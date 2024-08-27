Интернет-детокс и отдых от забот и суеты в горах Алтая

Уехать вдаль от цивилизации, влюбиться в бескрайние просторы и полюбоваться вечными ледниками
Девиз путешествия: спокойствие и только спокойствие. Для этого забываем о телефонах — на перевалах и в ущельях не ловят связь и интернет. Отправляемся колесить по Алтаю на внедорожниках и бродить
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пешком по склонам, долинам и лесам.

Вы преодолеете Чуйский тракт, доберётесь к удивительному Гейзерному озеру, увидите каменные «грибы», древние курганы с руинами оросительных каналов, тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей. Нереальные виды ближе, чем кажется!

4
6 отзывов
Интернет-детокс и отдых от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых от забот и суеты в горах Алтая
Ближайшие даты:
11
апр20
апр30
апр11
мая24
мая5
июн13
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в комнате на комфортных базах отдыха и в гостиницах. Номера в отелях с удобствами. В долине Чулышман удобства (туалет, раковина) в домике, вместо душа — баня. Также можно посещать уличный душ на территории базы. За дополнительную плату возможно 1-местное размещение. Варианты мест проживания: «Кара-Суу», «Облепиха», «Мешке-Таш», «Золотая долина», «Цвет папоротника» или аналогичные.

*Фотографии базы отдыха взяты с сайта turistka.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Будем совершать радиальные выходы на локации с легким хайкингом и нагрузкой в среднем 12 000-15 000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чемальский район

Встретимся и поедем в предгорья Алтая. Посетим остров Патмос, восхитимся мощью реки Катунь у Еландинских порогов, пройдём по Ороктойскому мосту. Вечером разместимся в номерах и отдохнём.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 5 километров.

Чемальский районЧемальский районЧемальский районЧемальский район
2 день

Чуйский тракт

Этот день посвятим Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Посетим места силы и полюбуемся потрясающей красоты заснеженными горами. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, на вершинах которых захватывает дух. Побываете у слияния Чуи и Катуни, полюбуетесь речной долиной, проедете мимо памятника шофёру Кольке Снегирёву. К вечеру прибудем в гостиницу и разместимся в номерах.

Длительность экскурсии на автомобиле около 9 часов.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскады

После завтрака поедем к Гейзерному озеру, имеющему необычный ярко-бирюзовый цвет и завораживающему причудливыми узорами на поверхности. По живописной лесной тропе прогуляемся к смотровой Северо-Чуйского хребта и сделаем эффектные фотографии на фоне цепи заснеженных вершин, скованных вечными ледниками. После обеда увидим ревущие Мажойские каскады, где река Чуя мощным потоком пробивает себе путь через каменную гряду.

Длительность экскурсии на автомобиле около 1 часа. Пешком пройдём 12 километров.

Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскадыГейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскадыГейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскадыГейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Мажойские каскады
4 день

Степи и горы

Продолжим исследовать невероятные алтайские пейзажи. Полюбуемся бескрайними просторами Курайской степи и ледниками Северо-Чуйского хребта. Остановимся у целебного источника около села Чаган-Узун, пересечём Чуйскую степь и доберёмся к невероятным, словно бархатным горам. Совершим треккинг по высокогорью, а по возвращении на базу вкусно поужинаем и попаримся в бане.

Длительность экскурсии на автомобиле около 2 часов в одну сторону. Пешком пройдём 6 километров.

Степи и горыСтепи и горыСтепи и горыСтепи и горы
5 день

Ещё выше в горы

Сегодня отправимся в мир без связи, интернета и цивилизации — к гордым вершинам, труднодоступным перевалам и невероятным пейзажам. Проедем по долине озёр, где воедино слились бирюза, лазурь и синева. Увидим древние курганы с руинами оросительных каналов 6-10 веков. Остановимся на смотровой у водопада Бажи-Кая и сделаем эффектные кадры долины реки Чулышман. Спустимся с перевала на автомобилях и пешком доберёмся к мощному водопаду Куркуре.

Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком будем идти 3 часа.

Ещё выше в горыЕщё выше в горыЕщё выше в горыЕщё выше в горы
6 день

Урочище Аккурум и водопад Чул-Оозы

Позавтракаем и пойдём к урочищу Ак-Курум, чтобы увидеть каменные «грибы» — необычные столбы со шляпками, которые появились из-за осадков и выветривания мягкой породы. После обеда отдохнём на берегу реки, в летнее время можно освежиться в воде. Также полюбуемся живописными порогами Чулышмана.

Длительность экскурсии на автомобиле около 4 часов. Пешком будем идти 3 часа.

Урочище Аккурум и водопад Чул-ОозыУрочище Аккурум и водопад Чул-ОозыУрочище Аккурум и водопад Чул-ОозыУрочище Аккурум и водопад Чул-Оозы
7 день

Возвращение домой

Отправимся в обратный путь. Проедем по Чуйскому тракту и по пути заглянем в урочище Калбак-Таш, где сохранились тысячелетние петроглифы и стоянки первобытных людей. Увидим слияние рек Большой Ильгумень и Катунь, напоследок ещё раз насладимся шумом водных порогов и попрощаемся с горным Алтаем.

Возвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 7-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Аренда снаряжения
  • Баня
  • Страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, поздний вечер или ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
2
1
Виталия
27 авг 2024
Хорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одного из гидов, классные аудиогид по Алтаю

Минусы:
1) Несоответствие программы. Было заявлено, что мы пройдем 60
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км за тур. Не уверена, что мы и 15 км прошли за время пребывания на Алтае. На комментарий Станиславу в очередной раз, что как бы походить охота, он сказал, мол, ну это же Интернет-детокс / на релаксе (в зависимости от площадки), надо другой тур было брать. Смешно, но гид посоветовал этот тур нам сам и обещал, что мы сможем нормально пройтись.
2) Очень панибратское отношение. Во-первых, это про неуместные шутки в контексте отношения второго гида (пошлые) или же по отношению к участникам — когда кто-то не хотел набирать воду в роднике, Стас всегда язвительно откликался. Во-вторых, грубое отношение к собаке второго гида (по совместительству — девушке Станислава). Собака маленькая, слепая и старая. Он зачем-то часто на нее сам рявкал, щелкал по носу и дразнил. Очень круто над слабыми издеваться. В-третьих, некоторе самодурство. Мы приехали в долину Чулышман. И Станиславу неожиданно захотелось сходить на Учар (водопад), но всем он сразу сказал, что всех не возьмет, только пацанов, надо ходить быстро. На наши вопросы — постоянно отнекивался, как бы подчеркивая, что мы не сможем. И никого он ждать, если что, не будет)) А потом выяснилось, что это его личная хотелка туда сходить, такое вообще в других турах и за другие деньги. Стоит ли говорить, что никуда мы не пошли по итогу? Выглядело как дешевые понты.
3) Опоздания. В программе было написано, что мы стартуем в 9 утра или около того. Обычно стартовали на завтрак в 9:30, а выезжали куда-то вообще ближе к 11. То у гидов контейнеров нет, чтобы еду нам сложить (хотя казалось бы, водят с апреля без передышки туры, должны уже быть готовы), то с машиной, то еще что. Короче, странно.
4) Мало содержательных разговоров с гидами, я бы вряд ли по факту пошла со Станиславом в горы — потому что то ли в шутку, то ли всерьез он нам при поездке к «бархатным горам» при хайкинге начал проверять наши шнурки со словами «вы сейчас иначе все ноги переломаете, и кто вас тут спасать будет, кто сюда приедет?». При том, что все были готовы — с кепками, палками, трекинговыми ботинкам. Такие слова подрывают доверие к гиду, это неэтично. Одни и те же послания всегда можно сказать по-разному. Но от гида ты ожидаешь поддержки точно.

Если подытожить, Алтай друзьям и близким посоветую, хоть и общий уровень сервиса в регионе пока еще не на уровне того же Кавказа

Станислава бы рекомендовать не стала

Хорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одногоХорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одногоХорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одногоХорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одногоХорошее: сам Алтай, приятная компания в туре, комфортабельные машины Land Rover Discovery, классная собака у одного
Станислав
Станислав
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо за подробный отзыв! Мы ценим ваши комментарии и мнения и нам жаль, что ваше путешествие оставило негативное
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впечатление. Хотелось бы отметить несколько важных моментов в вашем отзыве, в которых мы видим основные триггеры отрицательного впечатления:

1. За программу было порядка 4 полноценных радиальных выходов с прогулками не менее 6 км за каждый поход. От одного выхода отказался вся группа в 10 чел в пользу экскурсии на Телецкое озеро. В нашем маршруте не указано общее количество пройденных километров за маршрут (при сложении всех дней также не получается 60 км). Нам жаль, что вы ожидали большего количества пройденных километров, однако мы также учитываем общую подготовку всей группы и контролируем нагрузку из общего состояния группы для комфортного путешествия без суеты с возможностью отдохнуть. С нашей стороны маршрут был выполнен полностью за исключением замены нескольких локаций на альтернативные с более захватывающими видами. Также не был проведен сплав, который был исключен в силу опасности проведения в августе по низкой воде.
2. С нашей стороны была допущена ошибка в предложении дополнительной локации - водопад Учар. После дополнительного обсуждения внутри команды, отказались от идеи в силу сложности маршрута для большей части группы. Была предложена еще одна альтернатива для дополнительной прогулки (не входило в маршрут и не требовало дополнительных затрат со стороны путешественников) для всех, кто хочет дополнительно нагулять километры, однако вся команда решила отправиться на Телецкое озеро.
3. Относительно опозданий. Со своей стороны мы всегда оповещаем путешественников о времени встречи. Вся группа была проинформирована про сборы к 9:30. Опытным путем было выявлено оптимальное время встречи для комфортного подъема и завтрака без большого количества народа. Ни одна задержка не влияет на выполнение маршрута и не исключала посещение локаций. Проверка машин необходимое действие для безопасного движения в местностях без связи и возможностей вызова помощи.
4. Очень жаль, что «ситуация со шнурками» была воспринята вами негативно. Действия сопровождающих были исключительно в целях заботы, чтобы в месте, где отсутствует местами связь и медицинская помощь, не было ситуаций с подвернутыми или, еще хуже, сломанными ногами. Наша обязанность обеспечить вам безопасность, даже если вы не хотите принимать помощь и наши рекомендации, которые были озвучены несколько раз без последующих действий с вашей стороны.

Надеемся, что положительные эмоции все-таки путешествие у вас вызвало и удачи в новых открытиях!

Даша
26 авг 2024
Честная субъективная оценка:
Алтай 5+
Организаторам 3-

Распишу по пунктам свои наблюдения.
1. Программа тура слабо соответствует реальности. На вопрос гидам «почему так?» мы получили ответ, что трипстер вносит правки без ведома организатора (как
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мы понимаем, это полнейшая чушь). Заявленных 60км пешком за тур не было и близко. Фитнес часы показывали в день 10-13тысяч шагов. Я в Москве прохожу больше.
2. Про гидов: тур сопровождает пара в отношениях. От Станислава бесконечно фонит пассивная агрессия, несмотря на то, что он очень старается быть «рубахой парнем». Организаторы практически ничего не рассказывают про завтрашний день / планы / программу. На третий день ты уже перестаешь задавать какие-либо вопросы. Потому что всего слышишь ответ: «сами увидите», «по факту решим», «на месте видно будет». Это сильно мешает планировать одежду, содержимое рюкзака и настрой. Стас и Лена - скорее сопровождающие, не гиды. Никакой справочной информации, интересных разговоров, житейских историй мы от них так и не получили. Ответы на вопросы про регион были достаточно скупы, немногословны и со ссылкой «послушаем про это в аудиогиде». Кстати, все, что мы узнали про Алтай рассказал нам в машине аудиогид. Прикольно, конечно, но души в этом нет. Про пассивную агрессию я не зря упомянула, Стас считает нормальным регулярно отвечать с сарказмом, иронией, язвительностью. И нет, я не натура тонкой душевной организации. Например, со мной в машине была девчуля 12 лет, на её вопрос «когда будет остановка?» следовал ответ «сегодня». Другой пример — когда Стас предложил включить в дорогу свою музыку, 12летка сказала, что хочет подключиться, Стас прокомментировал «мы что, синий трактор должны слушать?». Мне кажется, это странным и недружелюбным. Я попросила не обесценивать плей-лист ребенка даже, если там действительно «синий трактор»
3. Про машины: передвигались мы на двух машинах Land Rover Discovery. Из плюсов: машины действительно удобные, комфортные, если ты не оказался на третьем ряду. Из минусов: машины старые (2007 год). Мы много тратили время на проверку жидкостей / датчиков и прочего на остановках. Машины внутри довольно грязные, потому что группы возят конвейером. Нет ни дня без пассажиров. Не то, чтобы это проблема, но приятнее преодолевать большие расстояния в чистом и опрятном салоне.
4. Про еду: за время тура мы ели в основном в двух кафе. Вся еда включена с стоимость, это плюс. Из минусов: еда очень посредственного качества. Это важно знать при планировании визита на Алтай, тут скорее везде так, если отъезжаешь от пригорода в сёла. Сужу по еде в нескольких придорожных кафе и столовых. В кафе-столовой в селе Акташ есть приятные позиции, однако встречаются блюда полуфабрикаты (блины, сырники, котлеты а-ля «Морозко»). Важно отметить, что я аллергик и не ем муку, Лена любезно это учла и поедзаказывала мне блюда с заменой ингредиентов. За это большое спасибо! Про воду: мы с группой отметили, что изначально было закуплено некоторое количество бутилированной воды. Когда вода закончилась, организаторы настоятельно рекомендовали брать пустые тары и набирать воду в родниках. На отказ следовало много язвительных шуток, вопросов и комментариев. Бутилированную воду практически все докупали сами. Стас это демонстративно высмеивал, говорил «глупости,такой водой не напиться».
5. Про походы в горы. Активным трекингом я занимаюсь последние 5 лет. Прошла множество гор Кавказа с разными гидами. На контрасте могу отметить, что Стас очень инфантильно относится к маршрутам и к участникам группы с разными физическими способностями. «Гид» не владеет техниками преодоления препятствий, не проводит инструктаж по безопасности и не помогает проходить сложные участки нуждающимся. Всегда бежит впереди и подгоняет группу. Бегать в горах нельзя. Важно следить за пульсом и давлением на высоте. Стас виртуозно игнорирует такие простые правила. Когда я спросила, есть ли у него хотя бы какие-то медикаменты для первой медицинской помощи (разбил колено / вывихнул ногу/ словил гипоксию), Стас широко улыбался и сказал, что все будет нормально, не нужно «париться». В этот момент я поняла, что если будут более сложные маршруты, то я точно никуда не пойду. Это небезопасно. При этом, когда кто-то шел без палок, Стас агрессивно кричал «кто идет без палок, тот останется здесь», «кто вам будем помогать, если что-то случится?». Честно говоря было ожидание, что он. Слава богу, что необходимости не было. Иначе оказалось бы, что помощи ждать неоткуда.
6. Общее настроение: Стас и Лена иногда вели себя, как вожатые в пионерском лагере. Настоятельно требовали надеть кепку, немедленно взять палки для ходьбы, перезавязать ботинки, быстрее уйти из машины / быстрее сесть в машину и так далее. Чувствовалось их фоновое раздражение на участников группы. Мне это не портило настроение, но выглядело странно. Ребята точно вымотанные и уставшие. Кстати, Лена сказала, что с апреля по август у них не было ни одного выходного. Всегда группы и программа. В последний день, когда шел переброс из Акташа до Горно-Алтайска/Барнаула, за нами приехала Лена и другой водитель, Павел. Мы погрузили вещи, поехали завтракать. В то же время в кафе-столовую подъехал Стас с уже новой группой. Это было неожиданно. Одна из наших участниц верно подметила: «я бы не хотела пересечься с группой вот так, сразу считываешь впечатления». Наша группа уже была уставшей, и это витало в воздухе. От такого режима у «гидов» видна утомленность и нежелание общаться. Только зарабатывать деньги.

Вывод:
Я не рекомендую к бронированию данный тур, но горячо рекомендую к посещению Алтай.

Станислав
Станислав
Ответ организатора:
Добрый день, спасибо вам за оставленный подробный отзыв! Со своей стороны нам очень важно постараться разобраться в ситуации, поэтому хотелось
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бы прокомментировать несколько основных отрицательных впечатлений:

1. За программу было порядка 4 полноценных радиальных выходов с прогулками не менее 6 км за каждый поход. От одного выхода отказался вся группа в 10 чел в пользу экскурсии на Телецкое озеро. В нашем маршруте не указано общее количество пройденных километров за маршрут (при сложении всех дней также не получается 60 км). Нам жаль, что вы ожидали большего количества пройденных километров, однако мы также учитываем общую подготовку всей группы и контролируем нагрузку из общего состояния группы для комфортного путешествия без суеты с возможностью отдохнуть. С нашей стороны маршрут был выполнен полностью за исключением замены нескольких локаций на альтернативные с более захватывающими видами и меньшим количеством людей. Также не был проведен сплав, который был исключен в силу опасности проведения в августе по низкой воде.

2. Программа на следующий день обговаривалась вечером и вещи, которые необходимо взять также проговаривалась накануне. Если со стороны путешественника есть недопонимания «что взять с собой», мы всегда готовы ответить на вопрос, если таковой поступает.

3. «Водный вопрос» является всегда достаточно спорным, поэтому с нашей стороны в первый день в качестве бонуса покупается бутилированная вода (мы нигде не прописываем про данный бонус), далее путешественники могут обеспечивать себя необходимыми запасами воды любым удобным способом. Возле родников мы обязательно останавливаемся и рекомендуем к употреблению, так как родники Алтая имеют целебные свойства в силу их богатого минерального состава.

4. Во время наших путешествий группы сопровождают один/два человека, в местах, где возможно, организуются экскурсии, а по всему маршруту работает аудиогид, одобренный Национальным музеем Республики Алтай, что помогает делать наши маршруты более познавательные, также сопровождающие всегда готовы поделиться опытом и знаниями про регион, особенно при получении вопросов со стороны путешественников.

5. В наших путешествиях мы стараемся поддерживать дружескую атмосферу и формировать именно команды, что маршруты проходились проще и веселее. Со стороны остальных участников данной команды мы не получили ни замечаний, ни негативных эмоций, поэтому очень жаль, если для вас какие-то отдельные фразы показались недопустимыми.

6. Наших путешественников всегда встречают чистые и опрятные внутри машины высокого класса не зависимо от того, сколько времени прошло после завершения предыдущего путешествия. Во время маршрута нам приходится преодолевать бездорожье и пыльные места, поэтому постоянно в течение дня нет физической возможности поддерживать полностью чистые машины, иначе есть шанс не успеть выполнить маршрут. Проверка жидкостей в машинах (любого года) - это необходимая мера в горной местности для безопасного прохождения маршрута в условиях отсутствия связи в некоторых местах и возможности получения технической помощи. Наши машины проверены многими километрами и обслуживаются по всем регламентам.

7. Все кафе подобраны из существующих возможностей местности и опыта, поэтому со своей стороны мы можем гарантировать, что кафе проверены и в полной степени обеспечивают нормальный суточный рацион наших путешественников.

8. На маршруте было два сопровождающих, которые обеспечивали поддержку команды с разными физическими данными, разделяясь и подстраиваясь под разный темп группы. Также сопровождающие обеспечивали безопасность команды, предоставляя инвентарь (трекинговые палки), заботливо давали рекомендации по правильному завязыванию ботинок, по защите от солнечных лучей, а также обязательно помогали в преодолении маршрута всем, кто нуждался в помощи.

Надеемся, что ваше путешествие вызвало и положительные эмоции. Новых вам и безопасных путешествий.

Анна
7 мая 2024
Прекрасный отдых! Лена и Стас - отличные гиды. С удовольствием вернемся по другим маршрутам! Всё было отлично! Впечатлений море!
Настя
29 апр 2024
Все понравилось!) Алтай теперь навсегда в сердечке, благодаря Стасу и Лене!)
Е
23 сен 2023
Добрый день.
Поездка нам очень понравилась.
Сама программа была составлена интересно, очень понравилось, что Станислав возил в такие места красивые и было очень мало людей))). По комфорту транспорт удобный, всегда была вода
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в салоне. Базы в которых жили, тоже достаточно комфортные все было чисто, по питанию всегда были сыты, гид всегда предупреждал, когда будет следующий приём пищи.
Команда гидов очень внимательна была, старались учитывать все пожелания команды.

А
1 сен 2023
Незабываемое путешествие, столько красоты и впечатлений! 😍 Большое спасибо ребятам-организаторам, выкладываются на 100%
Очень рекомендую😊
Незабываемое путешествие, столько красоты и впечатлений! 😍 Большое спасибо ребятам-организаторам, выкладываются на 100%Незабываемое путешествие, столько красоты и впечатлений! 😍 Большое спасибо ребятам-организаторам, выкладываются на 100%Незабываемое путешествие, столько красоты и впечатлений! 😍 Большое спасибо ребятам-организаторам, выкладываются на 100%

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