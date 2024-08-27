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мы понимаем, это полнейшая чушь). Заявленных 60км пешком за тур не было и близко. Фитнес часы показывали в день 10-13тысяч шагов. Я в Москве прохожу больше.

2. Про гидов: тур сопровождает пара в отношениях. От Станислава бесконечно фонит пассивная агрессия, несмотря на то, что он очень старается быть «рубахой парнем». Организаторы практически ничего не рассказывают про завтрашний день / планы / программу. На третий день ты уже перестаешь задавать какие-либо вопросы. Потому что всего слышишь ответ: «сами увидите», «по факту решим», «на месте видно будет». Это сильно мешает планировать одежду, содержимое рюкзака и настрой. Стас и Лена - скорее сопровождающие, не гиды. Никакой справочной информации, интересных разговоров, житейских историй мы от них так и не получили. Ответы на вопросы про регион были достаточно скупы, немногословны и со ссылкой «послушаем про это в аудиогиде». Кстати, все, что мы узнали про Алтай рассказал нам в машине аудиогид. Прикольно, конечно, но души в этом нет. Про пассивную агрессию я не зря упомянула, Стас считает нормальным регулярно отвечать с сарказмом, иронией, язвительностью. И нет, я не натура тонкой душевной организации. Например, со мной в машине была девчуля 12 лет, на её вопрос «когда будет остановка?» следовал ответ «сегодня». Другой пример — когда Стас предложил включить в дорогу свою музыку, 12летка сказала, что хочет подключиться, Стас прокомментировал «мы что, синий трактор должны слушать?». Мне кажется, это странным и недружелюбным. Я попросила не обесценивать плей-лист ребенка даже, если там действительно «синий трактор»

3. Про машины: передвигались мы на двух машинах Land Rover Discovery. Из плюсов: машины действительно удобные, комфортные, если ты не оказался на третьем ряду. Из минусов: машины старые (2007 год). Мы много тратили время на проверку жидкостей / датчиков и прочего на остановках. Машины внутри довольно грязные, потому что группы возят конвейером. Нет ни дня без пассажиров. Не то, чтобы это проблема, но приятнее преодолевать большие расстояния в чистом и опрятном салоне.

4. Про еду: за время тура мы ели в основном в двух кафе. Вся еда включена с стоимость, это плюс. Из минусов: еда очень посредственного качества. Это важно знать при планировании визита на Алтай, тут скорее везде так, если отъезжаешь от пригорода в сёла. Сужу по еде в нескольких придорожных кафе и столовых. В кафе-столовой в селе Акташ есть приятные позиции, однако встречаются блюда полуфабрикаты (блины, сырники, котлеты а-ля «Морозко»). Важно отметить, что я аллергик и не ем муку, Лена любезно это учла и поедзаказывала мне блюда с заменой ингредиентов. За это большое спасибо! Про воду: мы с группой отметили, что изначально было закуплено некоторое количество бутилированной воды. Когда вода закончилась, организаторы настоятельно рекомендовали брать пустые тары и набирать воду в родниках. На отказ следовало много язвительных шуток, вопросов и комментариев. Бутилированную воду практически все докупали сами. Стас это демонстративно высмеивал, говорил «глупости,такой водой не напиться».

5. Про походы в горы. Активным трекингом я занимаюсь последние 5 лет. Прошла множество гор Кавказа с разными гидами. На контрасте могу отметить, что Стас очень инфантильно относится к маршрутам и к участникам группы с разными физическими способностями. «Гид» не владеет техниками преодоления препятствий, не проводит инструктаж по безопасности и не помогает проходить сложные участки нуждающимся. Всегда бежит впереди и подгоняет группу. Бегать в горах нельзя. Важно следить за пульсом и давлением на высоте. Стас виртуозно игнорирует такие простые правила. Когда я спросила, есть ли у него хотя бы какие-то медикаменты для первой медицинской помощи (разбил колено / вывихнул ногу/ словил гипоксию), Стас широко улыбался и сказал, что все будет нормально, не нужно «париться». В этот момент я поняла, что если будут более сложные маршруты, то я точно никуда не пойду. Это небезопасно. При этом, когда кто-то шел без палок, Стас агрессивно кричал «кто идет без палок, тот останется здесь», «кто вам будем помогать, если что-то случится?». Честно говоря было ожидание, что он. Слава богу, что необходимости не было. Иначе оказалось бы, что помощи ждать неоткуда.

6. Общее настроение: Стас и Лена иногда вели себя, как вожатые в пионерском лагере. Настоятельно требовали надеть кепку, немедленно взять палки для ходьбы, перезавязать ботинки, быстрее уйти из машины / быстрее сесть в машину и так далее. Чувствовалось их фоновое раздражение на участников группы. Мне это не портило настроение, но выглядело странно. Ребята точно вымотанные и уставшие. Кстати, Лена сказала, что с апреля по август у них не было ни одного выходного. Всегда группы и программа. В последний день, когда шел переброс из Акташа до Горно-Алтайска/Барнаула, за нами приехала Лена и другой водитель, Павел. Мы погрузили вещи, поехали завтракать. В то же время в кафе-столовую подъехал Стас с уже новой группой. Это было неожиданно. Одна из наших участниц верно подметила: «я бы не хотела пересечься с группой вот так, сразу считываешь впечатления». Наша группа уже была уставшей, и это витало в воздухе. От такого режима у «гидов» видна утомленность и нежелание общаться. Только зарабатывать деньги.



Вывод:

Я не рекомендую к бронированию данный тур, но горячо рекомендую к посещению Алтай.