аналогичные.
*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера
Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).
Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.
Уровень сложности. Средний. Будем совершать радиальные выходы на локации с легким хайкингом и нагрузкой в среднем 12 000-15 000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Чемальский район
Встретимся и поедем в предгорья Алтая. Посетим остров Патмос, восхитимся мощью реки Катунь у Еландинских порогов, пройдём по Ороктойскому мосту. Вечером разместимся в номерах и отдохнём.
Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 5 километров.
Чуйский тракт
Этот день посвятим Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияния Чуи и Катуни, полюбуетесь речной долиной, проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.
Длительность экскурсии на автомобиле около 9 часов.
Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскады
После завтрака поедем к Гейзерному озеру, имеющему необычный ярко-бирюзовый цвет и завораживающему причудливыми узорами на поверхности. По живописной лесной тропе прогуляемся к смотровой Северо-Чуйского хребта и сделаем эффектные фотографии на фоне цепи заснеженных вершин, скованных вечными ледниками. После обеда увидим ревущие Мажойские каскады, где река Чуя мощным потоком пробивает себе путь через каменную гряду.
Длительность экскурсии на автомобиле около 1 часа. Пешком пройдём 12 километров.
Степи и горы
Продолжим исследовать невероятные алтайские пейзажи. Полюбуемся бескрайними просторами Курайской степи и ледниками Северо-Чуйского хребта. Остановимся у целебного источника около села Чаган-Узун, пересечём Чуйскую степь и доберёмся к невероятным, словно бархатным горам. Совершим треккинг по высокогорью, а по возвращении на базу вкусно поужинаем и попаримся в бане.
Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов в одну сторону. Пешком пройдём 6 километров.
Ещё выше в горы
Сегодня отправимся в мир без связи, интернета и цивилизации — к гордым вершинам, труднодоступным перевалам и невероятным пейзажам. Проедем по долине озёр, где воедино слились бирюза, лазурь и синева. Увидим древние курганы с руинами оросительных каналов 6-10 веков. Остановимся на смотровой у водопада Бажи-Кая и сделаем эффектные кадры долины реки Чулышман. Спустимся с перевала на автомобилях и пешком доберёмся к мощному водопаду Куркуре.
Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком будем идти 3 часа.
Урочище Аккурум и водопад Чул-Оозы
Позавтракаем и пойдём к урочищу Ак-Курум, чтобы увидеть каменные «грибы» — необычные столбы со шляпками, которые появились из-за осадков и выветривания мягкой породы. После обеда отдохнём на берегу реки, в летнее время можно освежиться в воде. Также полюбуемся живописными порогами Чулышмана.
Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком будем идти 3 часа.
Возвращение домой
Отправимся в обратный путь. Проедем по Чуйскому тракту и по пути заглянем в урочище Калбак-Таш, где сохранились тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей. Увидим слияние рек Большой Ильгумень и Катунь, напоследок ещё раз насладимся шумом водных порогов и попрощаемся с горным Алтаем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 7-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
- Аренда снаряжения
- Баня
- Страховка
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Минусы:
1) Несоответствие программы. Было заявлено, что мы пройдем 60
Алтай 5+
Организаторам 3-
Распишу по пунктам свои наблюдения.
1. Программа тура слабо соответствует реальности. На вопрос гидам «почему так?» мы получили ответ, что трипстер вносит правки без ведома организатора (как
Поездка нам очень понравилась.
Сама программа была составлена интересно, очень понравилось, что Станислав возил в такие места красивые и было очень мало людей))). По комфорту транспорт удобный, всегда была вода
Очень рекомендую😊